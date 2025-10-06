Khám phá thị trường dệt may Việt Nam tại VTG 2025

Phiên bản lần thứ 23 này, triển lãm VTG và các triển lãm liên quan khác như Vitatex, Dyechem, VFM quy tụ hơn 400 nhà triển lãm đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Malaysia, Pakistan, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan, triển lãm sẽ trưng bày các loại vải chức năng bền vững cùng với máy móc tự động hóa, số hóa cho ngành dệt may, da giày với diện tích trên 15.000 mét vuông.

Dẫn đầu làn sóng mở rộng thị trường Việt Nam cùng VTG 2025

Ngành dệt may vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, với tổng giá trị xuất khẩu đạt 44 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), 70% trong số hơn 3.800 nhà máy dệt may tại Việt Nam hiện đang sản xuất hàng may mặc. Trong bối cảnh đó, triển lãm VTG 2025 sẽ đáp ứng nhu cầu của ngành và giới thiệu các giải pháp mới cho thị trường.

Các đơn vị triển lãm nổi bật bao gồm Xing Quan Lon, Ta Yu Machine, Zhejiang Haiyin, TNHH Thn Việt Nam, SBC, Epson, Thế Giới Sắc Màu sẽ trưng bày các máy dệt kim tròn và máy in nổi tiếng, góp phần đổi mới sáng tạo và sản xuất thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, Sansin, Webest, Regen-Tech, Reo-Eco, Huayan Elastic, Jayashree, Fengqiang, SankeI, Van Nang Banok, Sarex, Newecotech Inc, Super Dry và Rubberflex trưng bày các loại vải hiệu suất cao và vải chuyên dụng, phụ kiện may mặc và vật liệu nhuộm dệt, giới thiệu các loại vải chức năng tiên tiến như vải bền, hàng dệt co giãn và thuốc nhuộm giúp giảm lượng nước và hóa chất sử dụng, tạo ra các tiêu chuẩn mới về chất lượng và sản xuất thông minh trong ngành.

Ngoài ra, VTG 2025 còn quy tụ đội ngũ nhà cung cấp thiết bị kiểm tra và phụ trợ hùng hậu. Thanh Tin Tech giới thiệu các thiết bị kiểm tra tiên tiến và thiết bị phụ trợ hiệu quả, giúp các nhà sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng thời tinh giản quy trình sản xuất.

Ngành Da giày đang trở thành tâm điểm

Ngoài ngành dệt may, Việt Nam còn được xếp hạng là nước xuất khẩu da giày lớn thứ hai thế giới. Theo LEFASO (Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam), kim ngạch xuất khẩu giày dép và da thuộc của Việt Nam đạt 27,04 tỷ USD vào năm 2024. Dự kiến tăng trưởng xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng 10% vào năm 2025, khẳng định vị thế vững chắc của Việt Nam trong chuỗi cung ứng giày dép toàn cầu.

Để đáp ứng đà tăng trưởng này, triển lãm VFM 2025 mở rộng quy mô bằng cách quy tụ các nhà cung cấp máy móc da giày hàng đầu. Các đơn vị triển lãm nổi bật như Gejia Intelligent, Chuanli, Luluxing, Xingruigang và Jin Yue Lai giới thiệu các giải pháp tiên tiến, máy móc da giày đến máy dập khuôn khí nén tự động giúp nâng cao hiệu quả, độ chính xác và tính bền vững trong sản xuất giày dép. Sự tham gia của các nhà trưng bày này cùng với VFM có vai trò thúc đẩy chuyển đổi trong toàn ngành da giày.

Công nghiệp chuyển đổi xanh: Tuần hoàn, Chức năng & Bền vững

Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn là những thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam, cho thấy Việt Nam là thị trường đang có nhu cầu thiết yếu về tính bền vững, tái chế và chuỗi cung ứng, do vậy sự chuyển đổi này vừa là thách thức vừa là cơ hội đối với Việt Nam.

Trước những vấn đề về chuyển đổi xanh, triển lãm VTG 2025 diễn ra từ 15 – 17/10 sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề kéo dài 3 ngày tập trung vào tính tuần hoàn, chức năng và tính bền vững với sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu, những nhà sản xuất tiên phong trong ngành cũng như các nhà nghiên cứu học thuật. Các phiên thảo luận sẽ khám phá các giải pháp đổi mới như xây dựng chuỗi cung ứng dệt may xanh, sản xuất đế giày từ vật liệu tái chế và các phương pháp sản xuất ít carbon. Để tìm hiểu xu hướng toàn cầu và thách thức trong nước, các hội thảo này nhằm cung cấp cho người tham dự những kiến thức giá trị và chiến lược hữu ích để thúc đẩy ngành dệt may, may mặc và da giày của Việt Nam hướng tới một tương lai xanh hơn và cạnh tranh hơn.

VTG 2025 – Nền tảng Dệt may quy mô Việt Nam

Từ máy móc tiên tiến đến các giải pháp vải và da giày thế hệ mới, VTG 2025 mang đến góc nhìn toàn diện về tương lai của ngành. Khách tham quan sẽ có được những hiểu biết sâu sắc, kết nối với các nhà lãnh đạo quốc tế và khám phá những cách thức mới để phát triển doanh nghiệp. Nền tảng độc đáo này không chỉ là một triển lãm, mà còn là điểm gặp gỡ cho sự đổi mới và hợp tác. Chúng tôi chân thành chào đón bạn đến tham quan và tham gia VTG 2025.

Thông tin thêm:

https://vtg.chanchao.com.tw/

www.facebook.com/VTGexpo