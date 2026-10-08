Nhân dân Hưng Yên ủng hộ thành lập các phường trên địa bàn tỉnh

Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên

UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 21/5/2026 về thành lập các phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2026. Sở Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn kèm theo dự thảo Đề án, Phiếu lấy ý kiến Nhân dân và tài liệu có liên quan gửi Ủy ban nhân dân các xã; đồng thời, đề nghị Báo và Phát thanh, Truyền hình địa phương đăng tải các tài liệu phục vụ lấy ý kiến Nhân dân trên các trang báo, cổng thông tin điện tử.

UBND các xã đã ban hành kế hoạch, đăng tải công khai nội dung Đề án và các tài liệu liên quan trên các trang, cổng thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn và các địa điểm sinh hoạt cộng đồng theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

UBND các xã chỉ đạo Trưởng thôn thống nhất với Trưởng ban công tác Mặt trận để thành lập Tổ phát phiếu lấy ý kiến có từ 03 đến 05 thành viên. Đồng thời, chỉ đạo Công an các xã phối hợp với Trưởng thôn rà soát, lập danh sách các hộ gia đình theo từng thôn và thông báo công khai danh sách hộ gia đình, tên đại diện hộ gia đình trên địa bàn để Nhân dân biết; rà soát, điều chỉnh, bổ sung bảo đảm không bỏ sót đại diện hộ gia đình thuộc diện được lấy ý kiến. Tổ chức các hội nghị chuyên đề ở thôn và lồng ghép với các nội dung khác để tuyên truyền phổ biến công khai, rộng rãi đến đông đảo cử tri, Nhân dân trên địa bàn; kịp thời hướng dẫn, giải thích đối với những nội dung cử tri còn băn khoăn, thắc mắc.

Nhân dân trên địa bàn đồng thuận rất cao với Đề án

Sở Nội vụ đã gửi mẫu Phiếu lấy ý kiến để UBND các xã chuyển đến các Tổ lấy ý kiến, phát trực tiếp cho các hộ gia đình (việc phát phiếu được lập danh sách, có ký nhận).

Các Tổ lấy ý kiến đã hoàn thành việc thu phiếu, lập biên bản kết quả lấy ý kiến, tổng hợp, báo cáo UBND xã. Trên cơ sở kết quả của các Tổ lấy ý kiến, UBND các xã đã tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp và UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ); thực hiện đăng tải trên các trang, cổng thông tin điện tử của UBND xã.

Kết quả lấy ý kiến Nhân dân về Đề án thành lập các phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2026 như sau:

Tổng số hộ gia đình: 446.643.

Số hộ gia đình tham gia ý kiến: 427.772 (đạt 95,77%) so với tổng số hộ gia đình.

Số hộ gia đình đồng ý: 424.415 (đạt 95,02%) so với tổng số hộ gia đình.

Số hộ gia đình không đồng ý: 2.556 (chiếm 0,57%) so với tổng số hộ gia đình.

Ý kiến không hợp lệ: 801.

Kết quả lấy ý kiến cho thấy, Nhân dân trên địa bàn đồng thuận rất cao với Đề án thành lập các phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2026; thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tin tưởng, kỳ vọng của Nhân dân vào sự phát triển của địa phương; tỷ lệ hộ gia đình tham gia ý kiến đạt 95,77%, số đồng ý chiếm đa số (đạt 95,02%); số hộ không đồng ý và các ý kiến khác chiếm tỷ lệ không đáng kể (0,57%). Quá trình tổ chức lấy ý kiến tại các địa phương được thực hiện nghiêm túc, khách quan, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định.

Mời bạn đọc xem Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân về việc thành lập các phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2026 và Phụ lục.