Quan chức Fed tiết lộ thời điểm ngân hàng trung ương hạ lãi suất, chia sẻ 'lá phiếu' ủng hộ nới lỏng chính sách bị tác động bởi... bánh donut

Trong chuyến thăm tiệm bánh Mel-O-Cream Donuts tại Springfield, bang Illinois hôm thứ Tư, ông Goolsbee không chỉ trò chuyện với công nhân và chủ doanh nghiệp, mà còn quan sát kỹ những yếu tố kinh tế ẩn sau từng chiếc bánh ngọt. Một trong những vấn đề nổi bật là dầu cọ - một nguyên liệu không thể thiếu để chiên bánh, được nhập khẩu từ Indonesia. Và Indonesia hiện là đối tượng của mức thuế 19% do chính quyền Tổng thống Trump áp đặt.

“Thật ngạc nhiên khi một sản phẩm tưởng như rất bình thường như bánh donut lại bị ảnh hưởng bởi chính sách thương mại toàn cầu,” ông Goolsbee nói. “Giờ đây, họ phải tính đến mức thuế nhập khẩu, khi điều đó có thể làm chi phí vận hành tăng thêm hàng nghìn USD mỗi tuần.”

Theo chia sẻ của Chris Larson - đồng sở hữu Mel-O-Cream, mức thuế mới khiến chi phí nhập khẩu dầu cọ của cửa hàng tăng từ khoảng 2.100 USD lên hơn 4.200 USD mỗi tuần, dù sản phẩm nhập về vẫn y nguyên.

Trong vai trò một trong 12 thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), Goolsbee cho biết những trải nghiệm trực tiếp như vậy đóng vai trò quan trọng trong việc ông cân nhắc lá phiếu của mình tại cuộc họp tháng 9 tới.

Doanh nghiệp mong lãi suất giảm để đầu tư và cắt giảm chi phí

Từ góc nhìn của người làm kinh doanh, Larson bày tỏ hy vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Việc chi đi vay rẻ hơn sẽ giúp Mel-O-Cream đầu tư vào thiết bị mới nhằm tiết kiệm chi phí nhân công, yếu tố đang trở nên ngày càng đắt đỏ, đồng thời làm giảm tác động của thuế quan.

“Chúng tôi cần biết chi phí vay vốn để mở rộng, nâng cấp, cải tiến thiết bị là bao nhiêu. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch phát triển của chúng tôi,” Larson nói. “Nếu lãi suất giảm, không chỉ chúng tôi, mà ai cũng sẽ vui mừng.”

Tuy nhiên, Goolsbee vẫn giữ thái độ thận trọng. Trên podcast “Here’s the Scoop” của NBC News, ông nhấn mạnh: “Cần thêm vài tháng dữ liệu nữa trước khi đi đến kết luận. Điều khó nhất với Fed là phải xác định đúng thời điểm hành động, đặc biệt khi nền kinh tế chuyển hướng.”

Ông cho rằng từ tháng 9 đến tháng 12 đều là những thời điểm mà việc cắt giảm lãi suất có thể được tính đến, tùy thuộc vào số liệu mới.

Lạm phát chưa giảm đủ nhanh, việc làm vẫn thiếu hụt lao động

Dữ liệu công bố ngày thứ Năm cho thấy giá bán sỉ đã tăng cao hơn nhiều so với dự đoán. Trước đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 cho thấy lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, khiến giới chuyên gia đặt câu hỏi liệu Fed có thể giảm lãi suất trong bối cảnh này.

Mục tiêu của Fed là giữ lạm phát ở mức 2%, trong khi CPI đang ở 2,7% và chỉ số giá sản xuất (PPI) lên tới 3,3%. Tuy nhiên, bất chấp những con số này, thị trường tài chính vẫn đặt cược vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9. Một số người, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, thậm chí đề xuất mức giảm mạnh hơn, lên tới 0,5 điểm.

Dẫu vậy, không phải ai cũng đồng tình. Thành viên FOMC Alberto Musalem cho rằng mức cắt giảm mạnh như vậy là "không phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay". Các thành viên khác như Jeffrey Schmid (Fed Kansas City), Beth Hammack (Fed Cleveland) cũng chia sẻ quan điểm rằng còn quá sớm để đưa ra quyết định dứt khoát và ưu tiên giữ lãi suất ổn định thêm một thời gian.

Về thị trường lao động, Goolsbee cho biết nhiều nơi vẫn thiếu lao động trầm trọng. “Ở nhà máy bánh donut này, rõ ràng là rất khó để tìm được nhân viên,” ông nói, cho thấy tình trạng khan hiếm lao động vẫn hiện hữu dù tốc độ tuyển dụng chững lại.

Giữa bối cảnh ông Trump liên tục công kích Fed và Chủ tịch Jerome Powell, Goolsbee nhấn mạnh rằng các quyết định lãi suất phải dựa vào số liệu kinh tế chứ không phải sức ép chính trị.

“FOMC, cũng như cá nhân tôi, đều tin rằng điều duy nhất nên định hướng quyết định chính sách tiền tệ là điều kiện và triển vọng kinh tế,” ông khẳng định. “Ai cũng có thể đọc biên bản họp hay bản ghi âm để thấy rõ rằng các thành viên đều rất nghiêm túc và minh bạch trong quá trình ra quyết định.”

