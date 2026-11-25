‏Giá trị thực trở thành thước đo của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng‏

‏Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang chuyển dịch theo hướng đề cao giá trị thực, khi khách hàng và nhà đầu tư ngày càng chú trọng đến tiến độ bàn giao, chất lượng vận hành và năng lực tài chính của chủ đầu tư. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), quý II/2026 ghi nhận hơn 2.700 giao dịch, với tỷ lệ hấp thụ khoảng 55% trên nguồn cung mới, cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực.‏

‏Trong bối cảnh đó, The Maris Vũng Tàu do TDG Group phát triển trên quy mô 23ha cùng 600m bờ biển riêng tư, với giá trị được chủ đầu tư định giá hơn 13.000 tỷ đồng, đang từng bước hình thành cộng đồng sống mới tại Vũng Tàu. Dự án hướng đến mô hình compound nghỉ dưỡng cao cấp, tích hợp không gian sống, chăm sóc sức khỏe, giải trí cùng hệ thống an ninh và vận hành đồng bộ.‏

‏Những giá trị cộng đồng dần hiện hữu sau khi bàn giao căn hộ biển Alaric‏

‏Ngày 17/7/2026, tháp căn hộ biển Alaric tại The Maris Vũng Tàu chính thức bước vào giai đoạn bàn giao, đến nay đã hoàn thành 408 trong tổng số 598 căn hộ, đạt hơn 68%, đánh dấu bước chuyển từ đầu tư xây dựng sang vận hành và hình thành cộng đồng cư dân thực tế.‏

‏Với mô hình compound nghỉ dưỡng cao cấp, The Maris Vũng Tàu mang đến không gian sống riêng tư, an toàn cùng hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe, thể thao, ẩm thực và giải trí đồng bộ. Hệ thống an ninh đa lớp, kết hợp ứng dụng My Maris và Lễ tân AI triển khai từ ngày 31/10/2026, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và sự thuận tiện trong sinh hoạt của cư dân.‏

‏Theo chia sẻ từ bà Nguyễn Thị Minh Thư, cư dân tại tháp căn hộ biển Alaric: "Điều khiến tôi hài lòng nhất tại The Maris Vũng Tàu là cảm giác thoải mái, riêng tư và an tâm tuyệt đối. Gia đình tôi có thể tận hưởng không gian biển, tắm hồ bơi, thưởng thức ẩm thực và đặc biệt là thưởng thức các chương trình âm nhạc hằng tuần. Sau một thời gian sinh sống, tôi cảm thấy nơi đây thực sự đã trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi để cả gia đình cùng thư giãn và tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc bên nhau."‏

‏Từ những giá trị sống hiện hữu ấy, The Maris Vũng Tàu đang từng bước hình thành cộng đồng cư dân gắn kết, nơi không gian sống, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động giải trí hòa quyện trong nhịp sống thường ngày. ‏

‏Hình ảnh đêm nhạc diễn ra tại The Maris Vũng Tàu. Nguồn: TDG Group.‏

‏Nền tảng tài chính tạo động lực phát triển bền vững‏

‏Để hiện thực hóa một tổ hợp quy mô lớn với hệ thống sản phẩm, tiện ích và dịch vụ đồng bộ, năng lực tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tiến độ đầu tư và phát triển dự án qua từng giai đoạn.‏

‏Theo báo cáo tài chính của Công ty TNHH Allgreen – Vượng Thành – Trùng Dương, tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.816 tỷ đồng, tăng gần 24,9% so với đầu năm. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 1.478,5 tỷ đồng lên 1.848,4 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 369,9 tỷ đồng.‏

‏Trước đó, tháng 12/2024, doanh nghiệp phát hành hai lô trái phiếu tổng giá trị 2.270 tỷ đồng, có sự bảo lãnh của HDBank theo thông tin công bố. Tại ngày 30/6/2026, dư nợ trái phiếu duy trì ở mức 2.270 tỷ đồng, trong khi hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,82 lần xuống 1,25 lần so với kỳ báo cáo cùng kỳ năm trước, phản ánh sự cải thiện trong tương quan giữa dư nợ trái phiếu và nguồn vốn doanh nghiệp.‏

‏Song hành với nền tảng tài chính, kết quả kinh doanh tại The Maris Vũng Tàu cũng ghi nhận những dấu mốc tích cực. Từ cuối tháng 8/2026, doanh thu ghi nhận từ bàn giao căn hộ Alaric đạt hơn 1.265 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến hết năm 2026, dự án dự kiến bàn giao thêm 134 căn, tương ứng khoảng 550 tỷ đồng, hướng đến tổng doanh thu hơn 1.800 tỷ đồng nếu hoàn thành các điều kiện ghi nhận theo kế hoạch.‏

‏Những kết quả này cho thấy khả năng chuyển hóa nguồn lực đầu tư thành doanh thu thực tế, đồng thời tạo cơ sở để TDG Group tiếp tục triển khai các phân khu, hoàn thiện hệ thống tiện ích và nâng cao chất lượng vận hành tại dự án.‏

‏Hoàn thiện hệ sinh thái sống khỏe, gia tăng giá trị dài hạn‏

‏Song hành với quá trình hình thành cộng đồng cư dân, TDG Group tiếp tục duy trì tiến độ các phân khu tại The Maris Vũng Tàu. Sau Alaric, tháp Polaris đang hoàn thiện theo kế hoạch bàn giao năm 2027, trong khi Atlantic với khoảng 600 căn hộ dự kiến cất nóc vào tháng 1/2027.‏

‏Theo định hướng sống khỏe chủ động, Atlantic nổi bật với Onsen nước biển ấm giữa tầng không, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, các chương trình đêm nhạc, ẩm thực và giải trí được tổ chức thường xuyên, tạo nên nhịp sống sinh động và tăng cường sự gắn kết cộng đồng cư dân tại nơi đây.‏

‏Với nền tảng tài chính được củng cố, doanh thu thực tế cùng tiến độ triển khai tích cực, TDG Group đang từng bước hiện thực hóa The Maris Vũng Tàu thành tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp không gian sống, chăm sóc sức khỏe, giải trí và vận hành đồng bộ.‏

‏Phối cảnh Onsen nước biển ấm giữa tầng không tại Atlantic. Nguồn: TDG Group.‏

‏Hướng đến giá trị phát triển dài hạn, The Maris Vũng Tàu không chỉ hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích mà còn từng bước xây dựng cộng đồng sống mới tại Vũng Tàu, nơi cư dân an tâm tận hưởng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe và gắn bó lâu dài bên gia đình.‏

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