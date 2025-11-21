Khám phá đặc quyền sống – đầu tư song hành tại Pearl Residence Cửa Lò

Đặc quyền tận hưởng không gian sống chuẩn nghỉ dưỡng

Nổi danh là một trong những bãi biển đẹp nhất Bắc Trung Bộ, Cửa Lò được ví như "viên ngọc xanh xứ Nghệ", là điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Cuộc sống nơi đây gắn liền ánh nắng dát vàng mặt biển, bờ cát trải dài và nhịp sống an yên đặc trưng.

Giữa khung cảnh ấy, Pearl Residence hiện lên như một biểu tượng của phong cách sống hiện đại, mang hơi thở nghỉ dưỡng tinh tế, nơi mỗi ngày đều là một kỳ nghỉ trọn vẹn.

Sở hữu vị trí đắc địa, chỉ cách biển Cửa Lò vài bước chân, liền kề quảng trường Bình Minh - trung tâm du lịch, văn hóa và lễ hội, Pearl Residence mang đến những đặc quyền sống nghỉ dưỡng trọn vẹn: buổi sáng thức dậy với tiếng sóng rì rào, chiều xuống ngắm hoàng hôn buông từ ban công lộng gió, hay buổi tối tản bộ ngắm sao dọc bờ cát và thưởng thức những màn ca múa nghệ thuật nơi quảng trường vào mùa du lịch.

Các căn hộ tại Pearl Residence có mật độ xây dựng thấp với mỗi tầng gồm 6 căn hộ có 3 phòng ngủ. Ban công rộng cùng thiết kế kính chạm sàn mở ra tầm nhìn panorama ôm trọn đại dương và phố thị nhộn nhịp. Đặc biệt, không gian sống luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên và gió trời, giúp cư dân tận hưởng tái tạo năng lượng, cân bằng cảm xúc và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống chan hòa với thiên nhiên.

Ban công rộng rãi mở ra tầm nhìn hướng biển xanh bao la và tươi mát.

Hệ tiện ích phong phú theo hướng "all-in-one" với trung tâm thương mại khối đế, khu vui chơi trẻ em, các mảng xanh tinh tế được tích hợp nhằm đáp ứng mọi nhu cầu từ an cư tới công tác. Tất cả được quy hoạch đồng bộ giúp cư dân có thể tận hưởng cuộc sống "chuẩn nghỉ dưỡng" ngay chính trong căn hộ của mình.

Đặc quyền sở hữu lâu dài, đầu tư bền vững

Nghệ An đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng và du lịch, với hàng loạt dự án trọng điểm như đường cao tốc, cảng biển, sân bay quốc tế Vinh mở rộng... tạo đòn bẩy lớn cho kinh tế và du lịch địa phương.

Năm 2024, địa phương này đã đón hơn 5 triệu lượt du khách, đạt 120% kế hoạch năm, tạo nguồn thu khổng lồ và thúc đẩy nhu cầu bất động sản tăng vọt. Điều này dẫn tới nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng chất lượng cao ngày một tăng, kéo theo tiềm năng khai thác căn hộ cho thuê hoặc chuyển nhượng sinh lời lớn.

Trong khi mô hình khách sạn nghỉ dưỡng và condotel phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu du lịch tại Cửa Lò, Pearl Residence được coi là hàng hiếm trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Với quyền sở hữu lâu dài và pháp lý minh bạch, chủ nhân căn hộ không chỉ yên tâm về tài sản như một nơi an cư lí tưởng mà còn đáp ứng nhu cầu đầu tư kinh doanh căn hộ lưu trú lâu dài bền vững.

Được quản lý và vận hành bởi Savills Việt Nam, căn hộ mang đến sự bảo chứng về uy tín và chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, góp phần duy trì, gia tăng giá trị tài sản và gìn giữ cho các thế hệ mai sau. Bên cạnh đó, khối đế thương mại ngay trong khuôn viên cũng mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn thông qua hoạt động kinh doanh, cho thuê với tỷ suất lợi nhuận ấn tượng.

Savills Việt Nam quản lý và vận hành căn hộ, góp phần gia tăng giá trị tài sản và sinh lời bền vững.

Sở hữu vị trí trung tâm Cửa Lò, thiết kế tối ưu cho trải nghiệm nghỉ dưỡng và hệ tiện ích toàn diện, Pearl Residence thu hút mạnh mẽ cộng đồng cư dân và khối đầu tư bền vững. Các căn hộ vừa là tài sản truyền đời, vừa có tiềm năng gia tăng giá trị và khai thác lưu trú hiệu quả, là lựa chọn lý tưởng để tận hưởng đặc quyền sống chuẩn nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lời lâu dài trong tương lai.