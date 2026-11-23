Việc năm thứ 4 liên tiếp được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" không chỉ khẳng định sức hấp dẫn của thương hiệu tuyển dụng BIDV mà còn ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của ngân hàng trong xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, nuôi dưỡng văn hóa học tập và lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. Đây cũng là ba định hướng nổi bật trong hành trình phát triển con người mà BIDV đang theo đuổi.

Với triết lý "Hạnh phúc của BIDV bắt đầu từ hạnh phúc của mỗi người lao động", BIDV hướng tới xây dựng môi trường làm việc nhân văn, toàn diện dựa trên 5 trụ cột: Hội nhập nhanh - Công việc tốt - Gắn bó lâu - An tâm sống - Trọn nghĩa tình. Bên cạnh việc tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp, BIDV chú trọng chính sách đãi ngộ cạnh tranh và hệ thống phúc lợi toàn diện trên 4 phương diện: Thể chất - Tinh thần - Tài chính - Xã hội. Văn hóa "Trọn nghĩa tình" được vun đắp thông qua sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành cùng các thế hệ cán bộ trong mọi giai đoạn cuộc sống.

Với tinh thần "Học mỗi ngày - Tốt hơn mỗi ngày", BIDV nuôi dưỡng văn hóa học tập suốt đời thông qua hệ sinh thái đào tạo hiện đại, khuyến khích mỗi cán bộ chủ động học hỏi từ chuyên gia, đồng nghiệp và thực tiễn công việc. BIDV tạo không gian để mỗi cá nhân mạnh dạn thử nghiệm ý tưởng mới, chia sẻ tri thức, thử sức với những thách thức nghề nghiệp, không ngừng mở rộng giới hạn bản thân và hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Cán bộ BIDV được tạo điều kiện phát triển toàn diện trong một môi trường làm việc nhân văn

Trên hành trình trở thành ngân hàng "Lớn - Mạnh - Xanh", BIDV kiên định theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy tài chính xanh, tài chính toàn diện và các hoạt động vì cộng đồng. Mỗi cán bộ BIDV không chỉ xây dựng sự nghiệp mà còn góp phần tạo dựng những giá trị vượt ra ngoài thành công cá nhân: đồng hành cùng doanh nghiệp, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân và chung tay xây dựng tương lai xanh, bền vững.

Ông Lê Huy Hoàng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực BIDV chia sẻ: "Bốn năm liên tiếp được vinh danh và tiếp tục thăng hạng là sự ghi nhận cho chiến lược phát triển con người mà BIDV kiên định theo đuổi. Trên hành trình trở thành Ngân hàng Lớn - Mạnh - Xanh hàng đầu khu vực, chúng tôi xác định con người là nền tảng, nhân tài là động lực dẫn dắt sự đổi mới và tăng trưởng bền vững. BIDV cam kết kiến tạo một môi trường làm việc hạnh phúc, hiệu suất cao, nơi mỗi cá nhân được trao cơ hội phát triển, phát huy tối đa tiềm năng và tự hào đóng góp vào sự phát triển của đất nước".

Danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" tiếp tục là động lực để BIDV kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc, giàu cơ hội phát triển và cống hiến - nơi mỗi người không chỉ xây dựng sự nghiệp thành công mà còn tìm thấy niềm vui, ý nghĩa và niềm tự hào trong hành trình nghề nghiệp của mình.