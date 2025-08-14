Hé lộ về cổ phiếu bí mật mới của Warren Buffett, được huyền thoại đầu tư gần 5 tỷ USD để 'gom hàng'

Trong 2 quý liên tiếp, Berkshire đã yêu cầu Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho phép giữ kín thông tin về một vị thế cổ phiếu mà họ đang âm thầm tích lũy. Mọi con mắt đều đang hướng về báo cáo 13F của tập đoàn này, dự kiến được công bố vào tối ngày 14/8, bởi đó có thể là thời điểm bí ẩn này được hé lộ.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý II, danh mục cổ phiếu “thương mại, công nghiệp và các ngành khác” của Berkshire đã tăng thêm 2,8 tỷ USD - nối tiếp mức tăng đáng kể trong quý I. Giới phân tích cho rằng đây nhiều khả năng là cùng một mã cổ phiếu đang được tích lũy đều đặn, với tổng giá trị hiện tại có thể lên tới khoảng 4,7 tỷ USD.

Nếu vẫn chưa đến lúc thích hợp để công bố, Berkshire hoàn toàn có thể tiếp tục giữ bí mật vị thế này thêm một quý nữa, theo đúng quy định cho phép từ SEC. Chiến lược này giúp họ tránh gây biến động giá cổ phiếu trên thị trường, tạo điều kiện mua vào với mức giá hợp lý hơn trước khi công bố.

Câu hỏi đặt ra là, cổ phiếu nào đang được Buffett âm thầm gom mua?

Để suy đoán, nhiều nhà phân tích đã dựa vào nguyên tắc cốt lõi mà vị tỷ phú lừng danh này từng nhấn mạnh khi lựa chọn khoản đầu tư: năng lực cạnh tranh bền vững, hay còn gọi là “con hào kinh tế” (economic moat). Theo Buffett, đây là yếu tố tiên quyết để đảm bảo một doanh nghiệp có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội và bảo vệ thị phần trước sự cạnh tranh trong dài hạn.

Dựa trên dữ liệu của Morningstar, những cổ phiếu thuộc nhóm ngành công nghiệp sở hữu “con hào” rộng, tức có lợi thế cạnh tranh rõ nét và bền vững trong ít nhất 20 năm, đã được đưa vào danh sách tiềm năng.

Bên cạnh đó, những tiêu chí phù hợp với khẩu vị đầu tư điển hình của Buffett cũng được đưa vào phân tích: vốn hóa thị trường từ 1 tỷ USD trở lên, thuộc lĩnh vực công nghiệp, có P/E dự phóng không quá 20 (tức rẻ hơn chỉ số S&P 500) và giao dịch tại thị trường Mỹ.

Trong số này, Lockheed Martin, gã khổng lồ trong ngành quốc phòng, được xem là một ứng viên sáng giá. Đây cũng là dự đoán từ Bill Stone, giám đốc đầu tư của Glenview Trust Company và là một cổ đông lâu năm của Berkshire Hathaway. Cổ phiếu Lockheed Martin hiện đang giảm khoảng 10% trong năm nay, thấp hơn đáng kể so với hiệu suất chung của thị trường, tạo ra cơ hội mua vào hấp dẫn dưới góc nhìn của một nhà đầu tư giá trị.

Ngoài Lockheed Martin, một số cái tên khác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ cũng được liệt kê, bao gồm Huntington Ingalls Industries. Đồng thời, 3 ông lớn ngành đường sắt - Canadian National Railway, Canadian Pacific Kansas City và Union Pacific, cũng xuất hiện trong danh sách cổ phiếu tiềm năng. Tuy nhiên, khả năng Buffett đầu tư vào các công ty đường sắt khác là không cao, bởi Berkshire hiện đã sở hữu Burlington Northern Santa Fe (BNSF) - một trong những tuyến đường sắt lớn nhất Bắc Mỹ.

Việc giữ kín vị thế đầu tư không phải là điều hiếm thấy với Buffett, nhất là khi ông cần thời gian để âm thầm "gom hàng" mà không khiến thị trường hoảng loạn hay đẩy giá cổ phiếu lên quá cao.



