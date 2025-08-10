Sai lầm đắt giá của huyền thoại Warren Buffett: Hai khoản đầu tư khủng chịu lỗ nặng, trực giác thiên phú bị hoài nghi?

Cuối tuần trước, tập đoàn Berkshire Hathaway do Warren Buffett điều hành cuối tuần qua thông báo khoản lỗ lớn từ khoản đầu tư vào Kraft Heinz. Đây là một trong những thương vụ đặt cược lớn nhất của Buffett trong thập kỷ qua nhưng không thành công. Năm ngoái, Berkshire cũng đá bán toàn bộ cổ phần tại tập đoàn truyền thông và giải trí Paramount Global cũng với khoản lỗ khổng lồ.



Đây là những sai lầm hiếm hoi đối với Warren Buffett. Trong quá khứ, nhiều khoản đầu tư lớn của ông như Apple, American Express và Coca-Cola đã mang lại lợi nhuận khổng lồ. Ngoài ra, Berkshire cũng hưởng lợi từ cổ phần trong các doanh nghiệp nhỏ hơn và từ các công ty mà tập đoàn sở hữu toàn bộ.

Trong phiên đầu tuần này, cổ phiếu hạng B của Berkshire giảm gần 3%, trái ngược với xu hướng tăng của thị trường chứng khoán Mỹ. Nguyên nhân là thông tin về khoản đầu tư vào Kraft Heinz cùng với lợi nhuận hoạt động quý 2 của Berkshire suy giảm.

Tính đến cuối phiên hôm đó, cổ phiếu Berkshire chỉ tăng 1,3% từ đầu năm 2025 và vẫn thấp hơn 15% so với mức đỉnh lịch sử hồi đầu tháng 5. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 đã tăng 7,6% từ đầu năm và tiến sát mức cao kỷ lục.

Theo báo cáo quý gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) vào thứ Bảy, Berkshire đã hạ giá trị sổ sách khoản đầu tư tại Kraft Heinz khoảng 3,8 tỷ USD sau thuế trong quý 2. Công ty lý giải rằng nhiều yếu tố “không mang tính tạm thời” buộc họ phải ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện này.﻿

Hồi tháng 5, Kraft Heinz thông báo đang xem xét các “giao dịch chiến lược”, bao gồm khả năng chia tách các mảng kinh doanh. Cũng trong tháng đó, hai đại diện của Berkshire là Timothy Kenesey và Alicia Knapp rời khỏi hội đồng quản trị Kraft Heinz. Berkshire cho biết từ thời điểm đó họ sẽ không còn nắm thông tin nội bộ nhiều hơn so với công chúng.

Việc rút khỏi hội đồng quản trị làm dấy lên suy đoán rằng Berkshire sắp bán toàn bộ 27,4% cổ phần tại Kraft Heinz. Berkshire đã sở hữu lượng lớn cổ phần này từ khi Kraft và Heinz sáp nhập năm 2015. Giá cổ phiếu Kraft Heinz hiện đã mất hơn 2/3 giá trị kể từ đỉnh lịch sử năm 2017.

Năm ngoái, Berkshire đã bán hết cổ phần tại Paramount Global. Công ty này dự kiến sẽ hoàn tất thương vụ sáp nhập lớn với Skydance Media trong tuần này. Berkshire đã mua cổ phần không có quyền biểu quyết tại Paramount chỉ vài năm trước, và đến cuối năm 2023 đã trở thành một trong những cổ đông lớn nhất với khoảng 10% cổ phần.

Dù Berkshire không công bố con số thua lỗ cụ thể, Business Insider ước tính khoản thiệt hại có thể trên 1 tỷ USD.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Warren Buffett khẳng định ông là người duy nhất chịu trách nhiệm cho khoản lỗ này, xoá tan đồn đoán rằng một nhà quản lý đầu tư khác của Berkshire đứng sau.

Ông nói: “Tôi chỉ muốn nói rõ rằng a) chúng tôi đã lỗ với Paramount và b) toàn bộ là do tôi quyết định, thưa các bạn”.

Với việc “Nhà tiên tri xứ Omaha” chuẩn bị rời ghế lãnh đạo Berkshire vào cuối năm nay, sự chú ý đang dồn vào "núi" tiền trị giá 344 tỷ USD của tập đoàn.

Mức định giá cao của thị trường khiến Berkshire khó triển khai số vốn này, kể cả việc mua lại cổ phiếu của chính công ty. Buffett từng nói tại đại hội cổ đông tháng 5 rằng Berkshire chỉ thực hiện mua lại khi cổ phiếu “gần như chắc chắn” bị định giá thấp, đồng thời công bố kế hoạch trao vị trí CEO cho Greg Abel vào cuối năm nay.

Theo Investopedia