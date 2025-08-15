Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thừa nhận không thể ngừng mua dầu Nga, 'ông lớn' BRICS lại đẩy mạnh nhập nguồn cung từ Moscow: 'Mỹ chưa trừng phạt, chúng tôi vẫn dùng'

15-08-2025 - 08:39 AM | Tài chính quốc tế

Reuters đưa tin, các nhà máy lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ đã bắt đầu hỏi mua dầu thô Urals từ Nga sau khi mức chiết khấu cho các lô hàng giao trong tháng 10.

Thừa nhận không thể ngừng mua dầu Nga, 'ông lớn' BRICS lại đẩy mạnh nhập nguồn cung từ Moscow: 'Mỹ chưa trừng phạt, chúng tôi vẫn dùng'- Ảnh 1.

Trước đó, các doanh nghiệp quốc doanh như Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp (BPCL) và Mangalore Refinery Petrochemical Ltd đã tạm ngưng nhập khẩu dầu Nga trong tháng trước vì mức chiết khấu thu hẹp còn khoảng 1 đến 1,5 USD/thùng. Tuy nhiên, hiện tại mức chiết khấu cho dầu Urals giao đến Ấn Độ trong tháng 10 đã tăng lên khoảng 2,7 USD/thùng so với dầu Brent - giúp chi phí nhập khẩu rẻ hơn đáng kể so với hồi tháng 7.

Các công ty này chiếm hơn 60% trong tổng công suất lọc dầu 5,2 triệu thùng/ngày của Ấn Độ và phần lớn mua dầu Nga theo điều kiện giao hàng tận nơi (delivered basis). Trong khi đó, các công ty tư nhân như Reliance Industries và Nayara Energy có hợp đồng dài hạn với Moscow nên vẫn duy trì lượng mua ổn định.

Kể từ khi các nước phương Tây đồng loạt trừng phạt Nga vì xung đột Ukraine vào năm 2022, Ấn Độ đã nhanh chóng trở thành khách hàng lớn nhất của dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển. Trong thời điểm đỉnh cao, dầu Nga chiếm hơn 1/3 tổng lượng nhập khẩu dầu của nước này.

Song, những đe dọa mới từ phía Mỹ đã khiến New Delhi phải cân nhắc lại chiến lược năng lượng của mình. Tổng thống Trump gần đây tuyên bố có thể áp đặt lệnh trừng phạt lên bất kỳ quốc gia nào còn tiếp tục mua hàng hóa xuất khẩu từ Nga, trừ khi Moscow đồng ý kết thúc xung đột ở Ukraine.

“Mọi con mắt đang dõi theo cuộc gặp Trump - Putin. Chúng tôi sẽ chờ xem kết quả ra sao rồi mới ra quyết định tiếp theo,” một trong các nguồn tin chia sẻ.

Tuy vậy, theo Vetsa Ramakrishna Gupta, giám đốc tài chính của BPCL, nếu không có lệnh trừng phạt mới nào được ban hành, BPCL vẫn có thể sử dụng dầu Nga để đáp ứng đến 35% nhu cầu chế biến của mình. Ông cũng xác nhận rằng lượng dầu Nga nhập khẩu của công ty đã giảm trong tháng 7 do mức chiết khấu quá thấp.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh rằng New Delhi vẫn duy trì “mối quan hệ bền chặt và đã được kiểm chứng qua thời gian” với Moscow, đồng thời tuyên bố rằng các quyết định năng lượng của Ấn Độ sẽ được cân nhắc dựa trên những gì thị trường cung cấp và bối cảnh toàn cầu.﻿

Hiện tại, để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung từ Nga, các nhà máy quốc doanh Ấn Độ đã tích cực mua dầu giao ngay từ các quốc gia như Brazil, Tây Phi và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, với mức chiết khấu ngày càng hấp dẫn từ dầu Urals, Ấn Độ đang cân nhắc mạnh mẽ việc nối lại hoạt động mua hàng từ Nga.

Tham khảo Reuters﻿

