‏Sáng ngày 27/11/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM) đã tổ chức nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND (mã chứng khoán: FUEVCDIV) theo Thông báo số 2214/TB-SGDHCM ngày 10/11/2026.

Ban lãnh đạo HOSE và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM) thực hiện nghi thức đánh cồng niêm yết chứng chỉ quỹ FUEVCDIV sáng 27/11/2026

‏‏Sự kiện diễn ra trong năm thị trường vốn Việt Nam ghi nhận nhiều dấu mốc lịch sử: kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, 30 năm thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và đánh dấu năm thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên Thị trường Mới nổi (Emerging Market). ‏

‏Đối với VCAM, việc đưa FUEVCDIV lên sàn HOSE cũng là cột mốc trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển công ty, khẳng định bước đi chiến lược nhằm mở rộng danh mục sản phẩm đầu tư, đón đầu chặng đường phát triển mới của thị trường.‏

‏Giải mã bộ lọc chỉ số VNDIVIDEND: Ưu tiên cổ tức tiền mặt và hiệu quả ROE cao‏

‏Khác với các quỹ ETF truyền thống mô phỏng chỉ số theo quy mô vốn hóa hoặc nhóm ngành đơn lẻ, FUEVCDIV theo đuổi chiến lược đầu tư cổ tức thông qua việc mô phỏng chỉ số VNDIVIDEND do HOSE xây dựng và quản lý. Thay vì tự sàng lọc từng mã riêng lẻ, nhà đầu tư có thể tiếp cận ngay một danh mục cổ phiếu chất lượng cao được chuẩn hóa theo bộ quy tắc định lượng rõ ràng.‏

‏Bộ tiêu chí lựa chọn cổ phiếu trong rổ chỉ số VNDIVIDEND của Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND‏

‏Rổ chỉ số VNDIVIDEND gồm tối đa 20 cổ phiếu niêm yết đáp ứng đồng thời các tiêu chí khắt khe về sức khỏe tài chính và chính sách phân phối lợi nhuận. Cụ thể, doanh nghiệp phải chi trả cổ tức bằng tiền mặt liên tục trong 3 năm tài chính liền kề (tính lùi 2 năm so với năm xét duyệt), với tỷ lệ chi tr‏‏ả ‏‏cổ tức năm gần nhất đạt tối thiểu 80% mức bình quân 3 năm‏‏ liền trước ‏‏(đối với cổ phiếu hiện hữu trong rổ) và tối thiểu 100% (đối với cổ phiếu mới). Đồng thời, doanh nghiệp cần ghi nhận lợi nhuận sau thuế lũy kế 12 tháng theo quý của 4 quý gần nhất dương và đạt vốn hóa điều chỉnh theo tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) từ 2.000 tỷ đồng trở lên.‏

‏Nhờ kết hợp giữa dòng tiền cổ tức thực chất và quy mô thanh khoản, nhóm doanh nghiệp thuộc rổ chỉ số VNDIVIDEND ghi nhận nền tảng vận hành nổi bật với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân đạt 19,9% trong giai đoạn 2021–2025.‏

‏Kết quả mô phỏng lịch sử tính từ mốc 30/06/2026 trở về trước cũng cho thấy tỷ suất sinh lời bình quân năm của chỉ số VNDIVIDEND đạt 10,7% trong 5 năm và 16,4% trong 7 năm. So với chỉ số VN-Index, hiệu suất bình quân năm của VNDIVIDEND vượt trội lần lượt 5,0 điểm phần trăm trong giai đoạn 5 năm và 6,3 điểm phần trăm trong giai đoạn 7 năm.‏

‏Chia sẻ tại lễ niêm yết, đại diện lãnh đạo VCAM cho biết: ‏‏"Việc chính thức niêm yết chứng chỉ quỹ FUEVCDIV trên sàn HOSE đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập VCAM không chỉ khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc phát triển các sản phẩm đầu tư chuẩn mực, minh bạch, mà còn mang đến cho nhà đầu tư trong và ngoài nước một công cụ tích sản hiệu quả, tận dụng sức mạnh tăng trưởng bền vững từ các doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt hàng đầu Việt Nam"‏‏.‏

‏Tăng tính chủ động giao dịch, ‏‏đa dạng hóa‏‏ hệ sinh thái đầu tư ‏

‏Sau đợt chào bán lần đầu ra công chúng (IPO), việc niêm yết trên HOSE giúp nhà đầu tư cá nhân và tổ chức mua, bán chứng chỉ quỹ FUEVCDIV trên thị trường thứ cấp thông qua tài khoản chứng khoán hiện hành tương tự cổ phiếu niêm yết. Cơ chế này mang lại sự linh hoạt tối đa trong việc lựa chọn thời điểm tham gia hoặc cơ cấu danh mục.‏

‏Bên cạnh chất lượng chỉ số tham chiếu, hiệu quả vận hành của một quỹ ETF còn được đánh giá qua tính minh bạch công bố thông tin, thanh khoản thứ cấp và độ bám sát giá trị tài sản ròng (NAV) với mức chênh lệch thấp so ‏‏với chỉ số tham chiếu‏‏. Đây là những chuẩn mực cốt lõi được VCAM ưu tiên thiết lập cho FUEVCDIV ngay từ ngày đầu giao dịch.‏

‏Trong hệ sinh thái giải pháp tài chính của VCAM, FUEVCDIV đóng vai trò mảnh ghép chiến lược bổ sung bên cạnh các quỹ mở hiện hữu, giúp hoàn thiện dải sản phẩm đáp ứng đa dạng khẩu vị rủi ro và nhu cầu tích sản dài hạn. Trong bối cảnh TTCK Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng sau cột mốc nâng hạng Thị trường Mới nổi, sự hiện diện của FUEVCDIV được kỳ vọng sẽ gia tăng chiều sâu ‏‏giải pháp đầu tư‏‏ và mở rộng kênh phân bổ vốn hiệu quả cho dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.‏

‏Lưu ý: Các số liệu hiệu suất nêu trên là kết quả mô phỏng lịch sử của chỉ số tham chiếu, không phải hiệu suất thực tế của quỹ FUEVCDIV và không bảo đảm kết quả đầu tư trong tương lai.‏