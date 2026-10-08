Xe điện cũ có độ bền bỉ cao hơn xe xăng?

Người đứng đầu BVRLA cho biết, không nên mặc định coi những chiếc xe điện đã chạy được 80.000 hoặc 100.000 dặm là đã xuống cấp. Nguồn: Getty Images.

Theo một nghiên cứu, những người mua xe cũ đã chạy quãng đường dài có thể nhận thấy xe điện (EV) thực sự đáng tin cậy hơn xe chạy xăng.

Việc phân tích 47,4 triệu kết quả kiểm định MOT cho thấy, sau khi đã chạy được từ 90.000 đến 120.000 dặm, xe điện có nguy cơ trượt kiểm định thấp hơn khoảng 25% so với xe chạy xăng cùng tuổi thọ (dựa trên tỷ lệ trượt là 16,5% so với 22,1%).

Ở mức trên 120.000 dặm, tỷ lệ trượt kiểm định của xe điện là 16%, trong khi con số này ở xe chạy xăng là 23,5%. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự khác biệt giữa hai loại xe này là không đáng kể ở các mức quãng đường thấp hơn.

Nghiên cứu này do công ty tư vấn New AutoMotive thực hiện thay mặt cho Hiệp hội Cho thuê và Vận hành Xe Anh (BVRLA), trong bối cảnh ngày càng nhiều xe điện được mua đi bán lại. Nhiều chiếc trong số đó từng thuộc các đội xe của công ty hoặc xe cho thuê, nên có thể đã tích lũy quãng đường di chuyển rất lớn.

Ông Toby Poston, Giám đốc điều hành của BVRLA, cho biết: “Quãng đường đã đi là "một trong những yếu tố đầu tiên người mua xem xét khi chọn xe cũ; việc vượt mốc 60.000 hoặc 70.000 dặm có thể ảnh hưởng lớn đến cách nhìn nhận về chiếc xe. Tu nhiên, dữ liệu này cho thấy người tiêu dùng không nên e ngại chỉ vì quãng đường xe đã chạy. Một chiếc xe điện được bảo dưỡng tốt dù đã đi nhiều vẫn có thể là chiếc xe cũ cực kỳ bền bỉ”.

Điều này rất quan trọng vì thị trường xe cũ chính là nơi giúp hàng triệu người lái xe khác có cơ hội tiếp cận xe điện. Việc tạo dựng niềm tin cho người mua đối với những chiếc xe này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hình thành một thị trường xe điện cũ lành mạnh với mức giá hợp lý". Ông Ben Nelmes, Giám đốc điều hành của New AutoMotive cho biết việc xe đã chạy quãng đường dài không đồng nghĩa với tình trạng xuống cấp như quan niệm truyền thống của người mua. Dữ liệu cho thấy sự đơn giản về mặt cơ khí của hệ thống truyền động điện bắt đầu trở nên có giá trị hơn khi xe tích lũy quãng đường di chuyển lớn.

Nghiên cứu cũng chỉ ra những khía cạnh mà xe điện thể hiện kém hơn, đặc biệt là về lốp xe. Xe điện ghi nhận số lượng lỗi liên quan đến lốp nhiều gấp gần hai lần so với xe chạy xăng; ngoài ra, các xe điện đời cũ dù có quãng đường di chuyển thấp vẫn cho thấy tỷ lệ lỗi phanh ma sát cao hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng nguyên nhân của tình trạng này là do sự ăn mòn phát sinh khi phanh ít được sử dụng.

Các bài kiểm tra MOT (kiểm định an toàn kỹ thuật và khí thải bắt buộc tại Anh) đánh giá khả năng vận hành an toàn theo quy định bao gồm phanh, lốp, hệ thống treo, hệ thống lái và đèn nhưng không đo lường tình trạng sức khỏe, mức độ suy giảm hay hiệu suất sạc của pin. Do đó, các nhà nghiên cứu cho rằng cần xem xét những thông tin này song song với các yếu tố an toàn kỹ thuật cơ khí khi đánh giá bất kỳ chiếc xe điện đã qua sử dụng nào.

Theo ông Poston từ BVRLA, điều này không có nghĩa là bạn nên mua xe điện cũ mà không tìm hiểu kỹ lưỡng. Người mua cần xem xét lịch sử xe, tình trạng thực tế, lốp và sức khỏe của pin, cũng giống như cách họ kiểm tra kỹ lưỡng động cơ, hộp số và lịch sử bảo dưỡng của một chiếc xe chạy xăng hoặc dầu diesel. Tuy nhiên, giờ đây, chúng ta có thể bác bỏ quan điểm cho rằng một chiếc xe điện đã chạy được 80.000 hay 100.000 dặm thì mặc nhiên bị coi là đã xuống cấp trầm trọng.

Tại Việt Nam, xe điện đang ngày càng cho thấy sự ưu việt so với xe xăng và chiếm được niềm tin của cộng đồng nhờ chất lượng đáng tin cậy. Riêng trong năm 2025, ô tô điện VinFast đã thiết lập kỉ lục mới với doanh số hơn 175.000 xe, bằng tổng lượng bán của ba hãng xe ngoại xếp sau là Toyota, Hyundai và Ford cộng lại. Nhiều chủ xe điện VinFast, đặc biệt là các tài xế dịch vụ chạy cường độ cao đã thừa nhận độ bền bỉ của hệ thống khung gầm và động cơ điện sau hàng chục nghìn kilomet vận hành.

Tại Hội nghị quốc tế về Công nghệ Chế tạo & Sản xuất (ICMPT 2026) ở Malaysia diễn ra đầu năm nay, nhóm nghiên cứu BK AUTO (Đại học Bách khoa Hà Nội) đã trình bày cơ sở lý thuyết, dữ liệu bảo dưỡng thực tế hàng nghìn xe điện VinFast và xe động cơ đốt trong, thực nghiệm trên xe thật - 3 lớp bằng chứng và cho thấy, càng sử dụng, xe điện càng chứng minh được sự bền bỉ so với xe xăng.

Nghiên cứu cho thấy trong những năm đầu sử dụng, cả xe điện và xe xăng đều có xác suất hỏng hóc rất thấp và không chênh lệch đáng kể. Tuy nhiên, khi thời gian sử dụng kéo dài, khoảng cách bắt đầu mở rộng rõ rệt. Sau khoảng 12 năm, xác suất hỏng hóc tích lũy của xe xăng tăng nhanh hơn đáng kể so với xe điện: xe động cơ đốt trong là hơn 81% trong khi xe điện chỉ gần 63%. Tương tự, ở mốc 15 năm, xe động cơ đốt trong có tỷ lệ hỏng hóc tới hơn 98%, trong khi với xe điện chỉ là hơn 86%.