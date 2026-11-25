Vị trí tại cửa ngõ giao thương phía Tây

Central Lakeside, còn được gọi là dự án Taseco Trung Văn, nằm tại khu vực đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Hà Nội, thuộc địa bàn Trung Văn, Nam Từ Liêm trước đây. Vị trí tiếp cận mạng lưới đường kết nối giữa khu vực Hà Đông, các khu đô thị mới phía Tây và những trung tâm việc làm khác của Thủ đô.

Tố Hữu là trục đường có hoạt động văn phòng, thương mại và dân cư phát triển trong nhiều năm. Xung quanh dự án đã có trường học, cửa hàng, khu dân cư cùng những tổ hợp căn hộ đã vận hành. Đây là nền tảng dịch vụ có sẵn cho các khu nhà thấp tầng mới, khác với những dự án phát triển ở địa bàn chưa hình thành cộng đồng dân cư.

Điểm đáng chú ý về cảnh quan là vị trí gần hồ Trung Văn. Không gian mặt nước tạo thêm khoảng mở trong khu vực có nhiều công trình xây dựng, đồng thời giúp định hướng các tuyến đường dạo, cây xanh và khu vực sinh hoạt công cộng trong quy hoạch dự án.

Nhà phố và liền kề trong tổng thể đô thị đa chức năng

Central Lakeside có quy mô khoảng 3,8 ha, do doanh nghiệp thành viên thuộc hệ sinh thái Taseco Land triển khai. Dự án được quy hoạch với khoảng 114 sản phẩm thấp tầng gồm nhà liền kề và nhà phố thương mại, bên cạnh một khu căn hộ cao tầng được phát triển theo kế hoạch riêng.

Những căn thấp tầng được tổ chức theo các tuyến phố nội bộ, tạo lựa chọn về vị trí tiếp cận đường, không gian kinh doanh và khả năng sử dụng cho gia đình. Với nhà phố thương mại, cách tổ chức mặt tiền và mối liên hệ với dòng di chuyển trong khu vực có ý nghĩa đối với hoạt động dịch vụ về sau. Với nhà liền kề, yếu tố thuận tiện sinh hoạt và không gian riêng tư thường được chú ý hơn.

Sự kết hợp hai loại hình thể hiện định hướng phát triển khu đô thị có chức năng cư trú và thương mại đan xen. Khi nguồn cung căn hộ trong tổng thể được hoàn thành, lượng cư dân mới có thể hỗ trợ hoạt động cửa hàng và dịch vụ, song điều đó còn phụ thuộc tiến độ xây dựng và nhu cầu thực tế.

Central Lakeside được giới thiệu với hệ thống cây xanh, đường nội khu, cảnh quan ven hồ và những khoảng không gian cộng đồng. Những tiện ích nằm trong khuôn viên dự án sẽ được triển khai theo tiến độ xây dựng, trong khi các công trình dịch vụ xung quanh đường Tố Hữu đã có hoạt động từ trước.

Nguồn cung thấp tầng giữa khu dân cư hiện hữu

Trong bối cảnh khu Tây Hà Nội có nhiều tổ hợp căn hộ, Central Lakeside bổ sung nguồn cung nhà liền kề, nhà phố tại Trung Văn. Người quan tâm có thể tham khảo những tin rao để tìm hiểu diện tích đất, vị trí tuyến phố và mức giá chào bán theo từng sản phẩm.

Đặc điểm của thị trường nhà phố là sự khác biệt rõ giữa các vị trí, ngay cả trong cùng dự án. Các căn gần trục giao thông hoặc khu thương mại có điều kiện tiếp cận dịch vụ khác với những căn nằm sâu trong khu dân cư, trong khi khu vực gần hồ có ưu thế về cảnh quan và không gian mở.

Với vị trí gần Tố Hữu, quy hoạch kết hợp nhiều chức năng và cảnh quan hồ Trung Văn, Central Lakeside (Dự án nhóm nhà ở Đông Nam, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội) là lựa chọn đang hình thành tại phía Tây Hà Nội. Để cập nhật tin rao, giá chào bán và so sánh các dự án thấp tầng khác, người tìm kiếm có thể truy cập Batdongsan.com.vn để tham khảo thông tin thị trường.