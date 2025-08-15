Khai trương chi nhánh Đà Nẵng: MICC Group tạo đà cho vận hội mới

Khai trương văn phòng Đà Nẵng - bước tiến chiến lược vào thị trường đầy tiềm năng

Sáng 11/8 vừa qua, MICC Group đã chính thức khai trương Văn phòng mới tại 305A Trần Hưng Đạo, Phường An Hải, TP. Đà Nẵng. Theo bà Nguyễn Thùy Dung - Chủ tịch HĐQT MICC Group chia sẻ: "Miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng, không chỉ là thị trường bất động sản sôi động mà còn là trung tâm kết nối du lịch – kinh tế – văn hóa của cả nước. Chúng tôi tin rằng với kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ chuyên nghiệp, MICC Group Đà Nẵng sẽ mang đến những giá trị vượt trội cho khách hàng và đối tác tại khu vực này."

Với tốc độ tăng trưởng GDP quý I/2025 đạt 11,36% (cao nhất miền Trung và đứng thứ 4 toàn quốc), Đà Nẵng đang khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế năng động bậc nhất Việt Nam. Không chỉ vậy, với tổng vốn FDI năm 2024 tăng 31,5% so với năm 2023, Đà Nẵng thu hút sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Nvidia, Intel, Qualcomm… từng bước xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, mở ra cơ hội phát triển đa ngành và hội nhập toàn cầu.

Đặc biệt sau khi sáp nhập với Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng sẽ sở hữu bờ biển dài hơn 200km; 02 sân bay quốc tế; hệ thống 06 cảng biển trọng yếu và hạ tầng giao thông liên vùng hiện đại, kết nối trực tiếp với Huế, Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Lào qua các tuyến quốc lộ, cao tốc và đường sắt Bắc – Nam…

Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn khẳng định vị thế trung tâm du lịch quốc tế với sức hút bền bỉ. Năm 2024, thành phố đón 10,9 triệu lượt khách (tăng 32,4% so với cùng kỳ), gồm 6,8 triệu lượt khách nội địa và 4,1 triệu khách quốc tế, khẳng định sức bật của ngành du lịch và khả năng tạo giá trị gia tăng lớn cho bất động sản nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ và đô thị ven biển.

Thị trường bất động sản Đà Nẵng cũng theo đó có sự tăng trưởng ấn tượng với mức tăng giá bình quân lên tới 28,3%, nguồn cung sơ cấp tăng gấp 2,5 lần, tỷ lệ tiêu thụ đạt 76%, cho thấy sức cầu thực và tiềm năng sinh lời dài hạn. Chính những lợi thế vượt trội ấy là lý do MICC Group lựa chọn Đà Nẵng là điểm dừng chân tiếp theo trên bản đồ phát triển chiến lược của mình.

Văn phòng MICC Group Đà Nẵng có tổng diện tích tới 500m², thiết kế theo hướng hiện đại, sang trọng bao gồm các công năng: khu tiếp khách, không gian làm việc mở, phòng họp – đào tạo chuyên biệt, văn phòng MICC Group chi nhánh Đà Nẵng sẽ là trạm kết nối giá trị giữa khách hàng, nhà đầu tư và các dự án trọng điểm mà MICC Group sẽ tham gia phân phối tại Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy tâm huyết, không khí sự kiện khai trương đã mang lại những khoảnh khắc nhiều cảm xúc, đồng thời thể hiện khát vọng đồng hành cùng thị trường bất động sản miền Trung của MICC Group, hướng tới mục tiêu trở thành địa chỉ tin cậy của khách hàng, nhà đầu tư và là bệ phóng cho đội ngũ nhân sự, cộng tác viên, đối tác cùng vươn tầm thịnh vượng.

Sự hiện diện của MICC Group tại Đà Nẵng cũng hoàn thiện mạng lưới phân phối "ba trung tâm đầu não" – mô hình kiềng ba chân chiến lược, giúp đa dạng hóa thị trường, tối ưu khả năng triển khai dự án và rút ngắn khoảng cách phục vụ khách hàng, nhà đầu tư tại từng vùng.

MICC Group Đà Nẵng sẵn sàng khai mở vận hội mới

Đội ngũ MICC Group sẵn sàng cất cánh cùng thị trường bất động sản miền Trung

Đến với miền Trung trong một giai đoạn mà thị trường đang mở ra nhiều cơ hội và cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới về năng lực vận hành, chất lượng tư vấn và chiều sâu kết nối, MICC Group lựa chọn Đà Nẵng là trung tâm chiến lược để lan tỏa dịch vụ, truyền cảm hứng phát triển và đồng hành dài hạn cùng các chủ đầu tư, khách hàng, đối tác cũng như đội ngũ nhân sự.

Ngay sau khai trương, MICC Group Đà Nẵng với đội ngũ 100 chuyên viên kinh doanh của chi nhánh sẽ tham gia phân phối loạt dự án trọng điểm tại miền Trung của các chủ đầu tư hàng đầu như Vinhomes, Masterise Homes, Sun Group,...

Sự ra đời của văn phòng Đà Nẵng không chỉ giúp MICC Group tiếp cận sâu hơn khách hàng tại đây mà còn tăng cường khả năng chăm sóc khách hàng 1:1, rút ngắn thời gian tư vấn – giao dịch và nâng cao trải nghiệm dịch vụ.

Với vai trò là đơn vị phân phối bất động sản cao cấp hàng đầu, MICC Group cam kết xây dựng một hệ thống vận hành chuyên nghiệp, có chiều sâu với đội ngũ được đào tạo sâu sát về thị trường, cam kết đưa tới khách hàng miền Trung những sản phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng, pháp lý minh bạch và tiềm năng sinh lời bền vững.

Từ Đà Nẵng, MICC Group mở ra một hành trình mới: mạnh mẽ hơn về chiến lược, sâu rộng hơn về thị trường và bền vững hơn trong giá trị. Với nền tảng đã được kiểm chứng, cùng đội ngũ tinh nhuệ và tầm nhìn dài hạn, MICC Group chi nhánh Đà Nẵng đã sẵn sàng tạo ra những dấu ấn lớn, cất cánh cùng thị trường bất động sản miền Trung.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản MICC (MICC Group)

Trụ sở chính: Sao Biển 23-369, Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội

Văn phòng chi nhánh Đà Nẵng: 305A Trần Hưng Đạo, Phường An Hải, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0904.952.558

Website: www.miccgroup.vn