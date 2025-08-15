Khẳng định vẫn mua dầu Nga, một tập đoàn lớn của Ấn Độ vừa có bước đi 'vẹn đôi đường': Sắp nhận 10 triệu thùng dầu từ Mỹ

Tập đoàn dầu khí quốc doanh Bharat Petroleum Corp (BPCL) của Ấn Độ vừa trao gói thầu nhập khẩu 10 triệu thùng dầu Mỹ trong thời hạn 5 tháng cho tập đoàn thương mại châu Âu Glencore, Reuters trích dẫn 2 nguồn thạo tin. Động thái này cho thấy nỗ lực của New Delhi trong việc tăng cường quan hệ năng lượng với Washington trong bối cảnh căng thẳng thương mại song phương leo thang.

Theo thỏa thuận mới đạt được, Glencore sẽ cung cấp cho Ấn Độ 2 triệu thùng dầu thô WTI Midland mỗi tháng từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Số lượng này gấp đôi mức nhập khẩu trước đó của BPCL trong các đợt đấu thầu gần đây.

Dù các nhà máy lọc dầu và công ty giao dịch Ấn Độ không bình luận công khai về hoạt động thương mại dầu mỏ vì lý do bảo mật, nhưng thỏa thuận mới với Glencore được cho là mang tính chiến lược, trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa New Delhi và Washington đang nóng lên từng ngày.

Căng thẳng thương mại giữa hai quốc gia đã leo thang đáng kể trong vài tuần gần đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 25% lên hàng hóa Ấn Độ kể từ ngày 7/8 và cảnh báo có thể mở rộng thêm các biện pháp trừng phạt nếu Ấn Độ không giảm nhập khẩu dầu từ Nga.

Theo thống kê của Reuters thông qua dữ liệu từ Kpler, trong tháng 8, tổng lượng nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ đạt 2 triệu thùng/ngày, chiếm khoảng 38% từ tổng 5,2 triệu thùng/ngày nhập khẩu. Trong khi đó, các nguồn tin từ Economic Times cho hay trong quý I năm 2025, dầu thô Nga chiếm tới 34% tổng lượng dầu tinh chế của BPCL.

Mới đây, Vetsa Ramakrishna Gupta, giám đốc tài chính của BPCL, nếu không có lệnh trừng phạt mới nào được ban hành, BPCL vẫn có thể sử dụng dầu Nga để đáp ứng đến 35% nhu cầu chế biến của mình. Ông cũng xác nhận rằng lượng dầu Nga nhập khẩu của công ty đã giảm trong tháng 7 do mức chiết khấu quá thấp.

Trong chuyến thăm Washington hồi tháng 2, Thủ tướng Narendra Modi đã cam kết tăng giá trị nhập khẩu năng lượng từ Mỹ từ mức 10 tỷ USD lên 25 tỷ USD, đồng thời đặt mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước lên 500 tỷ USD vào năm 2030. Việc tăng cường mua dầu Mỹ là một phần quan trọng trong cam kết đó, nhằm giúp Ấn Độ thu hẹp thặng dư thương mại với Mỹ, vốn đã lên tới 45,7 tỷ USD trong năm ngoái.

Thỏa thuận mới với Glencore không chỉ phản ánh sự điều chỉnh chiến lược trong nguồn cung dầu thô của Ấn Độ, mà còn cho thấy những thay đổi trong cục diện thương mại năng lượng toàn cầu. Nhờ sự cải thiện trong chi phí vận chuyển và điều kiện thị trường, các loại dầu từ khu vực Đại Tây Dương như WTI Midland đang ngày càng cạnh tranh hơn tại châu Á, thu hút sự quan tâm của các nhà máy lọc dầu Ấn Độ trên thị trường giao ngay.

Ngoài dầu thô, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ cũng có kế hoạch tăng nhập khẩu khí hóa lỏng (LPG) từ Mỹ bắt đầu từ năm 2026. Chính phủ liên bang cũng đang cân nhắc loại bỏ thuế nhập khẩu đối với propane và LNG từ Mỹ, nhằm khuyến khích tăng cường hợp tác năng lượng song phương.

Theo Reuters