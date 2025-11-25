Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Hải sinh năm 2004

25-11-2025 - 13:41 PM | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện và thu giữ 8 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống và 5 quả pháo khi khám xét nơi ở của đối tượng.

Ngày 20/11 vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Nguyễn Văn Hải, sinh năm 2004 ở xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa và Đỗ Minh Trí, sinh năm 2000 ở xã Tiến Thắng, TP Hà Nội về hành vi mua bán trái phép pháo hoa nổ...

Trước đó, vào ngày 13/11, cảnh sát phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hải đang vận chuyển 20 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống đi bán cho khách để kiếm lời. 

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Hải, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phát hiện và thu giữ 8 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống và 5 quả pháo (dạng pháo trứng).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Hải sinh năm 2004- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải (trái) và Đỗ Minh Trí cùng số pháo thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hoá).

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh xác định: Khoảng đầu tháng 10/2025, nhận thấy nhu cầu sử dụng pháo hoa nổ của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Nguyễn Văn Hải đã thông qua mạng xã hội liên hệ với Đỗ Minh Trí mua 30 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống và mua của một người khác chưa rõ danh tính 5 quả pháo trứng với mục đích bán kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ và chứng minh các đối tượng đã buôn bán hàng cấm là pháo nổ với khối lượng trên 120 kg.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam quý bà sang chảnh Đoàn Thị Khánh Vân

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn sau

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn sau Nổi bật

Mưa lớn suốt 1 tiếng, nước chảy trôi cả người và xe máy trên quốc lộ 1 ở Đồng Nai

Mưa lớn suốt 1 tiếng, nước chảy trôi cả người và xe máy trên quốc lộ 1 ở Đồng Nai Nổi bật

Diễn biến mới vụ thầy giáo nhắn tin “thân mật” với nữ sinh, phụ huynh vào trường gây rối ở Tây Ninh

Diễn biến mới vụ thầy giáo nhắn tin “thân mật” với nữ sinh, phụ huynh vào trường gây rối ở Tây Ninh

13:34 , 25/11/2025
Bắt Trần Trọng Nghĩa sinh năm 2004

Bắt Trần Trọng Nghĩa sinh năm 2004

11:39 , 25/11/2025
Hai kịch bản của bão số 15

Hai kịch bản của bão số 15

10:48 , 25/11/2025
Thông tin mới về không khí lạnh

Thông tin mới về không khí lạnh

10:27 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên