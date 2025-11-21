Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám phá đặc quyền sống – đầu tư song hành tại Pearl Residence Cửa Lò

21-11-2025 - 15:30 PM | Bất động sản

Khám phá đặc quyền sống – đầu tư song hành tại Pearl Residence Cửa Lò

Tọa lạc ngay trung tâm biển Cửa Lò, Pearl Residence mang đến cho chủ nhân những đặc quyền khác biệt – từ trải nghiệm sống chuẩn nghỉ dưỡng cho đến tiềm năng tăng giá trị bền vững trong tương lai.

Đặc quyền tận hưởng không gian sống chuẩn nghỉ dưỡng

Nổi danh là một trong những bãi biển đẹp nhất Bắc Trung Bộ, Cửa Lò được ví như "viên ngọc xanh xứ Nghệ", là điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Cuộc sống nơi đây gắn liền ánh nắng dát vàng mặt biển, bờ cát trải dài và nhịp sống an yên đặc trưng.

Giữa khung cảnh ấy, Pearl Residence hiện lên như một biểu tượng của phong cách sống hiện đại, mang hơi thở nghỉ dưỡng tinh tế, nơi mỗi ngày đều là một kỳ nghỉ trọn vẹn.

Sở hữu vị trí đắc địa, chỉ cách biển Cửa Lò vài bước chân, liền kề quảng trường Bình Minh - trung tâm du lịch, văn hóa và lễ hội, Pearl Residence mang đến những đặc quyền sống nghỉ dưỡng trọn vẹn: buổi sáng thức dậy với tiếng sóng rì rào, chiều xuống ngắm hoàng hôn buông từ ban công lộng gió, hay buổi tối tản bộ ngắm sao dọc bờ cát và thưởng thức những màn ca múa nghệ thuật nơi quảng trường vào mùa du lịch.

Các căn hộ tại Pearl Residence có mật độ xây dựng thấp với mỗi tầng gồm 6 căn hộ có 3 phòng ngủ. Ban công rộng cùng thiết kế kính chạm sàn mở ra tầm nhìn panorama ôm trọn đại dương và phố thị nhộn nhịp. Đặc biệt, không gian sống luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên và gió trời, giúp cư dân tận hưởng tái tạo năng lượng, cân bằng cảm xúc và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống chan hòa với thiên nhiên.

Khám phá đặc quyền sống – đầu tư song hành tại Pearl Residence Cửa Lò - Ảnh 1.

Ban công rộng rãi mở ra tầm nhìn hướng biển xanh bao la và tươi mát.

Hệ tiện ích phong phú theo hướng "all-in-one" với trung tâm thương mại khối đế, khu vui chơi trẻ em, các mảng xanh tinh tế được tích hợp nhằm đáp ứng mọi nhu cầu từ an cư tới công tác. Tất cả được quy hoạch đồng bộ giúp cư dân có thể tận hưởng cuộc sống "chuẩn nghỉ dưỡng" ngay chính trong căn hộ của mình.

Đặc quyền sở hữu lâu dài, đầu tư bền vững

Nghệ An đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng và du lịch, với hàng loạt dự án trọng điểm như đường cao tốc, cảng biển, sân bay quốc tế Vinh mở rộng... tạo đòn bẩy lớn cho kinh tế và du lịch địa phương.

Năm 2024, địa phương này đã đón hơn 5 triệu lượt du khách, đạt 120% kế hoạch năm, tạo nguồn thu khổng lồ và thúc đẩy nhu cầu bất động sản tăng vọt. Điều này dẫn tới nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng chất lượng cao ngày một tăng, kéo theo tiềm năng khai thác căn hộ cho thuê hoặc chuyển nhượng sinh lời lớn.

Trong khi mô hình khách sạn nghỉ dưỡng và condotel phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu du lịch tại Cửa Lò, Pearl Residence được coi là hàng hiếm trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Với quyền sở hữu lâu dài và pháp lý minh bạch, chủ nhân căn hộ không chỉ yên tâm về tài sản như một nơi an cư lí tưởng mà còn đáp ứng nhu cầu đầu tư kinh doanh căn hộ lưu trú lâu dài bền vững.

Được quản lý và vận hành bởi Savills Việt Nam, căn hộ mang đến sự bảo chứng về uy tín và chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, góp phần duy trì, gia tăng giá trị tài sản và gìn giữ cho các thế hệ mai sau. Bên cạnh đó, khối đế thương mại ngay trong khuôn viên cũng mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn thông qua hoạt động kinh doanh, cho thuê với tỷ suất lợi nhuận ấn tượng.

Khám phá đặc quyền sống – đầu tư song hành tại Pearl Residence Cửa Lò - Ảnh 2.

Savills Việt Nam quản lý và vận hành căn hộ, góp phần gia tăng giá trị tài sản và sinh lời bền vững.

Sở hữu vị trí trung tâm Cửa Lò, thiết kế tối ưu cho trải nghiệm nghỉ dưỡng và hệ tiện ích toàn diện, Pearl Residence thu hút mạnh mẽ cộng đồng cư dân và khối đầu tư bền vững. Các căn hộ vừa là tài sản truyền đời, vừa có tiềm năng gia tăng giá trị và khai thác lưu trú hiệu quả, là lựa chọn lý tưởng để tận hưởng đặc quyền sống chuẩn nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lời lâu dài trong tương lai.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa từng có trong lịch sử: Thủ đô liên tục quy hoạch loạt khu đô thị nghìn hecta, mở cửa cho kỷ nguyên phát triển các siêu đô thị

Chưa từng có trong lịch sử: Thủ đô liên tục quy hoạch loạt khu đô thị nghìn hecta, mở cửa cho kỷ nguyên phát triển các siêu đô thị Nổi bật

Chưa đầy 1 tháng nữa, một sự kiện đặc biệt quan trọng với 198 dự án sẽ diễn ra

Chưa đầy 1 tháng nữa, một sự kiện đặc biệt quan trọng với 198 dự án sẽ diễn ra Nổi bật

Đồng Nai sẽ áp dụng cơ bản phân làn trên Quốc lộ 51 đồng bộ với TP HCM

Đồng Nai sẽ áp dụng cơ bản phân làn trên Quốc lộ 51 đồng bộ với TP HCM

15:57 , 21/11/2025
Đà Nẵng sẽ thu hồi hơn 866 ha đất của 5.100 hộ dân để triển khai đường sắt tốc độ cao 67 tỷ USD VinSpeed và THACO cùng xin thực hiện

Đà Nẵng sẽ thu hồi hơn 866 ha đất của 5.100 hộ dân để triển khai đường sắt tốc độ cao 67 tỷ USD VinSpeed và THACO cùng xin thực hiện

15:56 , 21/11/2025
Tập đoàn xe lửa hàng đầu Trung Quốc muốn tham gia làm tuyến metro Văn Cao - Hòa Lạc hơn 65.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công vào dịp 19/12 tới

Tập đoàn xe lửa hàng đầu Trung Quốc muốn tham gia làm tuyến metro Văn Cao - Hòa Lạc hơn 65.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công vào dịp 19/12 tới

15:49 , 21/11/2025
Tin vui cho người dân tỉnh Phú Thọ mới

Tin vui cho người dân tỉnh Phú Thọ mới

15:36 , 21/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên