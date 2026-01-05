Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét khẩn cấp nơi ở thu 6 đơn hàng, bắt Nguyễn Tiến Thành và bạn gái

05-01-2026 - 20:29 PM | Xã hội

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, cơ quan Công an thu giữ thêm 06 đơn hàng đang chờ giao và 05 túi thảo mộc khô.

Công an TP.Hà Nội ngày 5/1/2026 cho biết, Công an phường Nghĩa Đô vừa bắt giữ Nguyễn Tiến Thành (SN 1993; trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) và bạn gái cùng tang vật là hơn 1 kg cần sa được giao qua dịch vụ xe ôm.

Trước đó vào lúc 14h00 ngày 29/12/2025, khi một tài xế xe ôm công nghệ đến trụ sở Công an phường Nghĩa Đô trình báo về một đơn hàng có dấu hiệu khả nghi. Tiến hành kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện bên trong gói hàng chứa nhiều túi thảo mộc khô, nghi là cần sa.

Ngay lập tức, Công an phường đã triển khai các biện pháp xác minh và làm rõ chủ nhân của số hàng trên là Nguyễn Tiến Thành.

Đối tượng Nguyễn Tiến Thành và Phạm Thu Minh - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, cơ quan Công an thu giữ thêm 06 đơn hàng đang chờ giao và 05 túi thảo mộc khô. Tổng số tang vật bị tịch thu là hơn 01 kg cần sa cùng một chiếc cân điện tử vẫn còn dính chất ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, Thành thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận đồng phạm giúp sức chính là bạn gái mình, Phạm Thu Minh (SN 1991; trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hiện Công an phường Nghĩa Đô đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Hàng nghìn người sẽ được hoàn trả tiền đóng BHYT năm 2026, kiểm tra ngay kẻo bỏ lỡ

Tin vui: Hàng nghìn người sẽ được hoàn trả tiền đóng BHYT năm 2026, kiểm tra ngay kẻo bỏ lỡ Nổi bật

Khởi tố Phùng Thị Lan Anh sinh năm 2002

Khởi tố Phùng Thị Lan Anh sinh năm 2002 Nổi bật

Hàng triệu người cần làm ngay điều này trên VNeID để tránh ảnh hưởng quyền lợi khám chữa bệnh

Hàng triệu người cần làm ngay điều này trên VNeID để tránh ảnh hưởng quyền lợi khám chữa bệnh

19:54 , 05/01/2026
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội

18:59 , 05/01/2026
Thay đổi mới trên Zalo tất cả người dùng cần biết

Thay đổi mới trên Zalo tất cả người dùng cần biết

18:00 , 05/01/2026
Bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

17:21 , 05/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên