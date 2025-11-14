Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét nơi ở, bắt quả tang Lê Hoàng Mỹ Linh

14-11-2025 - 13:20 PM | Xã hội

Công an bắt quả tang Lê Hoàng Mỹ Linh có hành vi vi phạm pháp luật trong nhà nghỉ.

Ngày 13/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP.HCM cho biết trên báo Sài Gòn Giải Phóng rằng các đơn vị trực thuộc vừa liên tiếp phát hiện và triệt phá 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ tổng cộng 29 gram ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều tang vật liên quan.

Lúc 10 giờ 36 phút ngày 11/11, tại khu vực trước nhà số 90 đường Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu, lực lượng Đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp Phòng Nghiệp vụ BĐBP TP.HCM bắt quả tang Lê Ngọc Tám (sinh năm 1972, trú tại phường Vũng Tàu) đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 1 gói ma túy đá khoảng 2 gram; 1 xe máy; 1 điện thoại di động; 3.426.000 đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tám, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3 gói ma túy đá khoảng 7 gram và một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Khám xét nơi ở, bắt quả tang Lê Hoàng Mỹ Linh- Ảnh 1.

Các đối tượng Tám, Linh và Trường (từ trái qua phải). Ảnh: Báo SGGP

Tiếp đó, báo Tin tức & Dân tộc đưa tin, lúc 11 giờ ngày 12/11, tại phòng 409 Nhà nghỉ Tuấn Phương (24–26 đường Quang Dũng, phường Rạch Dừa), Phòng Nghiệp vụ BĐBP TP.HCM phối hợp Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu và Công an phường Rạch Dừa bắt quả tang Lê Hoàng Mỹ Linh (sinh năm 1993, ngụ phường Vũng Tàu) và Dương Nhật Trường (sinh năm 1999, ngụ phường Tam Thắng) đang tàng trữ trái phép ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 gói ma túy đá khoảng 5 gram; 2 điện thoại di động; 1 xe máy.

Khám xét nơi ở của Linh, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng khoảng 15 gram. Làm việc với cơ quan chức năng, Linh khai nhận toàn bộ 3 gói ma túy thu giữ là của Dương Nhật Trường gửi nhờ để sử dụng.

Cả 3 đối tượng gồm Lê Ngọc Tám, Lê Hoàng Mỹ LinhDương Nhật Trường đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM đang tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ và xử lý các vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Choáng với hồ sơ doanh nghiệp của 'bà trùm' Mailisa đang bị công an khám xét

Choáng với hồ sơ doanh nghiệp của 'bà trùm' Mailisa đang bị công an khám xét Nổi bật

Bắt Nguyễn Quốc Trưởng - nguyên giám đốc ngân hàng và 2 cán bộ

Bắt Nguyễn Quốc Trưởng - nguyên giám đốc ngân hàng và 2 cán bộ Nổi bật

CLIP: Sau ngày công an kiểm tra, thẩm mỹ viện Mailisa ở Cần Thơ "cửa đóng then cài"

CLIP: Sau ngày công an kiểm tra, thẩm mỹ viện Mailisa ở Cần Thơ "cửa đóng then cài"

12:46 , 14/11/2025
Sau điều tra Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Thêm một nữ nạn nhân tố Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel

Sau điều tra Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Thêm một nữ nạn nhân tố Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel

12:25 , 14/11/2025
Chính thức: "Hồi sinh" con sông hơn 2.000 năm tuổi bằng 4.670 tỷ đồng, giao cho Tập đoàn hàng đầu Việt Nam

Chính thức: "Hồi sinh" con sông hơn 2.000 năm tuổi bằng 4.670 tỷ đồng, giao cho Tập đoàn hàng đầu Việt Nam

11:50 , 14/11/2025
Thẩm mỹ viện Mailisa mở cửa trở lại sau một ngày bị khám xét, lượng khách thưa vắng

Thẩm mỹ viện Mailisa mở cửa trở lại sau một ngày bị khám xét, lượng khách thưa vắng

11:37 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên