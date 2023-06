Khánh Phương: Ở biệt thự trăm tỷ, cuộc sống sang chảnh và độc thân ở tuổi 42

Khánh Phương sinh năm 1981, được biết đến là một nam ca sĩ nổi tiếng với thế hệ 8x, 9x. Vào năm 2001, anh thành lập nhóm nhạc MP5 nhưng chỉ 3 năm sau đã tan rã. Sở hữu chất giọng khàn ấm lạ tai, nam ca sĩ đã tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Bên cạnh đó, Khánh Phương cũng có cho mình nhiều bản hit làm mưa làm gió một thời như Mưa Thuỷ Tinh, Chiếc Khăn Gió Ấm, Tựa Vào Vai Anh,…

Sau khi đạt được một số thành công trong sự nghiệp, Khánh Phương khá im hơi lặng tiếng trong làng giải trí. Xuyên suốt những năm qua, giọng ca Chiếc Khăn Gió Ấm vẫn duy trì việc ca hát nhưng không còn chạy show nhiều như xưa. Thỉnh thoảng, nam ca sĩ cũng xuất hiện ở một số chương trình và thu hút sự chú ý từ khán giả.

Khánh Phương từng là thần tượng một thời của các thế hệ 8x, 9x

Hiện tại, nam ca sĩ không còn đi diễn nhiều như trước và chỉ tham gia một số gameshow

Khi ca sĩ không còn là nghề chính, Khánh Phương bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Bàn về việc làm giàu từ kinh doanh và ca hát, anh bày tỏ quan điểm: "Nhiều người vẫn nói làm ca sĩ thì cũng có thể giàu được. Nhưng nếu gọi là rất giàu thì chỉ có kinh doanh thôi. Riêng tôi thì không quan trọng chuyện tiền bạc. Tôi đến với kinh doanh vì đã thích lĩnh vực này từ lâu, có tiềm năng và cũng muốn thử sức. Tôi nghĩ tài sản phải từ vài trăm tỷ đồng đến nghìn tỷ đồng mới gọi là rất giàu. Còn nếu chỉ có vài chục tỷ đồng thì tôi nghĩ ở Việt Nam đã có rất nhiều người như thế rồi".

Bên cạnh ca hát, Khánh Phương tập trung nhiều cho việc kinh doanh của mình

Nhờ thành công cả trong kinh doanh lẫn nghệ thuật, Khánh Phương hiện có khối tài sản rất khủng. Anh và gia đình đang sinh sống trong một căn biệt thự 6 tầng có giá trị lên đến triệu đô. Được biết, mỗi tầng có diện tích khoảng 400m2. Trong đó, 5 tầng được gia đình Khánh Phương dùng để kinh doanh, còn tầng thứ 6 là căn penthouse với nhiều tiện nghi phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh căn biệt thự hoành tráng, nam ca sĩ còn sở hữu một căn hộ khác tại quận 5 TP.HCM và một căn nhà hỗ trợ việc đi diễn, đi công tác của anh tại Hà Nội được mua bằng số tiền đi hát trong nhiều năm.

Khánh Phương sở hữu căn biệt thự 6 tầng có giá trị lên đến triệu đô

Đây cũng là căn biệt thự có đầy đủ tiện nghi với nội thất sang trọng

Không chỉ vậy, Khánh Phương cũng đã trở thành cổ đông lớn của một công ty có tiếng trên thị trường, đồng thời là thành viên trong hội đồng quản trị của công ty.Tuy nhiên mới đây, Khánh Phương khiến dân tình chú ý với thông tin bị phạt 245 triệu đồng vì mua chui cổ phiếu.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) quyết định phạt ông Phạm Khánh Phương số tiền 150 triệu đồng do hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật; 60 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng; 35 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Hiện tại, anh cũng đang là cổ đông của một công ty lớn

Về chuyện tình cảm, Khánh Phương vẫn còn độc thân. Nam ca sĩ cũng rất hạn chế nhắc về đời tư của mình. Thay vào đó, khi có thời gian rảnh, anh cover các ca khúc và giao lưu cùng người hâm mộ. Bên cạnh công việc, Khánh Phương cũng thường xuyên đi du lịch và đăng tải những khung ảnh check-in ở các địa điểm đẹp.

Dù đã hơn 40 tuổi, song Khánh Phương vẫn giữ được phong độ của mình. Mỗi khi xuất hiện, nam ca sĩ lại gây chú ý với ngoại hình lịch lãm, gương mặt điển trai. Phong cách thời trang cũng đã giúp Khánh Phương trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Hiện tại, dù không còn hoạt động mạnh mẽ nhưng những thông tin về anh vẫn luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Giọng ca Chiếc Khăn Gió Ấm đi du lịch khi có thời gian rảnh rỗi

Dù đã 42 tuổi, nam ca sĩ vẫn giữ được vẻ điển trai và phong độ