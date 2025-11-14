Khám xét nơi ở, bắt quả tang Lê Hoàng Mỹ Linh

Ngày 13/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP.HCM cho biết trên báo Sài Gòn Giải Phóng rằng các đơn vị trực thuộc vừa liên tiếp phát hiện và triệt phá 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ tổng cộng 29 gram ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều tang vật liên quan.

Lúc 10 giờ 36 phút ngày 11/11, tại khu vực trước nhà số 90 đường Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu, lực lượng Đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp Phòng Nghiệp vụ BĐBP TP.HCM bắt quả tang Lê Ngọc Tám (sinh năm 1972, trú tại phường Vũng Tàu) đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 1 gói ma túy đá khoảng 2 gram; 1 xe máy; 1 điện thoại di động; 3.426.000 đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tám, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3 gói ma túy đá khoảng 7 gram và một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Các đối tượng Tám, Linh và Trường (từ trái qua phải). Ảnh: Báo SGGP

Tiếp đó, báo Tin tức & Dân tộc đưa tin, lúc 11 giờ ngày 12/11, tại phòng 409 Nhà nghỉ Tuấn Phương (24–26 đường Quang Dũng, phường Rạch Dừa), Phòng Nghiệp vụ BĐBP TP.HCM phối hợp Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu và Công an phường Rạch Dừa bắt quả tang Lê Hoàng Mỹ Linh (sinh năm 1993, ngụ phường Vũng Tàu) và Dương Nhật Trường (sinh năm 1999, ngụ phường Tam Thắng) đang tàng trữ trái phép ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 gói ma túy đá khoảng 5 gram; 2 điện thoại di động; 1 xe máy.

Khám xét nơi ở của Linh, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng khoảng 15 gram. Làm việc với cơ quan chức năng, Linh khai nhận toàn bộ 3 gói ma túy thu giữ là của Dương Nhật Trường gửi nhờ để sử dụng.

Cả 3 đối tượng gồm Lê Ngọc Tám, Lê Hoàng Mỹ Linh và Dương Nhật Trường đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM đang tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ và xử lý các vụ việc theo đúng quy định pháp luật.