Quảng Ngãi: Khởi công cầu Trà Khúc 1 hơn 2.199 tỷ đồng, mang hình tượng “bờ xe nước”

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: BT.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo thiết kế, dự án có tổng chiều dài tuyến chính hơn 829 m, trong đó cầu Trà Khúc 1 dài hơn 577 m, rộng 28 m. Cầu chính được thiết kế theo dạng cầu treo dây võng tự neo, với 2 nhịp chính dài 186 m, 2 nhịp biên dài 75 m và cầu dẫn gồm 2 nhịp dài 25 m.

Điểm nhấn của công trình là kiến trúc 3 vòng tròn thép nối tiếp nhau, gợi hình ảnh những chiếc bờ xe nước từng gắn bó với đời sống sản xuất nông nghiệp của người dân Quảng Ngãi. Hình ảnh những guồng nước dẫn thủy nhập điền, biểu tượng cho trí tuệ và sự cần cù của người dân địa phương trong quá khứ, được tái hiện bằng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại.

Cầu chính sử dụng kết cấu dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép và dầm bê tông cốt thép dự ứng lực. Trong khi đó, cầu dẫn sử dụng dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực; mố, trụ cầu bằng bê tông cốt thép, móng sử dụng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép.

Không chỉ xây dựng cầu mới, dự án còn đầu tư đồng bộ các tuyến đường kết nối, nút giao, hầm chui đường Tôn Đức Thắng, kè sông, đường dạo, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Ở phía nam, đường đầu cầu rộng từ 28-44m, kết nối với vòng xoay các đường Quang Trung - Bà Triệu - Hai Bà Trưng, thuộc phường Nghĩa Lộ. Theo phương án thiết kế, một phần diện tích khách sạn Sông Trà và vườn hoa Ba Tơ sẽ được giải tỏa để phục vụ tổ chức giao thông.

Tại vị trí giao cắt với đường Tôn Đức Thắng, dự án xây dựng nút giao khác mức bằng hầm chui rộng 11,5 m, cao 3,5 m nhằm hạn chế xung đột giao thông. Phía bắc cầu, thuộc phường Trương Quang Trọng, cầu mới được xây dựng lệch về phía đông 11 độ so với cầu cũ, mặt đường rộng 28 m và kết nối với vòng xoay mới tại khu vực giao các tuyến Trần Văn Trà - Hoàng Sa - Nguyễn Văn Linh - Tế Hanh kéo dài.

Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ khởi công công trình cầu Trà Khúc 1. Ảnh: BT.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cầu Trà Khúc hiện hữu được xây dựng từ năm 1964, gắn bó với nhiều thế hệ người dân địa phương. Tuy nhiên, sau hơn 60 năm khai thác, công trình đã xuống cấp, không còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu giao thông cũng như yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Theo ông Tâm, cầu Trà Khúc 1 mới được đầu tư bằng ngân sách, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và sự phát triển của địa phương. Trong quá trình thi công, việc lưu thông qua sông có thể gặp một số bất tiện, vì vậy, lãnh đạo tỉnh mong người dân chia sẻ, chấp hành phương án phân luồng giao thông và cùng giám sát quá trình triển khai công trình.

Cầu Trà Khúc cũ đã làm tròn trách nhiệm trong hơn 60 năm. Cây cầu mới phải xứng đáng với chặng đường phát triển tiếp theo của Quảng Ngãi, ông Tâm nhấn mạnh.

Theo ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, cầu Trà Khúc 1 là công trình có quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phối cảnh cầu Trà Khúc 1. Ảnh: BLQ.

Hiện trên sông Trà Khúc có nhiều công trình giao thông bắc qua, gồm cầu Cổ Lũy, Trà Khúc 2, Trà Khúc, Thạch Bích, Phước Lộc, cầu đường sắt Trường Xuân và cầu thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ngoài ra, đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc cũng là công trình bắc qua sông.