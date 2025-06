Khán giả mất kiên nhẫn với Em Xinh Say Hi

Vừa qua, tập 3 của Em Xinh Say Hi lên sóng với nhiều diễn biến mới. Sau vòng đầu, không có Em Xinh nào bị loại, nên 30 người đã chia thành 4 đội, (2 đội 8 người và 2 đội 7 người) để thi đấu Livestage 2. Chương trình lần lượt công bố 4 đội trưởng mới, chia đội theo thể thức trao quạt, sau khi có team thì các Em Xinh về nhà chung tâm sự và chơi game, cuối cùng là phần đấu giá chọn bài hát.

Ở Livestage 2, mỗi team Em Xinh sẽ có 2 khách mời hỗ trợ và trong tập 3 này, 7 Anh Trai đã xuất hiện cùng với các Em Xinh tham gia vào phần đấu giá bài hát. Hết thảy những diễn biến trên kéo dài 5 tiếng đồng hồ và khán giả phải ngồi dán mắt trước màn hình đến 1 giờ sáng.

Không có tiết mục nào lên sóng nhưng tập 3 Em Xinh Say Hi kéo dài 5 giờ đồng hồ

Em Xinh có gì mà mất đến 5 giờ mới chiếu hết?

Trong tập 3 lên sóng, phần chọn đội và đấu giá bài hát là những diễn biến chính. NSX cũng đã khai thác khá hợp lý các câu chuyện trong phần này, từ drama tranh giành "chiến binh" mạnh đến việc các Em Xinh làm thế nào để có chiến thuật mua được bài hát với giá tốt nhất. Ở phần chọn đội, sự tương tác của các đội trưởng được đánh giá là khá vui nhộn. Tương tự ở phần đấu giá bài hát, chương trình đã cho thấy sự hấp dẫn và tính toán của các Em Xinh khi ra giá.

Nhưng, ngoài những diễn biến chính, tập 3 Em Xinh Say Hi vẽ thêm nhiều content bên lề và cách khai thác lê thê khiến thời lượng của chương trình kéo dài thành 5 tiếng. Đầu tiên ở phần lập đội, trước khi công bố đội trưởng thì MC Trấn Thành lại mở buổi tâm sự cho các Em Xinh sau Livestage 1, và câu chuyện được chia sẻ cũng khá nhạt nhoà để lên sóng. Sau đó đến phần chọn thành viên cũng được kéo dài thêm bởi quá nhiều phần phỏng vấn hậu trường được chèn vào, người thì lên sóng ngập ngụa, người thì như "ở ẩn" trong show. Chưa kể, những mảng miếng ở "bể dâu" - nơi các Em Xinh lập đội không thành công - cũng được bưng bê lên sóng quá nhiều. Hễ ai vào "bể dâu", các Em Xinh chỉ lặp đi lặp lại kịch bản "chị là nạn nhân của ai?". Kết quả, khán giả mất 2 giờ 30 phút để biết được ai chung team với ai.

Nhìn chung ở phần chọn đội, sự hài hước và duyên dáng của Miu Lê, Bích Phương hay sự dẫn dắt thông minh của Trấn Thành khiến người xem phần nào cảm thấy thú vị. Kèm theo đó, phần đội trưởng từ chối hay chấp nhận ai vào đội cũng là diễn biến để tạo được tình huống bất ngờ. Nhưng nếu chắt lọc hơn, bớt đi những câu chuyện bên lề thì có lẽ đã ổn hơn, cô đọng và dễ theo dõi, ghi nhớ.

Phần chọn đội ở Em Xinh có nhiều sự thú vị nhưng cũng quá dài để khán giả kiên nhẫn theo dõi

Kết thúc phần chọn đội, các team cùng nhau di chuyển về nhà chung. Và tại đây, NSX tung "chiêu bài" Lê Dương Bảo Lâm để như chất xúc tác giúp các Em Xinh tương tác thoải mái hơn. Chính Lê Dương Bảo Lâm cũng nói với các Em Xinh: "Mình năng lượng lên nào, chịu khó nói chuyện nha. Đáng lẽ ngày hôm nay không có mặt tôi đâu, nhưng tôi nghe BTC nói chuyện, các em bị trì quá, nên ngày hôm nay tôi tới đây để hỗ trợ các em. Mong các em hợp tác với tôi nha". Sau đó, các Em Xinh cùng nhau chơi game, tâm sự trong nhà chung và sau khi theo dõi, khán giả thấu hiểu hơn nỗi lòng của BTC khi đưa Lê Dương Bảo Lâm vào, vì nếu không có năng lượng này thì mọi người dễ buồn ngủ.

Xuyên suốt diễn biến ở nhà chung, "Em Xinh thứ 31" là Lê Dương Bảo Lâm đã toả sáng với nhiều mảng miếng và ứng biến thông minh. Thậm chí, nam diễn viên đã "lên dây cót" cho LyLy, xin vào thay thế khi thấy đàn em buồn ngủ ở buổi "deep talk". Và khi các Em Xinh đã hết năng lượng thì để tạo thêm câu chuyện để lên sóng, Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm đã kích các Em Xinh nói về nhau nhưng tình hình cũng không mấy thay đổi. Chưa kể, phần chơi game của các Em Xinh cũng bị nhận xét là quá nhẹ nhàng, không đủ wow khi so với "đại chiến hồ bơi" của các Anh Trai Say Hi.

Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục là khách mời ở nhà chung của chương trình Say Hi. Nhưng khác với Anh Trai, phần nhà chung và chơi game ở Em Xinh bị cho là thiếu nhiệt

Sau 45 phút xem các Em Xinh ở nhà chung, khán giả tiếp tục dán mắt trước màn hình để theo dõi diễn biến ở phần đấu giá bài hát. Chương trình đã dành thời lượng để giới thiệu cho từng Anh Trai Say Hi xuất hiện. Và để chọn ai hỗ trợ mình, các Em Xinh phải đoán hint trên từng bức tranh mà các Anh Trai vẽ. Đến khi đấu giá, diễn biến cũng chia ra nhiều phần lẻ tẻ, từ thảo luận riêng, đấu giá từng bài hát đến việc lắng nghe những phép tính nhập nhằng ở phần luật chơi. Kết quả, phần đấu giá khép lại cũng là lúc 1 giờ sáng.

Phần đấu giá bài hát cũng bị kéo giãn thời lượng

Khán giả không tiếc thời gian, nhưng không ai muốn bị mệt vì xem một chương trình giải trí

Ngay sau khi tập 3 phát sóng, mạng xã hội đã ghi nhận nhiều phản ứng trái chiều từ phía người xem. Một bộ phận khán giả tỏ ra khá mệt mỏi, thậm chí thẳng thừng bình luận là "lê thê", "buồn ngủ" hay "chán ngán". Không ít người phải bỏ giữa chừng vì không đủ sức theo dõi trọn vẹn tập kéo dài đến tận 1 giờ sáng trong khi không có một tiết mục công diễn nào xuất hiện.

Ở chiều ngược lại, một nhóm khán giả bênh vực chương trình, cho rằng show thực tế thì cần nhiều tình huống tương tác, trò chuyện để hiểu thí sinh, đó cũng là cách để "nuôi cảm xúc" cho những vòng sau. Tuy nhiên, cũng chính trong luồng bênh vực ấy, có người lên tiếng phản biện: nếu phần lớn khán giả chỉ cần nhớ "ai vào đội ai" và "ai hát bài nào ở Livestage 2" thì 5 tiếng lên sóng là thời lượng quá dài.

Một phép so sánh được nhắc đi nhắc lại là giữa Em Xinh Say Hi và Anh Trai Say Hi. Dù không muốn đặt lên bàn cân, nhưng khán giả vẫn chỉ ra rằng Anh Trai chỉ mất 3 tiếng rưỡi để lên mỗi phần đều có điểm nhấn: từ nhà chung, thử thách cho đến drama vừa đủ. Còn với Em Xinh, 5 tiếng phát sóng lại chất đầy câu chuyện, nhưng lại thiếu sự gắn kết khiến người xem cảm thấy mỏi.

Một show thực tế vốn đã nhiều bài toán: từ chọn người, dựng nội dung, tạo cao trào cho đến giữ chân người xem. Và khi thời lượng đã vượt ngưỡng chịu đựng mà giá trị đọng lại chưa tương xứng, khán giả hoàn toàn có lý do để mất kiên nhẫn. Nói đi thì cũng phải nói lại, Em Xinh Say Hi vẫn là điểm sáng vô cùng đáng ghi nhận trên thị trường show thực tế hiện nay. Sức hút của 30 nữ ca sĩ khiến MXH trở lại cơn sốt như các anh trai từng làm được cách đây 1 năm. Có rất nhiều kì vọng dành cho chương trình ở các tập sắp tới. Và không ít khán giả tin tưởng rằng NSX sẽ ngày một cải thiện để mang lại chất lượng hàng đầu, trải nghiệm không thể quên ngay ở mùa đầu tiên lên sóng.