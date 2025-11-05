Khám xét 2 căn nhà, bắt Đào Xuân Hoàng và 25 đối tượng

Ngày 4/11, Công an thành phố Đà Nẵng đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá và bắt giữ thành công 1 đường dây sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, lúc 10 giờ sáng ngày 4/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành ập vào trụ sở Công ty Vietbot, địa chỉ 53 Bàu Gia Thượng 2, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Công an làm việc tại hiện trường căn nhà hoạt động của ác đối tượng. Ảnh: CA Đà Nẵng

Tại thời điểm kiểm tra, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện 26 đối tượng do Đào Xuân Hoàng (SN 1993, trú tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu. Nhóm này đã sử dụng hệ thống máy chủ, thiết bị tin học và sim điện thoại không chính chủ để tạo hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo như Telegram, Viber, Tinder, Zalo... nhằm để cho các đối tượng hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc thuê, thu lợi bất chính.

Kiểm tra tại 02 căn nhà do nhóm đối tượng thuê để hoạt động, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện 22 đối tượng đang sử dụng 26 máy tính để bàn, 26 CPU. Riêngphòng điều khiển trung tâm có tới 78 CPU kết nối với 169 thiết bị đăng nhập và 2.000 điện thoại di động.

Phòng điều khiển trung tâm có tới 78 CPU kết nối với 169 thiết bị đăng nhập và 2.000 điện thoại di động. Ảnh: CA Đà Nẵng

Qua trích xuất dữ liệu ban đầu, một số tài khoản mạng xã hội của Hoàng và đồng bọ cho thuê, xác định nhóm đối tượng thuê sử dụng hiện nay hầu hết là nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo tại Campuchia, Phòng An ninh mạng xác định doanh thu mỗi tháng của Công ty Vietbot khoảng 02 tỉ đồng.

Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đang tiến hành trích xuất dữ liệu trong các thiết bị điện tử, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.