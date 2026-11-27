Tham dự buổi lễ có đồng chí Vũ Thanh Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hưng Yên; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương. Về phía Tập đoàn Stavian, có sự hiện diện của ông Đinh Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Stavian; ông Nguyễn Minh Tú – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Stavian trực tiếp chỉ đạo công tác triển khai và thi công dự án. Sự hiện diện của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và Ban Lãnh đạo Tập đoàn tại buổi lễ thể hiện sự phối hợp, đồng hành giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp tại tỉnh, đồng thời thể hiện định hướng hợp tác lâu dài nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển kinh tế địa phương.

CCN Stavian Hưng Yên có tổng diện tích 66,5 ha, trong đó khoảng 48,9 ha là đất xây dựng công nghiệp. Đến thời điểm khánh thành, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chính của CCN đã được hoàn thiện, bao gồm hệ thống cấp điện với tổng công suất tối đa 66 MW, hệ thống cấp nước sạch công suất 2.200 m³/ngày đêm, trạm xử lý nước thải tập trung công suất 2.000 m³/ngày đêm, giai đoạn 1 đáp ứng 1.000 m3/ngày đêm, cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy, viễn thông và hệ thống camera giám sát an ninh CCTV 24/7. Việc hoàn thiện đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tạo điều kiện để CCN tiếp nhận, phục vụ nhu cầu triển khai dự án và hoạt động đầu tư, sản xuất của các doanh nghiệp thứ cấp.

Ông Nguyễn Minh Tú - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Stavian (bên trái) đón nhận lẵng hoa chúc mừng từđồng chí Vũ Thanh Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hưng Yên

CCN Stavian Hưng Yên tọa lạc tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên, có lợi thế kết nối với các trung tâm kinh tế và công nghiệp trong khu vực thông qua trục Quốc lộ 38B, tuyến giao thông kết nối Hà Nội – Hưng Yên – Hải Phòng. Dự án đồng thời có khả năng tiếp cận tuyến đường Tân Phúc – Võng Phan, dự kiến hoàn thành trong năm 2026, qua đó tăng cường kết nối với các tuyến giao thông quan trọng như cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội. Bên cạnh lợi thế về vị trí và giao thông, CCN được quy hoạch với phương án phân chia diện tích linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng về quy mô mặt bằng và loại hình sản xuất của các nhà đầu tư. Thừa hưởng lợi thế từ hệ sinh thái đa ngành của Tập đoàn Stavian, Stavian Industrial Park định hướng cung cấp các giải pháp tích hợp theo nhu cầu của nhà đầu tư, bao gồm hệ thống phân phối điện, năng lượng tái tạo, điện mặt trời áp mái, hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), nguồn khí LNG, cùng các sản phẩm nhà xưởng và nhà kho xây sẵn. Các giải pháp này hướng tới tối ưu chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, thúc đẩy mục tiêu phát triển công nghiệp xanh và bền vững.

Cùng với việc khánh thành CCN, Nhà điều hành CCN Stavian Hưng Yên cũng chính thức đi vào hoạt động. Công trình tọa lạc tại vị trí cửa ngõ CCN, được thiết kế với các không gian chức năng phục vụ công tác quản lý, tiếp đón và làm việc với nhà đầu tư, bao gồm khu vực lễ tân, không gian giới thiệu dự án, phòng họp đa năng và khu vực làm việc của đội ngũ quản lý, vận hành. Việc đưa Nhà điều hành vào hoạt động góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, vận hành tại chỗ, đồng thời thiết lập đầu mối hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp. Thông qua đó, Stavian Industrial Park chú trọng đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, từ tư vấn thông tin, hướng dẫn thủ tục đầu tư đến phối hợp trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà máy, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sớm đưa cơ sở sản xuất vào hoạt động.

Đại diện Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Stavian (bên trái) đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Đoàn Đào

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Vũ Thanh Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh: "Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Chủ đầu tư trong quá trình triển khai và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quán Đỏ. Việc khánh thành dự án đánh dấu bước phát triển trong thu hút đầu tư của tỉnh, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Hưng Yên. Với sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương, chúng tôi tin tưởng dự án sẽ sớm được lấp đầy và phát huy hiệu quả đầu tư."

Đồng chí Vũ Thanh Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hưng Yên phát biểu tại Lễ khánh thành

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Stavian Industrial Park, chia sẻ: "Việc khánh thành CCN Hưng Yên và đưa Nhà điều hành vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng và nâng cao năng lực quản lý, vận hành dự án. Chúng tôi kiên định với định hướng phát triển dự án bài bản, có trách nhiệm và chú trọng hiệu quả khai thác bền vững. Thông qua việc kết hợp hạ tầng công nghiệp với các dịch vụ hỗ trợ và giải pháp từ hệ sinh thái Tập đoàn Stavian, chúng tôi hướng tới đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư, đồng thời tạo tiền đề để tiếp tục phát triển các dự án công nghiệp tại Hưng Yên trong thời gian tới. Đây cũng là nền tảng để Stavian Industrial Park tiếp tục phát triển các dự án hạ tầng công nghiệp theo định hướng xanh, hiện đại và bền vững."

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Tổng Giám đốc Stavian Industrial Park phát biểu tại buổi lễ

Với thời hạn hoạt động 50 năm (2024 - 2074), CCN Stavian Hưng Yên được định hướng thu hút doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất, ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác, điện – điện tử, công nghệ cao và các ngành nghề phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển công nghiệp của địa phương. Việc khánh thành và đưa Nhà điều hành vào hoạt động là nền tảng quan trọng để CCN Stavian Hưng Yên nâng cao chất lượng hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thu hút đầu tư, đồng thời góp phần bổ sung quỹ đất sản xuất, thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên.

Về Stavian Industrial Park

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Stavian (Stavian Industrial Park) được thành lập năm 2018, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Stavian, phụ trách phát triển hạ tầng khu công nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn.

Với định hướng đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư vào Việt Nam, Stavian Industrial Park tập trung phát triển các khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững, ưu tiên sử dụng năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ xử lý và tái sử dụng nước thải, hướng tới đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của Việt Nam vào năm 2050.

Doanh nghiệp đang phát triển danh mục dự án tại nhiều địa phương trên cả nước, với các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, hướng tới đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương có dự án.