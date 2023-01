Khang Điền (KDH): Biên lãi gộp giảm mạnh, quý 4 lãi ròng giảm 71% so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã CK: KDH) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.234 tỷ đồng, tăng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn hàng bán chiếm tới 76% trong doanh thu thuần khiến lãi gộp chỉ còn hơn 298 tỷ đồng, giảm 38,6% so với quý 4/2021. Biên lãi gộp giảm từ 82,2% xuống chỉ còn 24%.

Trong kỳ, KDH thu về hơn 9 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 2 tỷ đồng so với cùng kỳ, chi phí tài chính tăng mạnh từ 5,4 tỷ đồng lên hơn 29 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm mạnh từ 112 tỷ đồng xuống còn hơn 42 tỷ đồng, chi phí QLDN tăng nhẹ. Đáng chú ý hoạt động khác chỉ còn lãi 1,4 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 207 tỷ đồng trong quý 4/2021.

Kết quả LNST của Nhà Khang Điền đạt 110,7 tỷ đồng, LNST thuộc về công ty mẹ là gần 119 tỷ đồng, giảm 71,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 2.912 tỷ đồng – giảm 22% so với cùng kỳ, LNST đạt 1.081 tỷ đồng, giảm 10,2% so với năm 2021, LNST công ty mẹ là 1.102 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 1.440 đồng - Đây cũng là năm đầu tiên kể từ 2014 KDH đứt nhịp tăng trưởng lợi nhuận liên tục.

Được biết năm 2022, KDH đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, tương ứng tăng 7% và 16% so với năm trước.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc năm 2022, KDH mới chỉ hoàn thành được 73% mục tiêu về doanh thu và 77% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản tăng mạnh 50% lên mức 21.632 tỷ đồng do các khoản mục không thay đổi nhiều so với giá trị đầu năm.

Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 12.440,6 tỷ đồng, chiếm 57,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 5.303 tỷ đồng, chiếm 24,5% tổng tài sản.

Hiện Khang Điền có hơn 6.771 tỷ đồng nợ vay, tăng tới 4.218 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó phần lớn là khoản vay Ngân hàng OCB (3.275,7 tỷ đồng) và VietinBank (2.138 tỷ đồng), 1.100 tỷ đồng trái phiếu.

Người mua trả tiền trước là 987,5 tỷ đồng cao gấp 6,4 lần đầu kỳ. Đây là khoản mục thường được giới đầu tư xem xét và đánh giá khả năng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã công bố rổ chỉ số VN30 kỳ tháng 1/2023, hiệu lực từ ngày 6/2 đến ngày 4/8/2023, theo đó cổ phiếu KDH đã chính thức bị loại khỏi rổ chỉ số VN30.

Cổ phiếu KDH đã có đà hồi phục mạnh từ đáy và hiện đang dừng ở mức 27.600 đồng/cổ phiếu.