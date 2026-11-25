TNT bắt tay tập đoàn công nghệ Singapore, phát triển các giải pháp AI tại Việt Nam
Sau thỏa thuận nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu (data center) với Infrakey DC Parks (Mỹ), TNT Group tiếp tục bắt tay Dacta Global (Singapore), hướng tới thương mại hóa các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam.
Ngày 25/11, tại TP.HCM, CTCP Tập đoàn TNT (TNT Group, mã CK: TNT) và Dacta Global Group (Singapore) ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về công nghệ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác phát triển và thương mại hóa các giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng SAP tích hợp AI, hướng tới nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cùng các giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch, nông nghiệp và quản lý nhà nước.
Đáng chú ý, các sản phẩm, dịch vụ hợp tác dự kiến được vận hành trên hạ tầng trung tâm dữ liệu AI mà TNT Group tham gia đầu tư tại Việt Nam, trong đó có dịch vụ cung cấp mô hình AI (Model as a Service – MaaS).
TNT Group sẽ phụ trách thu xếp hạ tầng, tham gia bố trí nguồn vốn đầu tư, thực hiện các thủ tục pháp lý và phát triển thị trường tại Việt Nam. Trong khi đó, Dacta Global sẽ cung cấp nguồn lực công nghệ, bản quyền phần mềm và đội ngũ chuyên gia triển khai.
Có trụ sở tại Singapore, Dacta Global hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi số, AI và an ninh mạng tại khu vực Đông Nam Á và Trung Đông – Bắc Phi.
Theo giới thiệu, tập đoàn này là đối tác OEM toàn cầu của SAP trong lĩnh vực chuyển đổi số về quản trị doanh nghiệp, đồng thời là đối tác cung cấp phần mềm độc lập (ISV) toàn cầu của Alibaba Cloud trong lĩnh vực điện toán đám mây và AI.
CEO Dacta Global là ông Benjamin Xie, có kinh nghiệm quản lý hơn 6 tỷ USD tài sản giao dịch và từng dẫn dắt một startup trong lĩnh vực an ninh mạng đến thành công. Ông có bằng tiến sĩ tại Đại học St. Gallen (Thụy Sĩ) và từng là học giả thỉnh giảng tại Đại học Harvard (Mỹ).
Tham vọng lớn với data center
Thương vụ hợp tác với Dacta Global diễn ra trong bối cảnh TNT Group – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, năng lượng và hạ tầng đường sắt – đang mở rộng đầu tư sang lĩnh vực trung tâm dữ liệu AI.
Theo giới thiệu, TNT Group đang tham gia góp vốn đầu tư và triển khai dự án Danadata tại TP. Đà Nẵng, với công suất giai đoạn đầu 200 MW, quy hoạch lên tới 1.000 MW.
Trước đó, vào tháng 9/2026, TNT Group đã ký biên bản ghi nhớ với Infrakey DC Parks LLC (Mỹ) về việc nghiên cứu, phát triển các trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam, phục vụ nhu cầu về AI, điện toán đám mây và xử lý dữ liệu hiệu năng cao.
Dự án được định hướng phát triển trên diện tích khoảng 200 ha, công suất giai đoạn đầu 200 MW và có thể mở rộng lên 1.000 MW. Tổng vốn đầu tư hạ tầng ở quy mô hoàn chỉnh ước tính lên tới 10 tỷ USD, chưa bao gồm máy chủ, GPU và các thiết bị điện toán.
Ngày 11/11, HĐQT TNT Group đã thông qua phương án góp 233 tỷ đồng thành lập CTCP Data Center và AI Đà Nẵng (Danadata), vốn điều lệ 600 tỷ đồng. Theo đó, TNT Group dự kiến sở hữu 38,8% vốn, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Gia Long sở hữu 51,2% và Tổng giám đốc Lưu Quang Minh sở hữu 10%.
Mới đây, TNT Group cũng thông qua chủ trương góp 52 tỷ đồng thành lập CTCP Công nghệ TNT Sài Gòn, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý và lưu trữ dữ liệu./.
Thanh Niên Việt