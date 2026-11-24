‏Với định hướng xây dựng một doanh nghiệp "Hạnh phúc – Hiệu quả – Ý nghĩa", MQ Ingredients – WIN Flavor xem con người là trung tâm - nền tảng phát triển, từ đó kiên trì vun đắp văn hóa nội bộ bằng những hoạt động thiết thực. Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, doanh nghiệp tổ chức tuần lễ văn hóa với chuỗi hoạt động dành cho đội ngũ nhân sự. Đây là dịp để các thành viên cùng nhìn lại những giá trị đang được xây dựng, tăng cường kết nối và tiếp tục lan tỏa tinh thần văn hóa trong công việc lẫn cuộc sống.‏

‏"Hiểu và Thương" – Nền tảng kết nối con người trong doanh nghiệp‏

‏Một trong những hoạt động nổi bật của tuần lễ là lớp học văn hóa doanh nghiệp "Hiểu và Thương 2026", diễn ra ngày 15/11/2026, tiếp nối khóa học đầu tiên được khởi động từ tháng 6/2025.‏

‏Tại MQ Ingredients – WIN Flavor, "Hiểu" bắt đầu từ việc mỗi người nhận diện suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn của chính mình, sau đó mở rộng sự thấu hiểu đến đồng nghiệp. "Thương" là khi sự thấu hiểu được chuyển hóa thành hành động: biết lắng nghe, tôn trọng, tin tưởng và sẵn lòng giúp đỡ nhau trong công việc.‏

‏Trong chương trình, các thành viên cùng nhìn nhận vai trò của văn hóa doanh nghiệp qua mô hình Balanced Scorecard (Thẻ điểm cân bằng) và Ma trận tương tức (Network Analysis). Theo đó, văn hóa được xem là nền tảng kết nối các yếu tố nguồn lực, quy trình, khách hàng và tài chính, góp phần tạo nên sức mạnh nội tại cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, những nội dung về "Hiểu và Thương" và nhận diện năng lượng tự thân cũng mở ra cơ hội để mỗi người nhìn lại bản thân, lắng nghe nhu cầu bên trong và học cách cân bằng đời sống tinh thần.‏

‏MQ Read Together – Gần bốn năm duy trì thói quen học hỏi mỗi sáng thứ Năm‏

‏Song hành cùng văn hóa "Hiểu và Thương", MQ Ingredients – WIN Flavor còn nuôi dưỡng tinh thần học hỏi thông qua hoạt động đọc sách chung MQ Read Together, được duy trì từ tháng 3/2023.‏

‏Mỗi sáng thứ Năm, các thành viên dành khoảng 45 phút đến một giờ để cùng đọc, lắng nghe và chia sẻ về một cuốn sách. Không giới hạn chủ đề hay vị trí công việc, mỗi người đều có cơ hội giới thiệu cuốn sách tâm đắc, chia sẻ những bài học và góc nhìn cá nhân. Sau phần trình bày, các thành viên cùng trao đổi, bổ sung ý kiến và liên hệ những điều đã đọc với công việc, cuộc sống.‏

‏Sau gần bốn năm, MQ Read Together đã ghi nhận 86 buổi chia sẻ với 86 đầu sách được giới thiệu, hơn 60 giờ cùng đọc và trao đổi, cùng tủ sách chung hơn 250 đầu sách. Những con số phản ánh sự bền bỉ của một thói quen học tập được duy trì trong môi trường doanh nghiệp, nơi tri thức không chỉ đến từ sách vở mà còn được lan tỏa qua trải nghiệm và góc nhìn mỗi cá nhân.‏

‏Đặc biệt, giá trị của hoạt động không dừng lại ở việc tiếp nhận kiến thức. Qua mỗi buổi chia sẻ, các thành viên có cơ hội hiểu thêm về suy nghĩ, trải nghiệm và mối quan tâm của đồng nghiệp. Chính sự đa dạng ấy giúp mỗi người cởi mở hơn, biết lắng nghe và tôn trọng những khác biệt trong tập thể.‏

‏Văn hóa được vun đắp từ những điều diễn ra mỗi ngày‏

‏Bên cạnh lớp học "Hiểu và Thương" và MQ Read Together, tinh thần văn hóa tại MQ Ingredients – WIN Flavor còn được lan tỏa qua các hoạt động gắn kết như Team Building 2025 – Together We Grow, Company Trip 2026 và Workshop nội bộ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam.‏

‏Mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu chung: tạo cơ hội để các thành viên kết nối, chia sẻ và hiểu nhau hơn. Doanh nghiệp cũng duy trì những nét văn hóa riêng như chương trình lì xì sách đầu năm, tiếp tục khuyến khích thói quen đọc và học hỏi trong đội ngũ.‏

‏Đối với MQ Ingredients – WIN Flavor, văn hóa nội bộ không tách rời hoạt động kinh doanh. Tinh thần lắng nghe và thấu hiểu được thể hiện từ cách các bộ phận phối hợp với nhau đến cách doanh nghiệp tiếp nhận nhu cầu, tìm hiểu bài toán thực tế và đồng hành cùng khách hàng trong quá trình nghiên cứu, phát triển giải pháp.‏

‏Tuần lễ văn hóa hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vì thế là dịp tổ chức các hoạt động nội bộ, đồng thời là cơ hội để MQ Ingredients – WIN Flavor nhìn lại hành trình đã xây dựng và tiếp tục vun đắp những giá trị cốt lõi. Bởi một doanh nghiệp phát triển bền vững không chỉ cần năng lực chuyên môn và hiệu quả vận hành, mà còn cần một tập thể biết học hỏi, thấu hiểu và đồng hành.‏

‏Từ những trang sách mỗi sáng thứ Năm đến những buổi học về "Hiểu và Thương", MQ Ingredients – WIN Flavor đang từng bước nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp bằng những hành động gần gũi, để mỗi thành viên trưởng thành hơn trong công việc và cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, hiệu quả và mang lại giá trị cho cộng đồng.‏