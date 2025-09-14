Khám xét nơi ở của kế toán trưởng Nguyễn Viết Hải, sinh năm 1991

Ngày 14/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Hải (SN 1991), trú tại thôn Phú Vinh, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh và một số doanh nghiệp có liên quan.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Hải - Kế toán trưởng Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh về tội danh "Mua bán trái phép hoá đơn".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định khởi tố đối với Nguyễn Viểt Hải (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Năm 2021, Nguyễn Viết Hải đã truy cập vào các hội nhóm mua bán hóa đơn GTGT trên nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook của những cá nhân quảng cáo rao bán hóa đơn cho những doanh nghiệp có nhu cầu cần hóa đơn GTGT đầu vào để khấu trừ thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Nguyễn Viết Hải đã sử dụng Zalo, Facebook liên hệ với một cá nhân không rõ tên (người bán hóa đơn) để mua hóa đơn với giá thỏa thuận từ 3% – 4% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn (chưa bao gồm VAT) gồm những mặt hàng xăng dầu, xi măng, sắt, thép, cát, đá… với số lượng hóa đơn đã mua là 29 tờ của 5 doanh nghiệp “ma” ở TPHCM, tổng giá trị tiền hàng (chưa bao gồm VAT) là hơn 22,4 tỷ đồng.