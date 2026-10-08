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Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Văn bản số 1251/TTg-CN ngày 7/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt.

Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt

Theo đó, Bộ Xây dựng được giao chủ trì tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt theo pháp luật xây dựng, đầu tư công và pháp luật có liên quan (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi phải làm rõ các nội dung sau: sự cần thiết đầu tư, phạm vi, quy mô các dự án thành phần, hình thức đầu tư các dự án thành phần (ưu tiên thu hút các nguồn lực xã hội), chủng loại sản phẩm, khả năng tiếp nhận, làm chủ công nghệ, hiệu quả đầu tư và hạch toán kinh tế - xã hội, đề xuất các cơ chế chính sách liên quan;...); nghiên cứu, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 489/TB-VPCP ngày 17 tháng 9 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ; có trách nhiệm quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí ngân sách nhà nước bố trí cho công tác lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính căn cứ đề xuất của Bộ Xây dựng, chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn để Bộ Xây dựng tổ chức chuẩn bị đầu tư Tổ hợp Công nghiệp đường sắt theo quy định; Bộ Tài chính với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, chỉ đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cung cấp hồ sơ và phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong quá trình tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về Đề án phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Công văn số 5372/VPCP-CN ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch, quản lý quỹ đất và các nội dung liên quan khác, đảm bảo quỹ đất phát triển Tổ hợp công nghiệp đường sắt.

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp cho Bộ Xây dựng các thông tin, nội dung nghiên cứu đã thực hiện về Tổ hợp công nghiệp đường sắt; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong quá trình tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt.

Giao các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt./.

Theo PV

Báo Chính phủ

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