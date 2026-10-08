Tỉnh đầu tiên và duy nhất của Việt Nam sở hữu di sản kép được UNESCO ghi danh: 9 tháng đầu năm hút 20,9 triệu khách, doanh thu hơn 21.900 tỷ đồng

Sau sáp nhập, Ninh Bình có diện tích gần 4.000 km², dân số hơn 4,4 triệu người với bề dày lịch sử, văn hóa kéo dài từ thời tiền sử đến nay.

Vùng đất này lưu giữ nhiều dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc như Cố đô Hoa Lư và Nhà nước Đại Cồ Việt, hành cung nhà Lý, nơi phát tích nhà Trần cùng nhiều giá trị di sản văn hóa và hệ sinh thái thiên nhiên có giá trị nổi bật.

Hiện Ninh Bình có hơn 5.000 di tích được kiểm kê, trong đó hơn 1.100 di tích đã được xếp hạng. Tỉnh cũng có hàng nghìn di sản văn hóa phi vật thể thuộc nhiều loại hình, trong đó 40 di sản đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 17 hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Đáng chú ý, Ninh Bình là tỉnh đầu tiên và duy nhất của cả nước sở hữu di sản kép là Quần thể danh thắng Tràng An, Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận.

Bên cạnh đó, Ninh Bình là vùng đất lưu giữ nhiều dữ liệu lịch sử quan trọng, có các khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Ramsar, các trung tâm Công giáo lớn như Phát Diệm, Bùi Chu, những ngôi chùa lớn như Bái Đính, Tam Chúc và các giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ.

Những giá trị về di sản và danh lam thắng cảnh đang được khai thác trong phát triển du lịch. Theo Sở Du lịch Ninh Bình, trong 9 tháng năm 2026, tỉnh đón hơn 20,958 triệu lượt khách, tăng 25,54% so với cùng kỳ và vượt 4,79% kế hoạch năm.

Tổng thu du lịch đạt hơn 21.979 tỷ đồng, tăng 23,54% và vượt 9,89% kế hoạch năm. Lượng khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú đạt gần 4,406 triệu lượt, tăng 30,07%, trong khi số ngày khách lưu trú đạt trên 4,768 triệu ngày, tăng 26,19%.

Các điểm đến của Ninh Bình tiếp tục thu hút khách với những địa danh như Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, Thung Nham, Phố cổ Hoa Lư, Tam Chúc, Vườn quốc gia Xuân Thủy cùng nhiều khu sinh thái, nghỉ dưỡng và điểm du lịch khác.

Cùng với lượng khách, các hoạt động dịch vụ cũng tạo ra nguồn thu lớn. Trong 9 tháng, doanh thu từ nhà hàng đạt hơn 10.853 tỷ đồng, vận chuyển hơn 2.673 tỷ đồng, bán hàng hóa và quà lưu niệm gần 2.493 tỷ đồng, lưu trú gần 1.658 tỷ đồng và vé tham quan gần 1.450 tỷ đồng.

9 tháng năm 2026, tỉnh đón hơn 20,958 triệu lượt khách (Ảnh: Báo Chính phủ)

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, không gian phát triển của tỉnh tiếp tục được mở rộng với sự kết nối giữa vùng núi, đồng bằng và ven biển, tạo điều kiện hình thành các tuyến, sản phẩm du lịch mới có quy mô lớn hơn và đa dạng hơn. Ninh Bình xây dựng chiến lược phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao và bền vững.

Tỉnh Ninh Bình xác định phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch trên nền tảng phát huy giá trị nổi bật của di sản văn hóa và thiên nhiên.

Những năm gần đây, Ninh Bình liên tục được các tổ chức, tạp chí và nền tảng du lịch uy tín quốc tế như TripAdvisor, Booking.com, Forbes Travel Guide, Condé Nast Traveler, Travel + Leisure và Wanderlust bình chọn trong các danh sách điểm đến hấp dẫn của thế giới.

Tỉnh Ninh Bình đang đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình vào ngày 10/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu địa phương triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh.

Trong đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, địa phương cần tập trung chuẩn bị xây dựng Đề án tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, gần nhất, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6894/UBND-VP4, ngày 28/09/2026 yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án đề nghị công nhận Ninh Bình đạt tiêu chí đô thị loại I.