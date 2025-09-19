Khám xét nơi ở, bắt tạm giam 'trùm súng đạn' Đoàn Quốc Thái

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an một số đơn vị, địa phương phát hiện, điều tra, làm rõ một vụ "Mua bán trái phép công cụ hỗ trợ", thu giữ nhiều súng bắn đạn cao su và đạn cao su, thể thao.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện một số đối tượng có hành vi mua bán súng, đạn và công cụ hỗ trợ trên không gian mạng nên đã tập trung xác minh, điều tra.

Kết quả, Phòng Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện đối tượng Đoàn Quốc Thái (SN 1992), trú tại phường Phú Định, thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng trực tiếp nhập súng, đạn, công cụ hỗ trợ từ Thái Lan và Campuchia về bán thông qua không gian mạng.

Đối tượng Đoàn Quốc Thái. Ảnh: CA Bắc Ninh

Đối tượng Đoàn Quốc Thái đã liên hệ bán súng, đạn và công cụ hỗ trợ cho Đặng Minh B. (SN năm 1991), trú tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, đối tượng B. tiếp tục bán cho 2 người khác ở tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Gia Lai và hai người này lại tiếp tục bán lẻ trên mạng.

Thực hiện khám xét nơi ở của các đối tượng trên, lực lượng Công an đã thu giữ tổng cộng 33 khẩu súng các loại, 3.382 viên đạn và nhiều linh kiện súng, đạn, công cụ hỗ trợ.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tính từ tháng 5/2024 đến tháng 5/2025, đối tượng Đoàn Quốc Thái đã bán cho đối tượng Đặng Minh B. khoảng 150 khẩu súng bắn đạn cao su và hơn 5.000 viên đạn cao su, đạn thể thao các loại.

Súng, đạn được Cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: CA Bắc Ninh

Được biết, đối tượng Đoàn Quốc Thái trước đó đã có tiền sự; ngày 03/5/2024, bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ hỗ trợ”.

Ngày 8/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đoàn Quốc Thái về tội "Mua bán trái phép công cụ hỗ trợ". Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và xử lý các trường hợp liên quan còn lại.