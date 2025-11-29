Khai trương CTCP Tập Đoàn Mogiland: Định vị doanh nghiệp BĐS theo chuẩn minh bạch – chính trực

Lễ khai trương quy tụ hơn 300 đối tác, giới thiệu định hướng hoạt động mới của Mogiland

Sáng ngày 28/11, Công ty CP Tập đoàn Mogiland đã long trọng tổ chức lễ ra mắt Tập đoàn Mogiland có trụ sở đặt tại phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút hơn 300 đối tác và chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, trở thành dấu mốc quan trọng khi Mogiland giới thiệu định hướng phát triển mới sau quá trình chuyển đổi từ hệ sinh thái Mogiland.

Hơn 300 đối tác và chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản có mặt tại sự kiện. Nguồn: Mogiland.

Việc đưa trụ sở mới vào vận hành không chỉ mở rộng quy mô tổ chức mà còn thể hiện quyết tâm của Mogiland trong việc xây dựng mô hình môi giới bài bản, dựa trên dữ liệu chính xác, quy trình kiểm soát rõ ràng và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Đây là bước đi phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của thị trường, trong bối cảnh lĩnh vực môi giới đang bước vào giai đoạn chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ.

Chuyển động của thị trường và động lực phát triển mới

Việc Mogiland xuất hiện trên thị trường diễn ra trong bối cảnh bất động sản Việt Nam đang đối mặt với nhiều yêu cầu mới về minh bạch và quản lý thông tin. Theo Chỉ số Minh bạch Bất động sản toàn cầu (GRETI) 2024 của JLL, Việt Nam xếp thứ 49/89 quốc gia, đứng cuối trong số 6 nước Đông Nam Á được khảo sát và vẫn thuộc nhóm "bán minh bạch" (Semi-transparent). Kết quả này phản ánh hệ thống thông tin còn thiếu đồng bộ, tiêu chuẩn giao dịch chưa đáp ứng kỳ vọng, cho thấy thị trường cần những cải thiện mạnh mẽ và kịp thời.

Người mua và nhà đầu tư hiện kỳ vọng mức độ rõ ràng cao hơn: pháp lý minh bạch, dữ liệu đáng tin cậy và quy trình tư vấn có trách nhiệm. Trong khi đó, lực lượng môi giới tự do, thiếu đào tạo bài bản và đôi khi cung cấp thông tin chưa đầy đủ lại góp phần làm suy giảm niềm tin thị trường.

Cùng lúc, Luật Kinh doanh Bất động sản 2024 (có hiệu lực từ 1/8/2024) quy định cá nhân môi giới phải hoạt động trong doanh nghiệp có đăng ký dịch vụ môi giới. Điều này đặt ra yêu cầu rõ ràng về tổ chức, đào tạo và giám sát nghề môi giới.

Mogiland đổi mới cấu trúc phát triển nhằm đáp ứng các chuẩn mực mới của thị trường. Nguồn: Mogiland.

Trong bối cảnh đó, Mogiland áp dụng mô hình tập đoàn dịch vụ môi giới toàn diện - một cấu trúc phù hợp hơn với yêu cầu quản trị, đào tạo và kiểm soát chất lượng, đồng thời giúp đội ngũ môi giới phát triển theo các chuẩn mực mới của thị trường, dựa trên các nguyên tắc minh bạch & chính trực.

Định hình bản sắc bằng tầm nhìn và những giá trị khác biệt

Mogiland vận hành dựa trên triết lý "con người là trọng tâm", đặc biệt chú trọng vai trò của đội ngũ môi giới. Tên gọi "Mogiland", kết hợp giữa "Mogi" (môi giới) và "Land" (bất động sản), thể hiện định vị một "vùng đất cho môi giới", nơi mỗi cá nhân được ghi nhận, đồng hành và phát triển nghề nghiệp bền vững.

Mogiland được định hình bằng tầm nhìn và những giá trị khác biệt. Nguồn: Mogiland.

Với tinh thần "Tinh hoa hội tụ – Kiến tạo giá trị", Mogiland đặt mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp dịch vụ bất động sản hàng đầu Việt Nam, hướng tới hệ thống 500 văn phòng giao dịch trên toàn quốc. Sứ mệnh của Mogiland xoay quanh ba định hướng: chuẩn hóa nghề môi giới bằng công nghệ và quy trình thống nhất; thúc đẩy giao dịch minh bạch, tuân thủ pháp lý; và xây dựng đội ngũ môi giới văn minh, chuyên nghiệp, đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.

Sở hữu kho dữ liệu hơn 200.000 căn nhà phố tại TP. Hồ Chí Minh (giá trị từ 2 tỷ đến 5.000 tỷ đồng), Mogiland kết nối trực tiếp với chủ nhà, cung cấp thông tin chuẩn xác và mức giá cạnh tranh. Nhờ đó, đội ngũ môi giới luôn có nguồn dữ liệu sản phẩm phong phú để tư vấn hiệu quả và mang đến cho khách hàng những lựa chọn phù hợp nhất.

Khát vọng, Minh bạch, Đồng hành và Chuyên nghiệp là bốn nguyên tắc cốt lõi định hướng cách Mogiland vận hành. Chúng được thể hiện qua cơ chế hoa hồng công khai, thông tin pháp lý rõ ràng, chính sách phúc lợi thiết thực và quy trình làm việc đồng bộ. Chính tinh thần này góp phần định hình bản sắc riêng của Mogiland trong bối cảnh thị trường hướng đến chuẩn mực cao hơn.

Hệ sinh thái Mogiland: Nền tảng cho sự phát triển bền vững

Hiện tại, Mogiland đã xây dựng ba văn phòng giao dịch tại Mogiland Long Trường (KDC Đông Tăng Long – TP.Thủ Đức), Mogiland Quận 12 (phường Thới An) và Mogiland Gò Vấp (đường Nguyễn Oanh). Các văn phòng này vừa là trung tâm giao dịch vừa là nơi đào tạo và hỗ trợ nghề nghiệp, mang đến sự tiếp cận thông tin minh bạch và trải nghiệm trực tiếp cho khách hàng.

Mogiland cam kết xây dựng và phát triển hệ sinh thái bền vững. Nguồn: Mogiland.

Trong thời gian tới, Mogiland dự kiến phối hợp thành lập Học viện Đào tạo Môi giới Thực chiến vào tháng 12/2025 nhằm nâng cao chất lượng lực lượng môi giới theo tiêu chuẩn mới. Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng hệ thống đến 34 tỉnh thành, tiến tới xây dựng mạng lưới 500 văn phòng trên toàn quốc. Trong 6 tháng đầu năm, Mogiland sẽ phát triển mạnh tại TP.HCM với kế hoạch mở mới 20 chi nhánh; đến 6 tháng cuối năm, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng ra thị trường Hà Nội, tạo nền tảng cho chiến lược tăng trưởng dài hạn. Trong năm 2028, Mogiland lên kế hoạch ra mắt nền tảng giáo dục trực tuyến đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho lộ trình IPO trên sàn chứng khoán..