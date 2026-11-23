Giải pháp được ứng dụng tại hệ thống Co.opmart Pro vừa khai trương vào đầu tháng 11, nâng cao trải nghiệm và tối ưu quy trình mua sắm cho khách hàng.

Dự án được hình thành từ nhu cầu đổi mới trải nghiệm mua sắm của Saigon Co.op, kết hợp năng lực tư vấn, phát triển và triển khai công nghệ của các đối tác. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực bán lẻ, Saigon Co.op là đơn vị đưa ra ý tưởng, xác định mô hình trải nghiệm, xây dựng các yêu cầu nghiệp vụ và chia sẻ dữ liệu và tích hợp ứng dụng nghiệp vụ cho hệ thống xe đẩy thông minh. Những đặc thù trong hoạt động siêu thị, quy trình lựa chọn hàng hóa và nhu cầu thực tế của người mua sắm là cơ sở để định hình giải pháp.

HPT đảm nhiệm vai trò kiến trúc công nghệ tổng thể và tích hợp hệ thống

Trong dự án, HPT đảm nhiệm vai trò kiến trúc công nghệ tổng thể và tích hợp các thành phần của giải pháp. Đây là phần việc đòi hỏi khả năng kết nối giữa thiết bị, phần mềm, công nghệ AI và các hệ thống liên quan, bảo đảm các thành phần phối hợp thống nhất trong quá trình vận hành.

Bên cạnh vai trò tích hợp, HPT còn trực tiếp tham gia thu thập dữ liệu và cùng đối tác phát triển các chức năng AI, giúp xe đẩy nhận diện sản phẩm và xử lý thông tin giỏ hàng ngay tại điểm bán. Qua đó, HPT từng bước chuyển hóa yêu cầu nghiệp vụ bán lẻ thành giải pháp công nghệ vận hành trong thực tế, trên nền tảng xe đẩy thông minh do đối tác công nghệ NHTC sản xuất và tích hợp các công nghệ AIoT như camera, RTSL, Loadcell, cùng phần mềm được phát triển theo yêu cầu dự án.

HPT cùng Saigon Co.op đưa AI vào trải nghiệm mua sắm tại siêu thị Co.opmart Pro đầu tiên tại TP.HCM

Đưa AI vào trải nghiệm mua sắm thực tế

Giải pháp Smart AI Cart (xe đẩy thông minh) ứng dụng công nghệ AI Vision để nhận diện sản phẩm khách hàng lựa chọn, tự động cập nhật giỏ hàng theo thời gian thực và hỗ trợ rút ngắn quy trình thanh toán. Mô hình này góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, giảm thời gian chờ tại quầy và tạo nền tảng cho hệ sinh thái bán lẻ thông minh trong tương lai.

Tại Co.opmart Pro Nguyễn Trãi (mô hình siêu thị Co.opmart Pro đầu tiên tại TP.HCM vừa khai trương vào đầu tháng 11/2026), khách hàng Bạch kim có thể trải nghiệm hệ thống xe đẩy thông minh tích hợp AI trong quá trình mua sắm. Sau khi hoàn tất lựa chọn hàng hóa, khách hàng có thể quét mã QR tại quầy để thanh toán, giảm bớt các thao tác tại khâu thanh toán và mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn.

Quan trọng hơn, dự án cho thấy công nghệ AI đã được đưa vào một quy trình bán lẻ cụ thể, gắn với hoạt động vận hành và phục vụ khách hàng hằng ngày.

Mở rộng khả năng ứng dụng AI trong lĩnh vực bán lẻ

HPT giới thiệu về xe đẩy thông minh tại lễ khai trương siêu thị Co.opmart Pro Nguyễn Trãi

Trong giai đoạn hiện tại (giai đoạn thử nghiệm), HPT và đối tác đã hoàn thành việc huấn luyện hệ thống AI với khoảng 1.000 SKU hàng hóa và đang phối hợp sản xuất các mẫu Smart AI Cart phục vụ thử nghiệm thực tế tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op. Sau khi vượt qua giai đoạn thử nghiệm, xe đẩy thông minh sẽ được sản xuất với số lượng lớn, khả năng nhận diện được hơn 30 nghìn SKU, đồng thời bổ sung thêm các tính năng thông minh khác như: cá nhân hóa kế hoạch mua sắm, dẫn đường mua sắm, AI gợi ý mua sắm v.v...

Dự án xe đẩy AI tại Co.opmart Pro là một ví dụ về cách HPT tham gia giải quyết bài toán công nghệ thông qua hợp tác với khách hàng và các đối tác chuyên môn. Với HPT, giá trị của dự án nằm ở năng lực kết nối nhiều lớp công nghệ thành một giải pháp thống nhất, xuất phát từ nhu cầu thực tế của khách hàng và được đưa vào vận hành tại môi trường kinh doanh cụ thể.

Đây cũng là hướng tiếp cận mà HPT chú trọng trong quá trình phát triển các giải pháp công nghệ: bắt đầu từ bài toán của khách hàng, lựa chọn công nghệ phù hợp và phối hợp cùng đối tác để hoàn thiện sản phẩm.

HPT đồng hành cùng khách hàng chuyển đổi số

Nguồn: Viet Research (https://value10.vn/)

Thành lập năm 1995, HPT là doanh nghiệp cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số. Kết hợp năng lực tư vấn, phát triển, triển khai và vận hành, HPT hướng tới giải quyết các nhu cầu thực tế của khách hàng, từ ứng dụng công nghệ đến nâng cao hiệu quả hoạt động. Lấy con người và sự thấu hiểu khách hàng làm nền tảng, HPT chú trọng phát triển đội ngũ, nâng cao chuyên môn và chất lượng dịch vụ.

Những nỗ lực đó đã được ghi nhận khi HPT vừa đạt danh hiệu "Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2026 – Ngành Công nghệ – Viễn thông – Chuyển đổi số – Nhóm Cung cấp giải pháp CNTT và Chuyển đổi số" do Viet Research và Báo Tài chính – Đầu tư (Bộ Tài chính) công bố đầu tháng 11/2026, vinh danh những doanh nghiệp nổi bật về tầm vóc, chất lượng tăng trưởng và năng lực kiến tạo giá trị bền vững cho khách hàng, cộng đồng và nền kinh tế. Đây cũng là động lực để HPT tiếp tục tạo dựng giá trị lâu dài và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.