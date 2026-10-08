Khai trương tuyến xe buýt điện liên tỉnh số 83, kết nối Hà Nội - Hưng Yên

Tuyến xe buýt điện số 83 có cự ly gần 58 km, sử dụng 15 xe buýt điện với sức chứa khoảng 60 hành khách/xe. Tuyến được tổ chức khai thác với tần suất 15-30 phút/lượt, tương ứng khoảng 62 lượt xe mỗi ngày.

Tại Bến xe Gia Lâm, xe hoạt động từ 5h đến 18h30. Theo chiều từ Bến xe Hưng Yên, tuyến hoạt động từ 5h đến 19h, đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân giữa hai địa phương.

Từ Bến xe Gia Lâm, xe buýt đi qua các tuyến đường Ngô Gia Khảm, Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Thuận, Lý Thánh Tông, khu đô thị Vinhomes Ocean Park, sau đó qua đường Giáp Hải, khu đô thị Ecopark, ĐT379 và Quốc lộ 39A để vào địa phận Hưng Yên.

Tại Hưng Yên, tuyến đi theo đường Nguyễn Văn Linh, kết nối Bến xe Hưng Yên, sau đó quay đầu tại vòng xuyến Điện Biên, qua đường Tô Hiệu và nút giao Nguyễn Văn Linh - Tôn Thất Tùng trước khi trở lại Bến xe Hưng Yên.

Các lãnh đạo Hà Nội và Hưng Yên thực hiện nghi thức cắt băng khai trương tuyến xe buýt số 83.

Việc lựa chọn lộ trình qua các khu đô thị, khu dân cư và các tuyến đường huyết mạch giúp tuyến 83 tăng khả năng phục vụ người dân đang sinh sống, làm việc, học tập tại khu vực phía Đông Hà Nội và địa bàn Hưng Yên.

Giá vé tuyến buýt số 83 được xây dựng theo hướng phù hợp với nhu cầu đi lại thường xuyên. Vé lượt gồm 3.000 đồng cộng 450 đồng/km di chuyển.

Bên cạnh vé lượt, hành khách có thể lựa chọn vé ngày với giá 30.000 đồng, vé tuần 120.000 đồng. Vé tháng ưu tiên có mức giá 70.000 đồng cho một tuyến và 140.000 đồng liên tuyến; vé tháng phổ thông tương ứng 140.000 đồng và 280.000 đồng.

Các đối tượng gồm người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, hộ nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi được miễn vé.

Việc trợ giá giúp giảm chi phí đi lại, qua đó khuyến khích người dân cân nhắc chuyển từ phương tiện cá nhân sang vận tải hành khách công cộng, đặc biệt đối với những người thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội và Hưng Yên.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lại Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho rằng, thời gian qua, sự hợp tác giữa Hà Nội và Hưng Yên được triển khai chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó giao thông vận tải là một nội dung quan trọng.

Theo ông Lại Văn Hoàng, Hưng Yên đang hình thành các chuỗi đô thị, khu công nghiệp quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, phát triển vận tải hành khách công cộng là yêu cầu thiết thực, góp phần tăng cường kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế, mở rộng phạm vi phục vụ của vận tải hành khách công cộng, đồng thời giảm áp lực giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đánh giá, việc đưa tuyến buýt điện số 83 vào hoạt động là kết quả của sự phối hợp giữa hai địa phương. Tỉnh Hưng Yên cảm ơn sự chủ động, nỗ lực của UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan chuyên môn, trong đó có Sở Xây dựng Hà Nội, trong quá trình nghiên cứu, đánh giá và triển khai tuyến.

Tỉnh Hưng Yên mong muốn thời gian tới, tiếp tục tăng cường hợp tác với thành phố Hà Nội, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, nhằm nâng cao khả năng kết nối, tạo thuận lợi hơn nữa cho việc đi lại của người dân và thúc đẩy liên kết phát triển giữa hai địa phương.

Việc khai trương tuyến buýt điện số 83 được xem là bước bổ sung quan trọng cho mạng lưới vận tải hành khách công cộng liên tỉnh, đồng thời góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển giao thông xanh, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và tăng cường kết nối giữa Hà Nội với Hưng Yên.