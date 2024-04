Khánh Hòa tổng kiểm tra 100% cơ sở mua bán thực phẩm, truy nguồn bẩn

Tối 6-4, Văn phòng UBND tỉnh có thông báo kết luận của ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Khánh Hòa, tại buổi làm việc về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh.



Động thái này nhằm kịp thời đối phó với việc địa bàn TP Nha Trang xảy ra liên tục các vụ ngộ độc thực phẩm; đã tác động tiêu cực đến sức khỏe, tâm trạng nhân dân; ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh.

Để chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo; UBND các huyện, thị xã thành phố rà soát điều chỉnh kế hoạch bảo đảm ATTP năm 2024; trong đó tháng hành động vệ sinh ATTP là một trong những nội dung của kế hoạch năm 2024.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu lập đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Cấp tỉnh và cấp huyện ít nhất 2 đoàn; cấp xã có thể 1 đoàn nhằm kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến, mua bán thực phẩm.

Trong đó, ưu tiên trong tháng hành động ATVSTP kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến, mua bán thực phẩm có thịt gà; các cơ sở thực phẩm quy mô lớn; các cơ sở chế biến suất ăn; bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, trường học; các cơ sở có nguy cơ cao.

Kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện ATTP an toàn thực phẩm.

Đồng thời, công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo kịp thời người sản xuất, kinh doanh và cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, sở ngành, địa phường tăng cường công tác thông tin truyền thông về an toàn thực phẩm, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm; về kiến thức đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm; biện pháp chế biến, bảo quản đảm bảo an toàn đối với các thực phẩm,…. nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người tiêu dùng, người cung cấp thực phẩm trong vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lưu ý nguồn nước Thượng tá Nguyễn Thị Minh Thảo, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa, nhắc lại vụ ngộ độc năm 2022 ở trường iSchool Nha Trang khiến hơn 660 học sinh, cán bộ, nhân viên phải nhập viện và vụ ngộ độc cơm gà Trâm Anh hơn 360 người nhập viện có nhiều yếu tố gây ngộ độc, trong đó có yếu tố nguồn nước. Thượng tá Nguyễn Thị Minh Thảo phát biểu (Ảnh: TRẦN THƠ). Qua điều tra, Trường Ischool Nha Trang đã sử dụng nguồn nước bơm từ lòng đất lên bồn chứa inox không được kiểm định. Kết quả kiểm định phát hiện chỉ số Coli (ảnh hưởng đến độ tinh khiết) vượt quy chuẩn. Bên cạnh đó, quá trình chế biến thực phẩm không đảm bảo quy trình 4 bước như rã đông, ăn chín, uống sôi do đó dẫn đến có vi khuẩn trong thực phẩm. Đối với vụ ngộ độc cơm gà Trâm Anh, theo Thượng tá Thảo, đến nay chưa xác định nguồn thực phẩm, tuy nhiên kết quả xét nghiệm nguồn nước giếng bơm lên sử dụng rửa, chế biến là không đảm bảo.