Viettel IDC Hòa Lạc còn đáp ứng hệ thống an toàn thông tin mạng theo tiêu chuẩn An toàn thông tin ISO 27001 và PCI-DSS và tổ chức giám sát an toàn thông tin toàn bộ trung tâm dữ liệu 24/24h tại phòng NOC. Toàn bộ việc vận hành của trung tâm được giám sát 24/7 và hỗ trợ 24/7 từ xa thì có trong phòng NOC (Network Operation Center), giám sát vận hành đảm bảo trung tâm hoạt động liên tục giám sát việc bảo trì, bảo dưỡng của các hệ thống.