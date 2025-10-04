Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khám xét nơi ở, khởi tố kế toán Phạm Thị Thủy

04-10-2025 - 19:48 PM | Xã hội

Phạm Thị Thủy là kế toán Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai.

Ngày 04/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với đối với Phạm Thị Thủy,sinh năm 1988 là kế toán thuộc Xí nghiệp Cơ điện dịch vụ Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai về tội danh “Mua bán trái phép hoá đơn” quy định tại khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trong năm 2022, Phạm Thị Thủy là kế toán Xí nghiệp Cơ điện dịch vụđược giao nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo đề xuất mua vật tư phục vụ sửa chữa thiết bị của cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai bị hỏng. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định: Trong thời gian đó, Phạm Thị Thủy đã mua hàng hóa là thiết bị phụ tùng xe không có hóa đơn giá trị gia tăng phục vụ sửa chữa phương tiện bị hỏng. 

Để hợp thức hóa hàng hóa đã mua, lập hồ sơ quyết toán tiền với Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai, Phạm Thị Thủy mua của Trần Thị Dung 16 số hóa đơn giá trị gia tăng (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) với giá 12% số tiền ghi trên hóa đơn.Tổng số tiền trước thuế của 16 số hóa đơn giá trị gia tăng là hơn 305 triệu đồng.

Khám xét nơi ở, khởi tố kế toán Phạm Thị Thủy- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thủy

Khám xét nơi ở, khởi tố kế toán Phạm Thị Thủy- Ảnh 2.

 

Khám xét nơi ở, khởi tố kế toán Phạm Thị Thủy- Ảnh 3.

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Phạm Thị Thủy

Khám xét nơi ở, khởi tố kế toán Phạm Thị Thủy- Ảnh 4.

Đối tượng Phạm Thị Thủy

Ngày 02/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thủy để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh: CA tỉnh Lào Cai

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

