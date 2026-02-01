Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khánh Hòa có 4 khu đất được thí điểm thực hiện dự án nhà ở thông qua thỏa thuận

01-02-2026 - 12:40 PM | Bất động sản

Khánh Hòa có 4 dự án thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Ngày 31/1, Sở Tài chính Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh báo cáo đề xuất UBND tỉnh danh mục các khu đất và đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Khánh Hòa có 4 khu đất được thí điểm thực hiện dự án nhà ở thông qua thỏa thuận- Ảnh 1.

4 dự án nhà ở thương mại ở các phường Nha Trang được thí điểm thực hiện theo Nghị quyết 171 của Quốc hội. Ảnh minh hoạ.

Theo Sở Tài chính Khánh Hòa, vào ngày 6/6/2025, UBND tỉnh này đã có thông báo số 230 chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện dự án thí điểm tại 4 khu đất ở Nha Trang. Hiện Sở Tài chính Khánh Hòa đã nhận được 4 hồ sơ đề nghị thực hiện thủ tục đầu tư và đơn vị này đã giải quyết xong 1 dự án thí điểm. Riêng 3 dự án còn lại gồm: Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại và căn hộ cao cấp Tân Hoàng Minh; Tổ hợp căn hộ và thương mại dịch vụ Vĩnh Hòa; Chung cư Khôi Nguyên 36, Sở này đã thẩm định trình UBND tỉnh xem xét.

Qua rà soát 3 hồ sơ dự án, Sở Tài chính Khánh Hòa nhận thấy dự án đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đánh giá đáp ứng các điều kiện, tiêu chí để áp dụng cơ chế thí điểm theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội. Khu đất thực hiện dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục và UBND tỉnh chấp thuận cho thực hiện dự án thí điểm theo đúng trình tự, thẩm quyền.

Khánh Hòa có 4 khu đất được thí điểm thực hiện dự án nhà ở thông qua thỏa thuận- Ảnh 2.

Phối cảnh dự án Tổ hợp căn hộ và thương mại dịch vụ Vĩnh Hòa.

Nhưng liên quan đến nguồn đất của 3 dự án nói trên, Sở Tài chính Khánh Hòa nhận thấy cần làm rõ các vấn đề thủ tục pháp lý về đất đai khi xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm rõ trình tự, thủ tục pháp lý về đất đai đối với 3 dự án thực hiện thí điểm, bảo đảm việc sử dụng đất đúng quy định áp dụng theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội.

Nghị quyết số 171 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/4/2025 ( có hiệu lực trong 5 năm) cho phép doanh nghiệp thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất (kể cả đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở). Chính sách này nhằm gỡ vướng nguồn cung, giảm khiếu kiện và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo Lữ Hồ

Tiền Phong

