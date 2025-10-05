Khám xét và bắt tạm giam Giám đốc Bùi Văn Bình

Ngày 4/10, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) – Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Tân Thuận Phong (địa chỉ: Lô CN4, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) và Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vật liệu xây dựng Đông Dương 3 (thôn Đức Hỷ, xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng).

Cùng với quyết định khởi tố vụ án, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm:

Bùi Văn Bình – Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong về tội “Gây ô nhiễm môi trường” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bùi Đức Huy – Phó Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bùi Đình Chung – Nguyên Giám đốc Công ty Đông Dương 3 về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Phan Thị Hương Giang – Phó trưởng phòng kế toán Công ty Tân Thuận Phong về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phạm Thị Xuân – Thủ quỹ Công ty Tân Thuận Phong về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Người đưa tin

Theo C05, trong quá trình triển khai kế hoạch tổng rà soát, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng trên toàn quốc theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, lực lượng chức năng đã phát hiện Công ty TNHH Tân Thuận Phong có hành vi chôn, lấp và đổ trái phép chất thải ra môi trường, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 9/9, C05 phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an TP Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển, đổ chất thải bùn thải tại khu đất thuộc Công ty Đông Dương 3.

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận đã chôn lấp và đổ thải trái phép hàng nghìn tấn chất thải rắn, trong đó có cả hàng nghìn tấn cát cháy màu đen ra môi trường trong thời gian dài.

Đáng chú ý, Công ty Tân Thuận Phong được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 191/GPMT-BTNMT ngày 15/6/2023 cho dự án “Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại”, tuy nhiên doanh nghiệp này không thực hiện đúng quy định, mà tự ý vận chuyển chất thải đi chôn, lấp trái phép.

Kết quả xác định ban đầu cho thấy, hơn 2.000 tấn chất thải rắn đã bị chôn, lấp ra môi trường.

Ngoài hành vi vi phạm về môi trường, quá trình điều tra còn phát hiện Công ty Tân Thuận Phong để ngoài sổ sách hơn 430 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 34 tỷ đồng.

Hiện, C05 và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát cho Nhà nước.