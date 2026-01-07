Chính thức: Từ nay người dân đi khám bệnh không cần xuất trình sổ giấy

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kể từ ngày 1/1/2026, khi dữ liệu sổ sức khỏe điện tử đã được tích hợp và liên thông đầy đủ trên VNeID, người dân sẽ không còn phải xuất trình sổ y bạ giấy khi đi khám chữa bệnh.

Bộ Y tế vừa chính thức ban hành Quyết định công bố dữ liệu và hướng dẫn sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID để thay thế sổ giấy trong các thủ tục hành chính. Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện đại hóa quy trình khám chữa bệnh và quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân.

Theo đó, dữ liệu trong sổ sức khỏe điện tử VNeID nếu đã được liên thông, tích hợp và hiển thị đầy đủ trên ứng dụng VNeID thì đủ điều kiện khai thác, sử dụng và có giá trị pháp lý tương đương bản giấy trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Người dân không cần phải xuất trình sổ y bạ giấy khi đi khám chữa bệnh

Theo quy định mới, dữ liệu sổ sức khỏe điện tử khi đã được hiển thị đầy đủ trên ứng dụng VNeID sẽ có giá trị pháp lý tương đương với hồ sơ giấy truyền thống. Các cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan hành chính nhà nước không được phép yêu cầu người dân cung cấp thêm bản giấy nếu thông tin đã có sẵn trên hệ thống. Mục tiêu cốt lõi của quyết định này là cắt giảm các thành phần hồ sơ rườm rà, tối ưu hóa quy trình thông qua việc tái sử dụng dữ liệu số.

Người dân đi khám chữa bệnh có thể xuất trình hồ sơ sức khỏe trên VNeID thay cho bản giấy

Song song với việc triển khai, Bộ Y tế yêu cầu quá trình khai thác và chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc về bảo mật, an toàn thông tin và quyền riêng tư theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng hướng dẫn kỹ thuật về kết nối và quản lý dữ liệu chia sẻ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Dữ liệu được chia sẻ trên sổ sức khỏe điện tử VNeID bao gồm 4 nhóm thông tin trọng yếu. Đầu tiên là nhóm thông tin hành chính, bao gồm các dữ liệu định danh như họ tên, thẻ BHYT, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và thông tin người giám hộ (nếu có). Nhóm thứ hai là thông tin tiền sử sức khỏe, ghi nhận lịch sử dị ứng, tiền sử bệnh tật và quá trình tiêm chủng vaccine.

Nhóm thông tin quan trọng thứ ba liên quan đến chi tiết từng đợt khám chữa bệnh, bao gồm kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc đã sử dụng, cùng các phẫu thuật hoặc thủ thuật đã thực hiện. Cuối cùng là phần tóm tắt hồ sơ bệnh án, cung cấp cái nhìn tổng quan về diễn biến lâm sàng, phương pháp điều trị, đơn thuốc và lịch hẹn tái khám.

Để đảm bảo sự minh bạch, người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp có quyền truy cập và tải về bản ghi chi tiết của từng đợt điều trị dưới định dạng PDF ngay trên ứng dụng VNeID. Quy định này nhằm bảo đảm quyền được biết và chỉnh sửa thông tin của người dân. Các cơ sở y tế có trách nhiệm thực hiện liên thông dữ liệu này bắt đầu từ ngày 1/1/2026 để làm căn cứ giải quyết thủ tục hành chính.

Đây là bước tiến lớn trong nỗ lực liên thông dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính. Quy định đã xác định rõ phạm vi các nhóm thông tin y tế được phép sử dụng thay thế bản giấy, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người bệnh trong việc quản lý dữ liệu cá nhân.

