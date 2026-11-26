Bảng xếp hạng tôn vinh những doanh nghiệp lấy con người và văn hóa làm trọng tâm, đồng thời kiến tạo môi trường làm việc tin cậy, đổi mới và hiệu quả.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên khảo sát bảo mật danh tính với hơn 1,3 triệu người lao động tại 10 quốc gia Đông Nam Á, gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Trong đó, Việt Nam có gần 95.000 người lao động tham gia khảo sát.

Trong số 9 doanh nghiệp có trụ sở tại Việt Nam, nổi bật là đại diện đến từ nhóm thủy sản Tập đoàn Thủy sản Việt Úc ở vị trí số 55 trong danh sách. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp thủy sản ghi danh trong bảng xếp hạng Fortune 100 về môi trường làm việc xuất sắc nhất tại Đông Nam Á, đánh dấu bước tiến của Tập đoàn Việt Úc và góp phần lan tỏa hình ảnh ngành thủy sản Việt Nam không chỉ qua hoạt động sản xuất, mà còn qua những giá trị về con người và văn hóa nơi làm việc.

Tập đoàn Thủy sản Việt Úc là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thủy sản, với hệ sinh thái gồm 18 công ty thành viên. Doanh nghiệp được biết đến với vị thế dẫn đầu trong mảng tôm giống, đồng thời là doanh nghiệp duy nhất làm chủ chương trình di truyền và chọn giống tôm bố mẹ tại Việt Nam. 2026 đánh dấu cột mốc 25 năm thành lập và phát triển của Tập đoàn Thủy sản Việt Úc, mở ra giai đoạn chuyển mình từ Nuôi trồng thủy sản (Aquafarm) trở thành Tập đoàn Công nghệ Thủy sản (Aquatech).

Tập đoàn chú trọng đầu tư hạ tầng nghiên cứu di truyền, ứng dụng công nghệ Genomics nhằm nâng cao độ chính xác trong chọn giống, hướng đến phát triển những thế hệ tôm giống có khả năng tăng trưởng, thích ứng và chống chịu tốt hơn trước những biến động của môi trường nuôi. Nổi bật là sự ra mắt của "Biệt đội Tứ Siêu" VU-S26, gồm bốn dòng tôm giống: Siêu 60, Siêu Bền Bỉ, Siêu Chống Chịu và Siêu Hạ Mặn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người nuôi và đặc thù từng vùng nuôi.

Tập đoàn Việt Úc lấy con người làm trung tâm, lấy công nghệ làm động lực, lấy đổi mới sáng tạo làm nền tảng phát triển.

Song song với việc phát triển hệ sinh thái trong nước, Việt Úc từng bước hiện thực hóa chiến lược quốc tế hóa thông qua tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược tại những thị trường mục tiêu, hướng đến đưa các giải pháp và công nghệ thủy sản được phát triển tại Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Tại Tập đoàn Việt Úc, phát triển con người là một chiến lược kinh doanh tích hợp và là nền tảng cho năng lực cạnh tranh dài hạn, không đơn thuần là ưu tiên của bộ phận nhân sự.

Để hiện thực hóa định hướng này, Tập đoàn Việt Úc thiết lập Hệ sinh thái Nhân sự tích hợp dựa trên ba trụ cột: Chuyển đổi Con người (People Transformation), Vận hành Xuất sắc (Operational Excellence) và Tiên phong Công nghệ AquaTech (AquaTech Leadership).

Thông qua chiến lược nhân tài "Xây dựng & Thu hút" (Build & Buy), đánh giá năng lực lãnh đạo có cấu trúc và quy hoạch đội ngũ kế thừa, Tập đoàn phát triển các nhà lãnh đạo tương lai đồng thời củng cố các năng lực trọng yếu. Khung năng lực và hệ thống phân bậc công việc nâng cao giúp củng cố tính công bằng, minh bạch cùng sự phát triển dựa trên hiệu suất.

Đội ngũ nhân sự, kỹ sư, chuyên gia công nghệ thủy sản tại Việt Úc thực hiện các công việc việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thủy sản.

Bên cạnh hệ thống, văn hóa doanh nghiệp tại Tập đoàn Việt Úc được xây dựng dựa trên ba giá trị cốt lõi: Cam kết, Trách nhiệm và Tin cậy. Các chu kỳ làm việc linh hoạt liên phòng ban cùng tiến trình chuyển đổi số và các sáng kiến đổi mới từ tuyến đầu đã tạo điều kiện cho hơn 1.500 nhân viên trên toàn bộ phận vận hành đóng góp ý tưởng, mang lại hơn 400 đề xuất cải tiến do nhân viên khởi xướng trong vòng bốn tháng.

Những nỗ lực tập thể này đã nâng cao năng suất, tạo chuyển biến tích cực trong vận hành và gia tăng mức độ gắn kết, thể hiện qua Chỉ số Niềm tin Great Place To Work® đạt 94% và chỉ số eNPS đạt 72,8%.

Song song với chiến lược phát triển kinh doanh và vận hành, Tập đoàn Việt Úc luôn chú trọng đầu tư mạnh mẽ, liên tục và bài bản vào các hoạt động đào tạo, phát triển năng lực và gắn kết đội ngũ. Các chương trình được thiết kế đa dạng, hướng đến từng nhóm đối tượng và nhu cầu phát triển cụ thể: từ các chương trình nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo dành cho Đội ngũ Dẫn đường; các khóa đào tạo kỹ năng quản trị, điều hành thiết thực dành cho đội ngũ quản lý cấp trung; đến những chương trình chuyên sâu dành cho lực lượng Kinh doanh và Tư vấn Kỹ thuật nhằm củng cố kiến thức chuyên ngành, nâng cao năng lực tư vấn và đồng hành hiệu quả hơn cùng khách hàng.

Những hoạt động gắn kết được tổ chức thường xuyên, tăng cường tinh thần đồng đội và lan tỏa giá trị văn hóa

Không dừng lại ở việc phát triển năng lực chuyên môn, Tập đoàn Việt Úc còn đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng môi trường làm việc tích cực, nơi mỗi Cộng sự được kết nối, sẻ chia và cùng nhau phát triển. Điều này được thể hiện qua chuỗi hoạt động văn hóa và gắn kết nội bộ được tổ chức thường xuyên như Team Building, Culture Tour trong và ngoài nước, Culture Day, Happy Day hằng tháng cùng nhiều sự kiện nội bộ ý nghĩa khác. Mỗi hoạt động không chỉ tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, tăng cường tinh thần đồng đội và củng cố sự gắn kết giữa các Cộng sự trên toàn hệ thống.