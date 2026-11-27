Happy One Elite ở đâu? Nhận diện dự án và vị trí

Happy One Elite là tên thương mại của dự án chung cư cao tầng do Vạn Xuân Group phát triển tại số 218 đường Tam Bình, phường Tam Bình, TP.HCM. Dự án thuộc địa bàn TP Thủ Đức trước khi điều chỉnh địa giới hành chính, nay thuộc phường Tam Bình, TP.HCM.

Khi tra cứu thông tin, người mua có thể bắt gặp các tên gọi Happy One Elite, Happy One Tam Bình hoặc Chung cư cao tầng Vạn Xuân Tam Bình. Đây là những cách gọi cùng chỉ một dự án, trong đó Happy One Elite là tên thương mại, còn Happy One Tam Bình và Chung cư cao tầng Vạn Xuân Tam Bình gắn với vị trí hoặc tên công trình. Việc nhận diện đúng tên dự án giúp người mua thuận tiện đối chiếu thông tin sản phẩm, tài liệu quy hoạch và hồ sơ pháp lý.

Từ đường Tam Bình, dự án kết nối với các trục giao thông lớn như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13 và đại lộ Phạm Văn Đồng. Mạng lưới này tạo điều kiện di chuyển đến Bình Thạnh, sân bay Tân Sơn Nhất, các khu vực trung tâm TP.HCM và địa bàn giáp ranh.

Khu vực quanh dự án có hệ thống tiện ích dân sinh đang hoạt động. Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cách Happy One Elite khoảng 1 km, Trường THPT Tam Phú cách 1,1 km. Với nhu cầu mua sắm, cư dân có thể đến Chợ Tam Bình trong khoảng 2,4 km hoặc Chợ đầu mối Thủ Đức cách 3,2 km. Vincom Plaza Thủ Đức nằm cách dự án khoảng 3,4 km.

Happy One Elite kết nối các trục giao thông và tiện ích hiện hữu tại khu vực phường Tam Bình.

Trong danh mục dự án, Happy One Elite, Happy One Sora và Happy One Mori là ba dự án riêng biệt thuộc thương hiệu Happy One của Vạn Xuân Group. Các dự án có vị trí, quy hoạch và cơ cấu sản phẩm khác nhau.

Các dự án thuộc thương hiệu Happy One được phát triển tại những khu vực khác nhau: Happy One Sora tọa lạc tại Linh Xuân, Happy One Mori nằm ở Lái Thiêu, trong khi Happy One Elite được phát triển tại Tam Bình, TP Thủ Đức cũ. Mỗi vị trí hướng đến nhóm nhu cầu và khả năng kết nối khác nhau trong khu vực TP HCM và vùng lân cận.

Riêng Happy One Elite là sản phẩm kết hợp yếu tố bản địa Việt Nam và thiết kế phong cách sống hiện đại đến từ phương Tây, có cơ cấu sản phẩm đa dạng, từ căn hộ 1-2 phòng ngủ, Garden, Space Villa đến officetel và thương mại dịch vụ. Sự khác biệt này tạo ra những lựa chọn riêng theo nhu cầu về không gian sống, công năng và mục đích sử dụng của người mua.

Quy mô, căn hộ và tiện ích tại Happy One Elite có gì đáng chú ý?

Theo thông tin công bố từ chủ đầu tư, Happy One Elite được quy hoạch trên khu đất rộng khoảng 8.760,7 m², gồm hai tòa tháp cao 25 tầng và hai tầng hầm. Tổng quy mô dự án là 784 sản phẩm, trong đó có 556 căn hộ, 159 officetel và 69 sản phẩm thương mại dịch vụ.

Với dòng căn hộ, dự án phát triển nhiều loại hình theo nhu cầu sử dụng. Căn hộ một phòng ngủ có diện tích khoảng 35,88–37,03 m²; loại một phòng ngủ cộng khoảng 60,34–61,55 m²; căn hai phòng ngủ khoảng 69,80–71,01 m² và hai phòng ngủ cộng khoảng 104,67–105,64 m². Ngoài ra, dự án còn giới thiệu các dòng sản phẩm Garden và Space Villa. Riêng officetel có diện tích công bố khoảng 36,85–69,86 m².

Cơ cấu sản phẩm với nhiều diện tích và công năng khác nhau hướng đến các nhóm khách hàng đa dạng, từ người độc thân, gia đình trẻ đến những hộ gia đình cần thêm không gian sinh hoạt. Người mua có thể căn cứ vào số thành viên, nhu cầu sử dụng và ngân sách để lựa chọn loại hình phù hợp.

Về kiến trúc, Happy One Elite có sự tham gia của Ong & Ong, đơn vị tư vấn thiết kế đến từ Singapore; ICIC đảm nhiệm thiết kế cơ sở, còn Belt Collins (Mỹ) phụ trách cảnh quan. Trên nền tảng thiết kế này, công trình sử dụng hệ ban công kính góc cong với tiết diện lớn, tạo điểm nhận diện cho mặt ngoài tòa nhà. Giải pháp SmartHome cũng được đưa vào định hướng phát triển căn hộ, kết hợp công nghệ với không gian sinh hoạt hằng ngày.

Hệ tiện ích Happy One Elite được bố trí từ tầng trệt đến rooftop.

Dự án bố trí 39 tiện ích tại nhiều cao độ, từ khuôn viên tầng trệt đến tầng tiện ích và rooftop. Các hạng mục gồm khu thể thao, vui chơi, cảnh quan, công viên âm thanh - ánh sáng và hồ bơi đáy kính nối hai khối tháp. Ngoài ra còn có jacuzzi, gym, yoga, sân thể thao và phòng sinh hoạt cộng đồng.

Với quy mô hai tòa tháp, cơ cấu sản phẩm đa dạng và hệ tiện ích được quy hoạch theo nhiều nhu cầu sử dụng, Happy One Elite là một trong những dự án căn hộ đáng tìm hiểu tại khu vực phường Tam Bình. Việc nắm rõ vị trí, tên gọi, diện tích từng loại sản phẩm và các hạng mục tiện ích sẽ giúp người mua có cơ sở đối chiếu thông tin, đánh giá mức độ phù hợp trước khi đưa ra quyết định.