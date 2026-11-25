Ngày 18/11/2026, tại hội nghị Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2026, Grab Việt Nam đã được vinh danh là "Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2026 - Khối Doanh Nghiệp Lớn", đồng thời dành vị trí số 6 ngành Công nghệ thông tin/Phần mềm & Ứng dụng/Thương mại điện tử.

Giải thưởng môi trường làm việc uy tín và minh bạch này được thực hiện hàng năm do Anphabe kết hợp cùng Công ty nghiên cứu thị trường Intage và có sự tham gia của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Giải thưởng dựa trên chương trình khảo sát Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® được thực hiện hoàn toàn độc lập, ghi nhận những ý kiến khách quan nhất từ người đi làm nhằm đo lường sức khỏe Thương hiệu Nhà tuyển dụng của hơn 700 doanh nghiệp hàng đầu, thuộc 18 ngành nghề tại Việt Nam, từ đó đưa ra thang chuẩn và vinh danh những doanh nghiệp được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026.

Giải thưởng không chỉ ghi nhận những nỗ lực của tập thể Grab Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc tích cực giữa bối cảnh ngành công nghệ không ngừng chuyển đổi, mà còn khẳng định định hướng phát triển nhân tài gắn liền với sứ mệnh tạo tác động cộng đồng.

Phát triển nhân tài gắn liền với sứ mệnh tạo tác động cộng đồng

Được thúc đẩy bởi sứ mệnh đưa Đông Nam Á tiến về phía trước, Grab Việt Nam định nghĩa văn hóa doanh nghiệp bằng hai chữ "cùng nhau phát triển". Đối với mỗi Grabber (tên gọi thân mật của nhân viên Grab), làm việc tại đây không chỉ dừng lại ở câu chuyện thăng tiến nghề nghiệp, mà còn là hành trình tạo ra giá trị chung. Việc nỗ lực xây dựng, triển khai và lan tỏa các cải tiến, sáng kiến công nghệ là cách để các Grabber đồng hành cùng đối tác tài xế và đối tác thương nhân mở rộng cơ hội sinh kế, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng địa phương.

Hành trình tạo ra những giá trị chung này được Grab Việt Nam nuôi dưỡng dựa trên những nền tảng nhân sự cốt lõi:

Phát triển nhân tài và nâng cao năng lực ứng dụng AI: Grab Việt Nam chú trọng xây dựng môi trường học hỏi liên tục với hệ thống tài nguyên học tập phong phú, các chương trình đào tạo chuyên sâu, phát triển lãnh đạo kế thừa và cơ hội luân chuyển nội bộ linh hoạt. Đặc biệt, doanh nghiệp đẩy mạnh trang bị tư duy và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công việc hàng ngày, giúp nhân viên tối ưu hóa hiệu suất, giải phóng thời gian cho các sáng kiến đột phá và làm chủ lộ trình sự nghiệp của mình.

Đầu tư vào nhân tài công nghệ địa phương: Grab Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh đầu tư và mở rộng quy mô Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) tại TP.HCM. Đây là nơi đội ngũ kỹ sư công nghệ Việt Nam trực tiếp phối hợp cùng mạng lưới chuyên gia tại các Trung tâm R&D khác của Grab trên toàn cầu để phát triển những giải pháp công nghệ phục vụ cho cả người dùng trong nước và thị trường khu vực. Song song đó, thông qua các chương trình Huấn luyện lập trình và Thực tập sinh công nghệ được duy trì thường niên, Grab Việt Nam hướng đến việc nuôi dưỡng thế hệ tài năng trẻ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Nỗ lực nâng cao sức khỏe toàn diện: Doanh nghiệp tăng cường hỗ trợ sức khỏe tinh thần và thể chất, đồng thời thúc đẩy sự kết nối và cân bằng cho nhân viên thông qua các hoạt động đa dạng như ngày hội thể thao, các câu lạc bộ dựa trên sở thích, hội thảo chuyên đề về sức khỏe, dinh dưỡng,… Những nỗ lực này góp phần xây dựng môi trường làm việc cởi mở, nơi mỗi cá nhân luôn được lắng nghe, trân trọng và trao quyền để phát triển.

Văn hóa 4H – Nền tảng của một môi trường làm việc hạnh phúc

Chia sẻ tại sự kiện vinh danh, Bà Hark Kah Tan - Giám đốc Nhân sự Khu vực cho biết: "Việc được vinh danh trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® năm 2026 là một niềm tự hào lớn đối với chúng tôi. Giải thưởng này thực sự thuộc về toàn thể các Grabber – những người luôn hiện thực hóa 4 giá trị cốt lõi 4H gồm Tâm huyết (Heart), Khát khao (Hunger), Chính trực (Honour) và Khiêm tốn (Humility) trong công việc mỗi ngày."

"Tại Grab, chúng tôi tin rằng chính mục tiêu chung và sự phát triển song hành giữa doanh nghiệp, nhân viên và cộng đồng đã làm nên một môi trường làm việc thật sự đặc biệt – nơi mọi người luôn cảm thấy được tin tưởng, trân trọng và truyền cảm hứng. Trong thời gian tới, Grab Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào con người, nâng cao năng lực đội ngũ và nuôi dưỡng một văn hóa doanh nghiệp gắn kết để cùng nhau tạo ra nhiều giá trị bền vững hơn cho Việt Nam", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.