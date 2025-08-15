Thị trường bất ngờ vì 'bước đi' mới của Warren Buffett: Bán gần 4 tỷ USD cổ phiếu lớn nhất trong danh mục, lỗ nặng vì một khoản đầu tư 10 năm

Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày thứ Năm, Berkshire đã bán ra 20 triệu cổ phiếu Apple, tương đương khoảng 3,6 tỷ USD, đồng thời mua vào cổ phiếu của UnitedHealth Group - một công ty bảo hiểm y tế đang trải qua thời kỳ sóng gió.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm ngoái Berkshire tiếp tục cắt giảm tỷ lệ sở hữu tại Apple, tập đoàn công nghệ được Buffett nhiều lần ca ngợi. Mặc dù vậy, Apple vẫn là khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của Berkshire. Giá cổ phiếu Apple hiện được giao dịch ở mức khoảng 30 lần lợi nhuận kỳ vọng trong 12 tháng tới, và đã giảm 7% kể từ đầu năm.

Trong khi đó, thương vụ mua cổ phiếu UnitedHealth gây bất ngờ cho giới đầu tư. Cổ phiếu của công ty này đã tăng hơn 9% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngay sau khi thông tin được công bố. UnitedHealth từng là một biểu tượng ổn định trong ngành y tế Mỹ, nhưng gần đây đã đối mặt với hàng loạt khó khăn như cắt giảm tài trợ từ Medicare, cái chết bất ngờ của một lãnh đạo cấp cao do bị bắn, cùng các tranh cãi liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tháng 5 vừa qua, Stephen Hemsley đã quay lại vị trí CEO với hy vọng dẫn dắt công ty vượt qua khủng hoảng. Dù cổ phiếu UnitedHealth đã mất hơn nửa giá trị trong năm qua, một số nhà đầu tư như Darren Pollock - quản lý danh mục tại Cheviot Value Management, vẫn lạc quan về triển vọng phục hồi của doanh nghiệp này.

Berkshire cũng tiết lộ đã mua thêm cổ phần của một số công ty khác như Allegion, Lamar Advertising, Nucor, D.R. Horton và cổ phiếu loại A của Lennar. Đây đều là những cái tên nổi bật trong các lĩnh vực xây dựng và sản xuất.

Đồng thời, tập đoàn này giữ nguyên lượng cổ phiếu Kraft Heinz, mặc dù đã ghi nhận khoản lỗ 3,8 tỷ USD sau thuế. Trước đó, Berkshire đã rút đại diện khỏi hội đồng quản trị của Kraft Heinz, trong bối cảnh có thông tin công ty này đang cân nhắc chia tách hoạt động kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, Berkshire đã giảm tỷ lệ sở hữu tại Bank of America và bán toàn bộ cổ phần còn lại tại T-Mobile. Một số khoản đầu tư khác được tăng nhẹ, bao gồm Chevron, Domino’s Pizza, Pool Corp và Constellation Brands - công ty sở hữu các thương hiệu bia như Modelo và Corona.

Nhìn chung, trong quý II, Berkshire tiếp tục bán ròng, khi bán ra 6,92 tỷ USD cổ phiếu và chỉ mua vào 3,9 tỷ USD. Tập đoàn cũng không tiến hành mua cổ phiếu quỹ, bất chấp đà tăng kỷ lục của thị trường. Tính đến cuối tháng 6, lượng tiền mặt và tương đương tiền của Berkshire đã đạt con số kỷ lục 344 tỷ USD - một minh chứng cho chiến lược phòng thủ và kiên nhẫn của Buffett giữa lúc thị trường biến động mạnh.

Theo quy định, các nhà đầu tư tổ chức tại Mỹ có danh mục trên 100 triệu USD phải công bố các khoản nắm giữ hàng quý thông qua hồ sơ 13F. Dù các báo cáo này thường bị trễ đến 45 ngày so với thời điểm thực tế, chúng vẫn được giới phân tích và nhà đầu tư theo dõi sát sao, đặc biệt là đối với những tên tuổi như Buffett.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu loại B của Berkshire Hathaway đã tăng 5,7%, thấp hơn so với mức tăng 10% của chỉ số S&P 500. Trong khi đó, Warren Buffett dự kiến sẽ chuyển giao vị trí CEO cho người kế nhiệm Greg Abel vào cuối năm nay, nhưng ông vẫn giữ vai trò Chủ tịch tập đoàn. Sự chuyển giao này đánh dấu một chương mới cho đế chế đầu tư trăm tỷ USD mang đậm dấu ấn Buffett suốt nhiều thập kỷ qua.

Tham khảo WSJ﻿