Ngày 18/11/2026, tại Lễ công bố chương trình Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2026 do Anphabe tổ chức, Imexpharm tiếp tục được vinh danh là "Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2026 - Khối Doanh Nghiệp Vừa. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Imexpharm duy trì vị trí số 1 trong nhóm ngành Dược - Thiết bị y tế - Chăm sóc sức khoẻ đồng thời tăng 1 bậc so với năm 2025 lên vị trí số 20 của Khối doanh nghiệp Vừa.

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Anphabe - đơn vị tiên phong về giải pháp Thương hiệu Nhà tuyển dụng và Môi trường làm việc Hạnh phúc tại Việt Nam, kết hợp cùng Công ty nghiên cứu thị trường Intage và có sự tham dự của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Với sự tham gia của gần 70.000 đáp viên từ hơn 713 doanh nghiệp trên toàn quốc bao phủ 18 ngành nghề lĩnh vực tại Việt Nam, quy mô khảo sát cho thấy tính toàn diện và chuyên nghiệp của chương trình. Được thực hiện độc lập trên cơ sở ghi nhận ý kiến khách quan từ người đi làm, từ đó đưa ra thang chuẩn đo lường sức khỏe Thương hiệu Nhà tuyển dụng của các doanh nghiệp, trong 14 năm qua, kết quả khảo sát hàng năm của Anphabe luôn là nguồn thông tin đáng tin cậy được cộng đồng nhà tuyển dụng và người lao động đón chờ.

Khảo sát năm 2026 được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 7, với sự tham gia của 1.345 người trong ngành Dược - Thiết bị y tế - Chăm sóc sức khỏe. Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ ứng viên ưu tiên chọn làm việc tại Imexpharm cao gấp 3 lần so với mức bình quân của thị trường.

Với kết quả đó, giải thưởng chính là sự ghi nhận những nỗ lực của tập thể nhân viên Imexpharm trong năm 2026 đầy biến động và thách thức, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn của công ty trong chiến lược quản trị nhân sự tôn trọng và đề cao hạnh phúc con người.

49 năm phát triển cùng các thế hệ Imexpharm

Với định hướng phát triển Nguồn nhân lực "Giỏi chuyên môn – Khỏe thể chất – Vững tinh thần", Imexpharm chú trọng tổ chức các chương trình đào tạo nhân viên từ giai đoạn hội nhập đến khi đảm nhiệm công việc chuyên môn. Trong 10 tháng đầu năm 2026, công ty triển khai 9 khóa đào tạo hội nhập với 161 lượt nhân sự mới tham gia, cùng 6 đợt đào tạo kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm cho đội ngũ kinh doanh tại 19 chi nhánh trên toàn quốc. Imexpharm cũng thành lập Ban Giảng viên đào tạo nội bộ và mở rộng chương trình Mentor – Mentee trên toàn công ty để nhân viên có thêm cơ hội học hỏi từ đồng nghiệp.

Nhân viên Imexpharm tham gia chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm năm 2026.

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm thành lập, Imexpharm tổ chức cuộc thi "Cùng mái nhà – Cùng tỏa sáng" thu hút gần 100 cán bộ, nhân viên tham gia. Qua những câu chuyện gắn bó do những đồng nghiệp đi trước chia sẻ, các bạn nhân viên mới có dịp tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa công ty.

Nhân viên Imexpharm tham gia cuộc thi "Cùng mái nhà – Cùng tỏa sáng.

Cũng trong dịp này, Imexpharm vinh danh 109 cán bộ, nhân viên có từ 10 đến 20 năm thâm niên gắn bó, khẳng định sự trân trọng dành cho các thế hệ người Imexpharm đã chung sức xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc. Tinh thần ấy cũng được Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào, Tổng Giám đốc Imexpharm, gửi gắm tại lễ kỷ niệm 49 năm thành lập công ty: "Mọi sự trân trọng và biết ơn xin dành cho tất cả những người đã cống hiến và bền bỉ góp từng viên gạch nhỏ để xây dựng một Imexpharm ngày càng vững chãi, nhân văn và trường tồn." Công ty cam kết tiếp tục đầu tư vào đào tạo tại nơi làm việc, tạo cơ hội để kinh nghiệm của đội ngũ lâu năm được truyền lại cho các thế hệ kế tiếp.

Imexpharm vinh danh cán bộ, nhân viên gắn bó từ 10 đến 20 năm nhân dịp kỷ niệm 49 năm thành lập.

Với triết lý "1.000 năm sau hoa sen vẫn nở", Imexpharm luôn kiên định lấy sự tôn trọng và đề cao hạnh phúc con người làm kim chỉ nam trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hướng tới sự phát triển bền vững của cả cá nhân và tổ chức.

Imexpharm, thành lập từ năm 1977 tại Đồng Tháp, Việt Nam, luôn đặt chất lượng là ưu tiên hàng đầu với sứ mệnh cung cấp giải pháp hiệu quả cao cho sức khỏe cộng đồng. Imexpharm sở hữu 3 cụm nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP và 12 dây chuyền sản xuất EU-GMP, và là nhà sản xuất kháng sinh tiên phong tại Việt Nam.