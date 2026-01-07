Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm giữ hình sự Bùi Thương Hiền sinh năm 1998

07-01-2026 - 13:22 PM | Xã hội

Bùi Thương Hiền bị tạm giữ cùng 2 người khác.

Chiều 6- 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý- Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Hán Thị Thanh Sâm (1994, trú phường Minh Xuân, Tuyên Quang), Bùi Thương Hiền (1998, trú phường Tây Hồ, TP Hà Nội) và Nguyễn Tiến Thành (2002, trú phường Âu Lâu, Lào Cai) để điều tra làm rõ về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hán Thị Thanh Sâm

Trước đó, trưa ngày 3- 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp phối hợp với Công an phường An Hải tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số 547A Ngô Quyền (phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện tại trong nhà có 6 nam nữ thanh niên gồm: Hán Thị Thanh Sâm, Bùi Thương Hiền, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Việt H. (2005, trú Lào Cai), Võ Hoài A. (2004, trú Vĩnh Long) và Trần Thị Thanh L. (1993, trú Tuyên Quang).

Bùi Thanh Hiền

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện 1 gói ni long chứa tinh thể rắn màu trắng nghi ma tuý, cùng các dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua làm việc các đối tượng thừa nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy loại thuốc lắc, ketamine và nước vui.

Nguyễn Tiến Thành

Các đối tượng khai nhận, sau khi ăn nhậu xong, Hán Thị Thanh Sâm rủ cả nhóm về phòng trọ của mình đề sử dụng ma túy thì được mọi người đồng ý. Tại đây, Sâm lấy từ trong tủ ra 1 gói ni long chứa 3 viên thuốc lắc, 1 gói ketamine, và 1 gói nước vui đã mua trước đó để mọi người cùng sử dụng (riêng Võ Hoài A. không sử dụng).

Để thêm phần kích thích, Thành sử dụng điện thoại kết nối với loa rồi mở nhạc cho cả nhóm nghe tăng cảm giác khi sử dụng ma túy. Khi các đối tượng đang sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Trần Thị Thanh L.

Nguyễn Việt H.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra mở rộng, truy xét nguồn gốc số ma túy mà các đối tượng sử dụng để có biện pháp xử lý tiếp theo.

Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Khởi tố La Thiên Bảo

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
342 chủ xe ô tô, xe máy bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

342 chủ xe ô tô, xe máy bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 Nổi bật

Người sử dụng thẻ căn cước công dân có thể bị phạt 10 triệu đồng với những hành vi sau

Người sử dụng thẻ căn cước công dân có thể bị phạt 10 triệu đồng với những hành vi sau Nổi bật

Công an TPHCM truy nã Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group

Công an TPHCM truy nã Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group

12:50 , 07/01/2026
Công an TPHCM cảnh báo nóng những người dán quảng cáo thuê

Công an TPHCM cảnh báo nóng những người dán quảng cáo thuê

12:09 , 07/01/2026
"Ông trùm" sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỉ đồng bị đề nghị 25-28 năm tù

"Ông trùm" sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỉ đồng bị đề nghị 25-28 năm tù

11:28 , 07/01/2026
Xe Mercedes từng khởi điểm thanh lý hơn 630 triệu ở Đà Nẵng nay rớt còn 282 triệu

Xe Mercedes từng khởi điểm thanh lý hơn 630 triệu ở Đà Nẵng nay rớt còn 282 triệu

11:06 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên