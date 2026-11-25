‏Với những nỗ lực không ngừng trong ứng dụng công nghệ, mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán và phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, Agribank vinh dự được các tổ chức thẻ trong nước và quốc tế trao tặng ba giải thưởng danh giá. ‏

‏Đây không chỉ là sự khẳng định về năng lực, vị thế của Agribank trên thị trường thanh toán mà còn là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược đổi mới, lấy khách hàng làm trung tâm.‏

‏Giải thưởng "Dấu ấn chuyển đổi số 2026" do VISA trao tặng‏

‏Tổ chức thẻ quốc tế VISA đã trao tặng Agribank giải thưởng "Digital Transformation Impact Award 2026" (Dấu ấn chuyển đổi số 2026) vào ngày 05/11/2026, ghi nhận những kết quả nổi bật của Agribank trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động thanh toán, từng bước hiện đại hóa sản phẩm, dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.‏

‏Trong bối cảnh thanh toán số ngày càng trở thành xu hướng chủ đạo, Agribank xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trên cơ sở đó, Agribank không ngừng đổi mới danh mục sản phẩm, dịch vụ thẻ theo hướng đa dạng, tiện ích; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm mở rộng phương thức thanh toán không tiếp xúc, thanh toán trực tuyến và giao dịch trên nền tảng số, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, thông qua hợp tác chiến lược với VISA, Agribank tiếp tục gia tăng tiêu chuẩn an toàn, bảo mật và từng bước hoàn thiện hệ sinh thái số, kiến tạo trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, thông suốt và liền mạch.‏

‏Các giải "Ngân hàng dẫn đầu về phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán" và "Ngân hàng dẫn đầu về đẩy mạnh phát triển các dịch vụ" do NAPAS vinh danh‏

‏Ngày 13/11/2026, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) trao tặng Agribank hai giải thưởng quan trọng năm 2026: "Ngân hàng dẫn đầu về phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán" ‏‏(Bank with The Best Acceptance Network) ‏‏và "Ngân hàng dẫn đầu về đẩy mạnh phát triển các dịch vụ" ‏‏(Outstanding Bank in Service Transaction)‏‏; ghi nhận những thành tựu nổi bật của Agribank trong phát triển mạng lưới và dịch vụ thanh toán.‏

Ông Đồng Đức Giang - Giám đốc Trung tâm Thẻ Agribank nhận giải thưởng "Ngân hàng dẫn đầu về phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán"

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‎‏ ‏‏Ông Đồng Đức Giang - Giám đốc Trung tâm Thẻ Agribank nhận giải thưởng "Ngân hàng dẫn đầu về đẩy mạnh phát triển các dịch vụ" ‏





‏Hai giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực của Agribank trong việc mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán, phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, gia tăng tiện ích và thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên phạm vi toàn quốc.‏

‏Phát huy lợi thế mạng lưới hoạt động rộng khắp, Agribank luôn chú trọng phát triển hạ tầng thanh toán, mở rộng kết nối với các đơn vị chấp nhận thanh toán, đồng thời đa dạng hóa các phương thức thanh toán qua thẻ, mã VietQR và các nền tảng ngân hàng số. Việc không ngừng gia tăng điểm chạm thanh toán không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ tài chính tiên tiến, mà còn đóng vai trò cầu nối đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.‏

‎‏Bên cạnh đó, Agribank tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng tiện ích trên các kênh giao dịch điện tử, đáp ứng đa dạng nhu cầu thanh toán trong đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các giải pháp thanh toán được triển khai đồng bộ, góp phần tối ưu trải nghiệm khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong cộng đồng.‏

‏Khẳng định vị thế, không ngừng đổi mới và phát triển công nghệ mới trong thanh toán số‏

‏Việc liên tiếp được tổ chức thẻ trong nước và quốc tế vinh danh trong năm 2026 mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự ghi nhận đối với định hướng phát triển, năng lực triển khai và những kết quả của Agribank trong lĩnh vực thẻ và thanh toán. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của quá trình hợp tác giữa Agribank với các tổ chức thẻ, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng hệ sinh thái thanh toán và gia tăng giá trị cho khách hàng.‏

‏Phát huy những thành tựu đã đạt được, thời gian tới, Agribank sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, kiến tạo danh mục sản phẩm thẻ và dịch vụ thanh toán; đồng thời mở rộng liên kết với các đối tác trong hệ sinh thái tài chính – ngân hàng. Qua đó, ngân hàng không chỉ củng cố năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường, mà còn đóng góp tích cực vào việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và phổ cập tài chính toàn diện.‏

‏Những giải thưởng uy tín trong năm 2026 là niềm tự hào, đồng thời là động lực để Agribank kiên định trên hành trình đổi mới, sáng tạo. Lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động, Agribank tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán an toàn, hiện đại, mang lại những giá trị thiết thực và trải nghiệm vượt trội, hiện thực hóa sứ mệnh "Mang phồn thịnh đến khách hàng".‏