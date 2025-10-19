Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ có được thanh toán?

19-10-2025 - 16:53 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ sở y tế căn cứ trên khả năng cung cấp dịch vụ và nhu cầu khám, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ của người tham gia BHYT để tổ chức khám, chữa bệnh

Anh H.H.M (ngụ TP HCM) cho biết do công việc anh chỉ có thể đi khám, chữa bệnh vào những ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, một số bệnh viện không khám, chữa bệnh BHYT vào thứ 7, chủ nhật. Anh tham khảo quy định và được biết các cơ sở khám, chữa bệnh tự quyết định việc mở khám, chữa bệnh BHYT vào ngày lễ, ngày nghỉ. Anh thắc mắc quy định này không còn phù hợp với tình hình hiện tại và đề nghị xem xét.

Khám BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ có được thanh toán?- Ảnh 1.

Bệnh viện Y học Cổ truyền TP HCM khám BHYT cho người bệnh

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này của anh M. Theo Khoản 10 Điều 27 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định.

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ như sau:

Người có thẻ BHYT đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm đảm bảo về nhân lực, điều kiện chuyên môn, công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng, mức hưởng BHYT và phải thông báo trước cho người bệnh; thông báo bằng văn bản cho cơ quan BHXH để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh trước khi thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ để làm cơ sở thanh toán.

Như vậy, cơ sở y tế căn cứ trên khả năng cung cấp dịch vụ và nhu cầu khám, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ thực tế của người tham gia BHYT để ký phụ lục hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH và tổ chức khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ.

Theo Hồng Đào

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một số người ở Việt Nam đã nhận gần 8 tỷ USD

Một số người ở Việt Nam đã nhận gần 8 tỷ USD Nổi bật

Công trình chống ngập 10.000 tỷ TPHCM có thể về đích cuối năm 2026

Công trình chống ngập 10.000 tỷ TPHCM có thể về đích cuối năm 2026 Nổi bật

Cận cảnh đường Liên Phường sắp về đích, giảm áp lực giao thông khu Đông TP.HCM

Cận cảnh đường Liên Phường sắp về đích, giảm áp lực giao thông khu Đông TP.HCM

16:09 , 19/10/2025
Một lĩnh vực của VN đạt kỷ lục cao nhất toàn cầu: Thu hút đông đảo người Mỹ, TQ..., riêng Nga tăng 173%

Một lĩnh vực của VN đạt kỷ lục cao nhất toàn cầu: Thu hút đông đảo người Mỹ, TQ..., riêng Nga tăng 173%

15:34 , 19/10/2025
Đồng Tháp đề nghị Trung ương hỗ trợ 830 tỷ đồng xử lý sạt lở

Đồng Tháp đề nghị Trung ương hỗ trợ 830 tỷ đồng xử lý sạt lở

15:00 , 19/10/2025
Ngoài hầm chui, sắp có cầu vượt tại nút giao huyết mạch ở khu Nam TPHCM

Ngoài hầm chui, sắp có cầu vượt tại nút giao huyết mạch ở khu Nam TPHCM

14:23 , 19/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên