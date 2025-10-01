Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

01-10-2025 - 13:38 PM | Xã hội

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Sáng 1-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986, trú tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên) trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng có mặt tại nhà Nguyễn Mạnh Tuân. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 23-9, Công an tỉnh Điện Biên nhận đơn tố giác của chị H.T.G., trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Theo trình bày của chị G., chị đã nhiều lần chuyển tiền ủng hộ từ thiện khi thấy Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986), trú tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên đăng bài kêu gọi trên Facebook. Thế nhưng, các khoản tiền này không được công khai minh bạch, khiến chị và nhiều nhà hảo tâm khác hoài nghi số tiền thực tế có đến tay người cần giúp đỡ hay không.

Quá trình xác minh cho thấy từ tháng 12-2016, Tuân đã dựng nên cả một "hệ thống" kêu gọi từ thiện gồm 3 tài khoản Facebook: Nguyễn Mạnh Tuân (có tích xanh), Nguyễn Tuân (149 ngàn người theo dõi) và Lãng tử Tây Bắc, cùng với đó là nhiều số tài khoản ngân hàng đứng tên chính Tuân. 

Trên thực tế, số tiền ủng hộ các trường hợp do Tuân đưa hình ảnh, thông tin để kêu gọi không đến đúng, đủ theo đề nghị của các mạnh thường quân.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

