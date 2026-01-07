Khởi tố La Thiên Bảo

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnhh cấm đi khỏi nơi cư trú với La Thiên Bảo (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, tối 13/12/2025, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của ông N.Q.L. (sinh năm 1986, tài xế xe công nghệ) về việc bị hành hung; đồng thời phương tiện bị hư hỏng trong quá trình chở khách.

Ông L. cho biết, khoảng 20h20 cùng ngày, ông lái xe ô tô chở 6 hành khách, trong đó có Bảo, di chuyển từ khu vực đường Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp đến đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông. Quá trình di chuyển, do một hành khách có biểu hiện say rượu, nôn ói trong xe, ông L. đề nghị nhóm hành khách hỗ trợ chi phí vệ sinh phương tiện, từ đó phát sinh mâu thuẫn, cự cãi.

Khi xe đến khu vực giao lộ Phan Văn Trị - Lê Đức Thọ, nhóm hành khách yêu cầu dừng xe để xuống đi bộ. Sau đó, một người trong nhóm đã thanh toán đầy đủ tiền cước di chuyển và chi phí rửa xe cho tài xế.

Sau khi nhóm hành khách rời đi được một đoạn, ông L. mở cửa xe gọi Bảo quay lại để nói chuyện. Do trước đó đã sử dụng bia rượu, Bảo có hành vi lao đến lớn tiếng cự cãi, dùng tay nắm áo tài xế làm rách áo, đồng thời đánh vào vùng ngực ông L..

Chưa dừng lại, Bảo tiếp tục dùng chân đá gãy kính chiếu hậu bên trái và bên phải của xe ô tô. Sau khi được người dân xung quanh can ngăn, Bảo rời khỏi hiện trường, đi bộ về nhà.

Qua truy xét, công an đã đưa Bảo về trụ sở và người này có khai báo như trên. Hiện Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định.