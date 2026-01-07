Tạm giữ hình sự Bùi Thương Hiền sinh năm 1998

Chiều 6- 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý- Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Hán Thị Thanh Sâm (1994, trú phường Minh Xuân, Tuyên Quang), Bùi Thương Hiền (1998, trú phường Tây Hồ, TP Hà Nội) và Nguyễn Tiến Thành (2002, trú phường Âu Lâu, Lào Cai) để điều tra làm rõ về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hán Thị Thanh Sâm

Trước đó, trưa ngày 3- 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp phối hợp với Công an phường An Hải tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số 547A Ngô Quyền (phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện tại trong nhà có 6 nam nữ thanh niên gồm: Hán Thị Thanh Sâm, Bùi Thương Hiền, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Việt H. (2005, trú Lào Cai), Võ Hoài A. (2004, trú Vĩnh Long) và Trần Thị Thanh L. (1993, trú Tuyên Quang).

Bùi Thanh Hiền

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện 1 gói ni long chứa tinh thể rắn màu trắng nghi ma tuý, cùng các dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua làm việc các đối tượng thừa nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy loại thuốc lắc, ketamine và nước vui.

Nguyễn Tiến Thành

Các đối tượng khai nhận, sau khi ăn nhậu xong, Hán Thị Thanh Sâm rủ cả nhóm về phòng trọ của mình đề sử dụng ma túy thì được mọi người đồng ý. Tại đây, Sâm lấy từ trong tủ ra 1 gói ni long chứa 3 viên thuốc lắc, 1 gói ketamine, và 1 gói nước vui đã mua trước đó để mọi người cùng sử dụng (riêng Võ Hoài A. không sử dụng).

Để thêm phần kích thích, Thành sử dụng điện thoại kết nối với loa rồi mở nhạc cho cả nhóm nghe tăng cảm giác khi sử dụng ma túy. Khi các đối tượng đang sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Trần Thị Thanh L.

Nguyễn Việt H.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra mở rộng, truy xét nguồn gốc số ma túy mà các đối tượng sử dụng để có biện pháp xử lý tiếp theo.

Ảnh: CA TP Đà Nẵng