Khan hiếm nguồn cung căn hộ hạng sang đã bàn giao trung tâm Đà Nẵng

Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, những sản phẩm này còn mang lại sự an tâm về khả năng gia tăng giá trị trong tương lai gần – một lựa chọn được cân nhắc kỹ lưỡng khi khách hàng ngày càng ưu tiên giá trị thật.

Thị trường bất động sản Đà Nẵng tăng trưởng ấn tượng

Thống kê từ DKRA Consulting trong quý II/2025; thị trường Đà Nẵng đang ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn điều chỉnh. Giá bán căn hộ tăng 27% so với cùng kỳ, trong khi lượng giao dịch cũng được cải thiện đáng kể. Sau sáp nhập hành chính và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đã tạo đòn bẩy cho toàn thị trường, đặc biệt là phân khúc hạng sang ngay trung tâm, nơi quỹ đất đang dần khan hiếm.

Báo cáo từ Avison Young cũng nhấn mạnh, thị trường căn hộ Đà Nẵng tiếp tục sôi động ở phân khúc cao cấp và hạng sang, tập trung tại các vị trí đắc địa như, trục Bạch Đằng và Ngô Quyền. Giá sơ cấp trung bình ổn định ở mức 3.000–3.200 USD/m² cho các sản phẩm mới ra mắt.

Cộng đồng cư dân phong cách đã hình thành tại The Filmore Da Nang - khu căn hộ hạng sang đã bàn giao ngay trung tâm thành phố.

Đặc biệt, tuyến đường Bạch Đằng ngay sông Hàn – nơi tọa lạc của The Filmore Da Nang, ghi nhận giá đất cao nhất thành phố, dao động từ 148–286 triệu đồng/m². Trong khi đó, nguồn cung căn hộ mới tại khu vực trung tâm lại cực kỳ hạn chế, khiến những sản phẩm đã bàn giao, đặc biệt là căn hộ 2 phòng ngủ trở thành "hàng hiếm" với giá trị gia tăng vượt trội.

Không phải ngẫu nhiên The Filmore Da Nang được đánh giá là biểu tượng mới của phân khúc hạng sang. Tọa lạc tại vị trí đắt giá ba mặt tiền đường Bạch Đằng – Trần Văn Trứ – Bình Minh 5, nơi được mệnh danh là trái tim của thành phố, khu căn hộ này sở hữu lợi thế kết nối đa chiều: chỉ vài phút đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, bãi biển Mỹ Khê, trung tâm hành chính, trường học quốc tế, bệnh viện lớn, trung tâm thương mại…Tất cả đều nằm trong bán kính 5-10 phút di chuyển, giúp cư dân tận hưởng một cuộc sống tiện nghi, đầy đủ.

Từ mỗi căn hộ, cư dân có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn bức tranh toàn cảnh thành phố: phía trước là dòng sông Hàn rực rỡ, xa xa là vịnh biển Đà Nẵng và dãy núi Sơn Trà kỳ vĩ – mang đến giá trị không gian sống mà hiếm khu căn hộ hạng sang nào sánh được.

Quỹ căn hộ 2 phòng ngủ cuối cùng được "săn đón"

Trong nhịp phát triển ngày càng tinh lọc của phân khúc hạng sang, The Filmore Da Nang nổi lên như một điểm đến của nhà đầu tư đang tìm kiếm sự khác biệt thực sự. Sức hút mạnh mẽ từ dòng căn hộ 2 phòng ngủ là minh chứng rõ ràng cho xu hướng dịch chuyển về những sản phẩm có giá trị sử dụng cao và sẵn sàng khai thác ngay – thay vì các lựa chọn mang tính kỳ vọng trong tương lai. Từ nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm, các gia đình trẻ thành đạt cho đến người độc thân hiện đại, tất cả đều tìm thấy tại đây một không gian sống linh hoạt, sang trọng và mang tầm nhìn đầu tư dài hạn.

Tầm nhìn bao quát toàn sông Hàn thơ mộng từ phòng ngủ căn hộ The Filmore Da Nang.

Mỗi căn hộ tại The Filmore Da Nang không chỉ sở hữu thiết kế thông minh mà còn được hoàn thiện với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp, quy tụ những thương hiệu danh tiếng toàn cầu. Thiết bị vệ sinh đến từ Kohler, hệ bếp hiện đại của Bosch, khóa cửa thông minh Yale, hệ thống smarthome Schneider Electric – tất cả tạo nên một tổ ấm hoàn chỉnh, vừa thể hiện phong cách sống, vừa là bảo chứng vững chắc cho giá trị tài sản theo thời gian.

Đặc biệt, ban công rộng thoáng, vươn ra không trung được trang bị hệ kính Low-E kịch trần, có khả năng giảm nhiệt; mở ra tầm nhìn ngoạn mục bao trọn sông Hàn, biển Mỹ Khê và núi Sơn Trà. Đây không chỉ là điểm nhấn kiến trúc mà còn là ưu thế hiếm có khi xét về tiềm năng khai thác cho thuê và giá trị tăng trưởng trong tương lai.

Hệ tiện ích cao cấp được "đặt để" trên tầng thượng của khu căn hộ mang đến trải nghiệm độc bản.

The Filmore Da Nang còn mang đến trải nghiệm sống toàn diện thông qua hệ tiện ích Wellness By Well-tech độc quyền tại tầng 25. Đây là tổ hợp tiện ích được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế, tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng tinh thần và kết nối cộng đồng.

Hồ bơi vô cực nước ấm quanh năm với tầm nhìn 360 độ toàn thành phố, phòng tập Technogym, khu thư giãn Nucalm hỗ trợ phục hồi thể chất, tinh thần sau ngày dài năng động. Bên cạnh đó, khu lounge & BBQ ngoài trời được ví như một "resort trên cao" – nơi cư dân gắn kết, chia sẻ và tận hưởng từng khoảnh khắc sống đáng giá.

Tầm nhìn khác biệt từ căn hộ vị trí trung tâm góc đường Bạch Đằng - Bình Minh 5, hướng trực diện sông Hàn.

Trong bối cảnh thị trường hướng về những sản phẩm sở hữu giá trị thực và sẵn sàng khai thác ngay, căn hộ 2 phòng ngủ và penthouse tại The Filmore Da Nang đang mở ra nhiều lựa chọn phù hợp cho nhu cầu an cư. Với mức giá hiện tại vẫn duy trì ở ngưỡng cạnh tranh so với mặt bằng khu vực, đây được xem là thời điểm "vàng" để sở hữu một tài sản vừa mang lại trải nghiệm sống vượt trội, vừa đảm bảo tiềm năng tăng trưởng giá trị trong dài hạn. Tìm hiểu thông tin The Filmore Da Nang tại đây.