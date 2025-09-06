Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khám xét thẩm mỹ viện hút mỡ "chui" cho 500 khách, bắt tạm giam bà chủ

06-09-2025 - 19:09 PM | Xã hội

Mặc dù không được cấp giấy phép nhưng chủ cơ sở thẩm mỹ Ho.pital SW vẫn nhận hút mỡ bụng cho 500 khách, thu lợi 10 tỷ đồng.

Ngày 6/9, Nguyễn Thị Hường (32 tuổi); Nguyễn Minh Khải (32 tuổi) và Dương Tấn Long bị Công an TPHCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa dối khách hàng (Ảnh: Công an dân nhân).

Trước đó, quá trình rà soát các dịch vụ, trung tâm chăm sóc sức khỏe hoạt động khám chữa bệnh, phẫu thuật thẩm mỹ... không phép, cảnh sát phát hiện cơ sở Ho.pital SW trên đường Cao Thắng, phường Bàn Cờ (quận 3 cũ) do Hường làm chủ có nhiều sai phạm (Ảnh: Người lao động).

Mặc dù cơ sở này không được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và các giấy phép trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng Hường vẫn chỉ đạo cơ sở thực hiện dịch vụ hút mỡ các vùng trên cơ thể từ tháng 1/2025 đến nay cho hơn 500 khách hàng, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng (Ảnh: Công an TPHCM).

Để thu hút khách hàng, chủ cơ sở đã chỉ đạo đối tượng Dương Tấn Long (nhân viên marketing) đưa thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các bác sĩ chuyên gia đang cộng tác với cơ sở; thuê các cá nhân đóng giả người đến hút mỡ) để đăng tải lên các trang mạng xã hội (Ảnh: Công an nhân dân).

Mặc dù chưa được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Nguyễn Minh Khải vẫn được Hường đã thuê để thực hiện các ca hút mỡ cho khách hàng (Ảnh: Người lao động).

Cảnh sát khám xét cơ sở thẩm mỹ "chui" Ho.pital SW (Ảnh: Công an TPHCM).

Tang vật bị tạm giữ (Ảnh: Công an TPHCM).

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố thông báo các cá nhân nào là bị hại của vụ án Lừa dối khách hàng xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ 49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TPHCM, liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an Thành phố (địa chỉ: 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM; SĐT điều tra viên thụ lý 0996.969.599) để được giải quyết theo quy định.


Theo Duy Anh

Tiền Phong