Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét 2 căn nhà, bắt Đào Xuân Hoàng và 25 đối tượng

05-11-2025 - 18:56 PM | Xã hội

Đào Xuân Hoàng và 25 đối tượng đang tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo ở Campuchia.

Ngày 4/11, Công an thành phố Đà Nẵng đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá và bắt giữ thành công 1 đường dây sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, lúc 10 giờ sáng ngày 4/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành ập vào trụ sở Công ty Vietbot, địa chỉ 53 Bàu Gia Thượng 2, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Khám xét 2 căn nhà, bắt Đào Xuân Hoàng và 25 đối tượng- Ảnh 1.

Công an làm việc tại hiện trường căn nhà hoạt động của ác đối tượng. Ảnh: CA Đà Nẵng

Tại thời điểm kiểm tra, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện 26 đối tượng do Đào Xuân Hoàng (SN 1993, trú tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu. Nhóm này đã sử dụng hệ thống máy chủ, thiết bị tin học và sim điện thoại không chính chủ để tạo hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo như Telegram, Viber, Tinder, Zalo... nhằm để cho các đối tượng hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc thuê, thu lợi bất chính.

Kiểm tra tại 02 căn nhà do nhóm đối tượng thuê để hoạt động, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện 22 đối tượng đang sử dụng 26 máy tính để bàn, 26 CPU. Riêngphòng điều khiển trung tâm có tới 78 CPU kết nối với 169 thiết bị đăng nhập và 2.000 điện thoại di động.

Khám xét 2 căn nhà, bắt Đào Xuân Hoàng và 25 đối tượng- Ảnh 2.
Khám xét 2 căn nhà, bắt Đào Xuân Hoàng và 25 đối tượng- Ảnh 3.
Khám xét 2 căn nhà, bắt Đào Xuân Hoàng và 25 đối tượng- Ảnh 4.

Phòng điều khiển trung tâm có tới 78 CPU kết nối với 169 thiết bị đăng nhập và 2.000 điện thoại di động. Ảnh: CA Đà Nẵng

Qua trích xuất dữ liệu ban đầu, một số tài khoản mạng xã hội của Hoàng và đồng bọ cho thuê, xác định nhóm đối tượng thuê sử dụng hiện nay hầu hết là nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo tại Campuchia, Phòng An ninh mạng xác định doanh thu mỗi tháng của Công ty Vietbot khoảng 02 tỉ đồng.

Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đang tiến hành trích xuất dữ liệu trong các thiết bị điện tử, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung ương lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

Trung ương lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV Nổi bật

460 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

460 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Miền Bắc sắp mưa to trở lại, kéo dài nhiều ngày

Miền Bắc sắp mưa to trở lại, kéo dài nhiều ngày

18:42 , 05/11/2025
Chồng Đoàn Di Băng kinh doanh gì mà giàu có đến choáng ngợp?

Chồng Đoàn Di Băng kinh doanh gì mà giàu có đến choáng ngợp?

18:30 , 05/11/2025
Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam cùng loạt lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố

Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam cùng loạt lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố

18:10 , 05/11/2025
Vụ đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng ở khách sạn Pullman: Bị cáo hứa nếu được hưởng án treo sẽ đi hiến máu 250 - 350ml trở lên trong suốt cuộc đời

Vụ đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng ở khách sạn Pullman: Bị cáo hứa nếu được hưởng án treo sẽ đi hiến máu 250 - 350ml trở lên trong suốt cuộc đời

17:56 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên