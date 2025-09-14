Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét nơi ở của kế toán trưởng Nguyễn Viết Hải, sinh năm 1991

14-09-2025 - 21:59 PM | Xã hội

Đối tượng Nguyễn Viết Hải bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" với số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Ngày 14/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Hải (SN 1991), trú tại thôn Phú Vinh, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh và một số doanh nghiệp có liên quan.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Hải - Kế toán trưởng Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh về tội danh "Mua bán trái phép hoá đơn".

Khám xét nơi ở của kế toán trưởng Nguyễn Viết Hải, sinh năm 1991- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định khởi tố đối với Nguyễn Viểt Hải (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Năm 2021, Nguyễn Viết Hải đã truy cập vào các hội nhóm mua bán hóa đơn GTGT trên nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook của những cá nhân quảng cáo rao bán hóa đơn cho những doanh nghiệp có nhu cầu cần hóa đơn GTGT đầu vào để khấu trừ thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. 

Nguyễn Viết Hải đã sử dụng Zalo, Facebook liên hệ với một cá nhân không rõ tên (người bán hóa đơn) để mua hóa đơn với giá thỏa thuận từ 3% – 4% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn (chưa bao gồm VAT) gồm những mặt hàng xăng dầu, xi măng, sắt, thép, cát, đá… với số lượng hóa đơn đã mua là 29 tờ của 5 doanh nghiệp “ma” ở TPHCM, tổng giá trị tiền hàng (chưa bao gồm VAT) là hơn 22,4 tỷ đồng.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
Khám xét nơi ở

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngày mai, Hà Nội và nhiều nơi tại Bắc Bộ có mưa to

Ngày mai, Hà Nội và nhiều nơi tại Bắc Bộ có mưa to Nổi bật

Triệt phá đường dây bán 25-30 quả thận với giá 1,2 tỉ đồng/quả

Triệt phá đường dây bán 25-30 quả thận với giá 1,2 tỉ đồng/quả Nổi bật

Chân dung nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Dược học

Chân dung nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Dược học

20:45 , 14/09/2025
Thanh niên lái xe Volkswagen đánh ông lão giữa trung tâm TP.HCM gây phẫn nộ

Thanh niên lái xe Volkswagen đánh ông lão giữa trung tâm TP.HCM gây phẫn nộ

19:59 , 14/09/2025
Ngày 15-9, TP HCM cấm xe tải trọng lớn chạy trên 4 đoạn, tuyến đường quan trọng trong giờ cao điểm

Ngày 15-9, TP HCM cấm xe tải trọng lớn chạy trên 4 đoạn, tuyến đường quan trọng trong giờ cao điểm

19:23 , 14/09/2025
Kết quả xổ số ngày 14-9: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung - Khánh Hòa, Kon Tum, Huế, Thái Bình

Kết quả xổ số ngày 14-9: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung - Khánh Hòa, Kon Tum, Huế, Thái Bình

18:21 , 14/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên