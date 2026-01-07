Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố La Thiên Bảo

07-01-2026 - 08:43 AM | Xã hội

Mâu thuẫn về chi phí vệ sinh sau khi bạn nôn ói trên xe, La Thiên Bảo đã hành hung tài xế và đá gãy hai gương chiếu hậu ô tô nên bị khởi tố.

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnhh cấm đi khỏi nơi cư trú với La Thiên Bảo (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, tối 13/12/2025, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của ông N.Q.L. (sinh năm 1986, tài xế xe công nghệ) về việc bị hành hung; đồng thời phương tiện bị hư hỏng trong quá trình chở khách.

Ông L. cho biết, khoảng 20h20 cùng ngày, ông lái xe ô tô chở 6 hành khách, trong đó có Bảo, di chuyển từ khu vực đường Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp đến đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông. Quá trình di chuyển, do một hành khách có biểu hiện say rượu, nôn ói trong xe, ông L. đề nghị nhóm hành khách hỗ trợ chi phí vệ sinh phương tiện, từ đó phát sinh mâu thuẫn, cự cãi.

Khi xe đến khu vực giao lộ Phan Văn Trị - Lê Đức Thọ, nhóm hành khách yêu cầu dừng xe để xuống đi bộ. Sau đó, một người trong nhóm đã thanh toán đầy đủ tiền cước di chuyển và chi phí rửa xe cho tài xế.

Sau khi nhóm hành khách rời đi được một đoạn, ông L. mở cửa xe gọi Bảo quay lại để nói chuyện. Do trước đó đã sử dụng bia rượu, Bảo có hành vi lao đến lớn tiếng cự cãi, dùng tay nắm áo tài xế làm rách áo, đồng thời đánh vào vùng ngực ông L..

Chưa dừng lại, Bảo tiếp tục dùng chân đá gãy kính chiếu hậu bên trái và bên phải của xe ô tô. Sau khi được người dân xung quanh can ngăn, Bảo rời khỏi hiện trường, đi bộ về nhà.

Qua truy xét, công an đã đưa Bảo về trụ sở và người này có khai báo như trên. Hiện Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Minh Tuệ

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức: Từ nay người dân đi khám bệnh không cần xuất trình sổ giấy

Chính thức: Từ nay người dân đi khám bệnh không cần xuất trình sổ giấy Nổi bật

Chồng chém vợ và con gái tại tiệm tóc ở Bắc Ninh: Người trong cuộc hé lộ nguyên nhân

Chồng chém vợ và con gái tại tiệm tóc ở Bắc Ninh: Người trong cuộc hé lộ nguyên nhân Nổi bật

342 chủ xe ô tô, xe máy bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

342 chủ xe ô tô, xe máy bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

08:15 , 07/01/2026
Miền Bắc hửng nắng giữa giá rét

Miền Bắc hửng nắng giữa giá rét

08:00 , 07/01/2026
Tặng 500.000 đồng tiền mặt dịp Tết Nguyên đán từ năm nay đến 2030: Những người dân nào được nhận?

Tặng 500.000 đồng tiền mặt dịp Tết Nguyên đán từ năm nay đến 2030: Những người dân nào được nhận?

07:47 , 07/01/2026
Tin không khí lạnh mới nhất: Hôm nay miền Bắc rét nhất 2,4°C

Tin không khí lạnh mới nhất: Hôm nay miền Bắc rét nhất 2,4°C

07:45 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên